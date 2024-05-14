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Новини Війна
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Громада Києва передала 411 батальйону автівки, системи РЕБ та техніку для БПЛА, - Кличко

Кличко Віталій передав автомобілі та РЕБ військовим

Мер Києва Віталій Кличко передав 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів автомобілі та техніку на 51 млн грн. Кошти виділено з міського бюджету столиці.

Про це Кличко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 411-му Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці. Зокрема, 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БпЛА. На це місто виділило 51 млн грн", - заявив Кличко.

Мер Києва зазначив, що 411 ОБ БпАК тримає оборону на Донбасі, а також на Запорізькому і Херсонському напрямках.

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Невдовзі допомогу від киян отримає також 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

"Найближчими днями до бійців 92-ї бригади вирушить автомобільна техніка та БПЛА, які теж закупили за кошти столиці. На це Київ виділив 97 млн грн. Столиця і надалі допомагатиме військовим наближати нашу Перемогу!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко терміново відправив 57 мотопіхотній бригаді, яка захищає Вовчанськ, 150 дронів, 4 квадрокоптери та 6 систем РЕБ, які придбав за власні кошти. Найближчими днями захисники Харкова отримають від мера Києва ще 350 дронів, які також придбано за позабюджетні кошти.

Автор: 

Київ (19436) Кличко Віталій (3509) РЕБ (152)


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Завтра мапеттшоу з обшуками КМДА))

Віталік продовжує стьоб над зеленими
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14.05.2024 16:52 Відповісти
А зелена грома, очікувано, розікрала гроші на будівництві укріплень в Харківській області...
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14.05.2024 17:02 Відповісти
Який молодець!!!
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14.05.2024 17:10 Відповісти
 
 