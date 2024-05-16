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Новини
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Київська громада допоможе чернігівській посилити фортифікаційні споруди: "Це зробить столицю більш захищеною"

Мер Києва Кличко Віталій

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако під час сесії Київради звернувся до депутатів та громади Києва з проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова.

Мер Києва Віталій Кличко доручив вирішити це питання, наголосивши на тому, що це і захист Києва з півночі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігів захищає місто Київ на півночі. Дякуючи незламності чернігівців, ворог не зміг на початку війни прорватися до Києва з цього напрямку. Я даю відповідне доручення профільному заступнику опрацювати це питання. Переконаний, що ми зможемо допомогти, по великому рахунку, не тільки чернігівцям, але й наше місто зробити більш міцним та захищеним", - заявив Кличко.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако зазначив, що будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення території області від окупантів. Але зараз є потреба в посиленні захисту.

"Чернігів знаходиться у 80 км від кордону з рф. З перших днів великої війни ціною великих руйнувань і втрат, завдяки героїзму наших воїнів і мешканців, місто-герой протягом 36 днів стримував ворога і не пустив його далі, вглиб країни. Тоді Чернігів став щитом, який захистив від зла не лише себе, а й столицю. Відразу після того, як ми відбили ворога, місто почало будівництво мережі фортифікаційних споруд навколо Чернігова. За 2 роки, у 2022 і 2023-му, місто вклало у це будівництво понад 110 мільйонів гривень. І зараз, враховуючи сьогоднішню тривожну ситуацію на фронті, на Харківщині зокрема, враховуючи звернення військового керівництва до нашого міста, нам є необхідність продовжити цю роботу. Посилити, укріпити, добудувати додаткові бетонні споруди", - повідомив Ломако.

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Він зазначив, що після вилучення у громад "військового" ПДФО бюджет Чернігова опинився у скрутному становищі.

"У нас був прийнятий бюджет міста з бюджетом розвитку 800 млн грн, і 800 млн "військового" ПДФО було вилучено за рішенням Верховної Ради. Враховуючи те, що місто досі оговтується від руйнувань, яких воно зазнало у 2022 році, і що йдеться не лише про захист Чернігова, а й про захист столиці, ми звертаємося до Київської міської ради, до громади столиці. Підтримати будівництво фортифікаційних споруд на умовах спів фінансування, щоб ми їх зробили протягом найближчих місяців", - підкреслив Ломако.

В. о. міського голови Чернігова подякував громаді Києва та меру Кличку за допомогу, яку було надано раніше.

"Я дуже вдячний всім вам, громаді Києва за найбільший внесок у відбудову Чернігова – 100 млн гривень, які у 2022 році ви проголосували і ми направили на відбудову житла та критичної інфраструктури міста. Я дуже вдячний особисто меру Києва Віталію Кличку і депутатам за підтримку збереження місцевого самоврядування в Чернігові. Переконаний, що тільки разом ми переможемо ворога і разом відбудуємо нашу країну", - наголосив Ломако.

Автор: 

Київ (19410) Кличко Віталій (3507) Чернігів (786) Ломако Олександр (34) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+18
Пану Кличко подяка.
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16.05.2024 19:15
+14
Ух цей клятий Кличко, все шкодить і шкодить Стамбульським угодам.
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16.05.2024 19:23
+11
Респект Кличку!
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16.05.2024 19:37
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Пану Кличко подяка.
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16.05.2024 19:15 Відповісти
і окремо за Наталку !

У Києві планують реконструювати парк "Наталка" за 20 млн грн
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16.05.2024 19:27 Відповісти
Головне щоб паркінг і ресторан не втюхали, як хотіли в 2021
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17.05.2024 02:48 Відповісти
Біда, навчить макуху їсти!!
Пильнуймо Україну! Свято наближається !

Волонтерка. Нация самоубийц.

https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Слава Україні!
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16.05.2024 19:16 Відповісти
не тільки столицю, а в першу чергу і Чернігів!
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16.05.2024 19:19 Відповісти
Так. Че завжди був брамою до Києва. Що в 13 столітті, що в 1918 - 1919 роках.
І, доречі, в 2022 він витримав оборону взагалі чи не вперше в своїй історії.
Ломако теж 👍 істфак, потім був РУХ-івцем, прогнувся під бандюка Атроху, але він точно патріот і не колишній риг (як вся ця зелена влада).
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17.05.2024 02:52 Відповісти
Ух цей клятий Кличко, все шкодить і шкодить Стамбульським угодам.
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16.05.2024 19:23 Відповісти
Замість скверів, озер, мостиків... І це треба було вже давно зробити!
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16.05.2024 19:24 Відповісти
У Києві планують реконструювати парк "Наталка" за 20 млн грн

цього року !!!!!!!!!!!!
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16.05.2024 19:28 Відповісти
так як Києв надає фронту? - зелення щє копійчини не надало.
зелені - *** вам, а не гроші киян, срані наперсточники!
Віталій - пошана!

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16.05.2024 19:38 Відповісти
і парк Наталка красава.... поки не прилетіло
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16.05.2024 19:55 Відповісти
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16.05.2024 20:11 Відповісти
та нехай вже буде парк Наталка в Києві
ніж тіж ті гроші осядуть в кишенях зеленої криворогатні.
київські гроші - це київськи гроші - не зелені, не криворогаті.
доки вибраний киянами мер Києва їх не віддає клованам з відкритими клювами? - він, для мене, шановний мер Києва, якого вибрали кияни!
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16.05.2024 20:14 Відповісти
Ну він і так був зашибісь без реконструкції і мосту на острів
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17.05.2024 02:54 Відповісти
вам там відніше...
втратите спроможність вибирати свого мера?
втратите Київ, можливо останній некриворогатий островок..
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17.05.2024 03:02 Відповісти
потужний хід у відповідь! оп-а пошле гордона розставляти пірамідки в декілька ліній оборони! ))
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16.05.2024 19:27 Відповісти
яскрава промова пана Олександра Ломако - гідна реакція пана мера Києва!
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16.05.2024 19:30 Відповісти
Респект Кличку!
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16.05.2024 19:37 Відповісти
"Клятий барига" відправив 21 екскаватор для побудови ліній захисту (тих самих "фортифікаційних споруд", на яких піарилась ОПа), "дурний боксер" за добу зібрав і відправив на харківщину допомогу з дронами та рештою необхідного, Банкова видала черговий відосик, звинуватила увесь світ в черговому своєму "проє@алі", закликала/зобов'язала/наказала/звернулась... але ніфіга не зробила (окрім зміни якогось паркетного генерал-завгоспа на бойового генерала на харківському напрямку).

Був би Оруел живий, то не написав би свої геніальні твори - він не займався документалістикою...
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16.05.2024 19:42 Відповісти
Грім не гряне - мужик не перехреститься.
Хорошая мисля приходить опосля.
Щеб оцих зелених гнид та москальських прихвостнів турнути з Печерських пагорбів.
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16.05.2024 19:43 Відповісти
А куди ділись мільярди з бюджету, якими опікується радник МО Умерова К.Тімошенко ?
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16.05.2024 19:44 Відповісти
Уже нету
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27.05.2024 20:29 Відповісти
женіть криворогатих і з Києва і з Чернігова і все стане на місця!
щє раз - є Київ!
збирайтесь геть недоумкуваті криворогаті кловани
в свій сраний кавеен - вас тут не шануюють і ніколи не будуть...
тварі прикацаплені...
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16.05.2024 19:57 Відповісти
Vit Book
@book531
·
11 год
Не захистив від обстрілів електростанції, не забрав у державну власність обленерго. Тепер мало того, що піднімають тарифи для відшкодування приватним (!) компаніям збитків, так ще і відключатимуть світло. У поца було 5 років для виготовлення зброї, ракет, ППО і захисту.
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16.05.2024 19:58 Відповісти
Порошенко делегував повноваження місцевій владі через реформу самоврядування. Єрмак все тягне на себе, в тому числі і кошти громад. Ось і вимушені мери спиратись на допомогу інших міст не очікуючи її від центру
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16.05.2024 20:00 Відповісти
Розумно! Якщо влада ні хрена не робить, то громади будуть самі себе захищати!
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16.05.2024 20:25 Відповісти
Ініціатива гарна.
Шкода, що цим не переймаються люди банкової - Брежинський та Чаус.
Напевно, їм застиляє очі вседозволеність та безкарність.
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17.05.2024 00:01 Відповісти
 
 