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Кличко передав захисникам Вовчанська 150 fpv-дронів, днями надійдуть ще 350 безпілотників та допомога від столичної громади

кличко

Мер Києва Віталій Кличко відправив захисникам під Вовчанськ велику партію дронів та системи РЕБ. Невдовзі вони отримають ще 350 дронів від Кличка та допомогу від громади Києва.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Із того, що терміново назбирали і сьогодні відправляємо в якості благодійної допомоги захисникам. Зокрема, 57 мотопіхотній бригаді, яка бʼється під Вовчанськом, - 150 fpv-дронів, 4 квадрокоптери Mavic,1 систему РЕБ. Іншим підрозділам під Харків теж сьогодні вирушають 5 систем РЕБ. А найближчими днями передамо ще 350 fpv-дронів. Це те, що ми придбали-залучили за небюджетні кошти", - зазначив Кличко.

Окрім особистої допомоги мер Києва розповів також про допомогу від столичної громади військовим підрозділам, які захищають найважчі напрямки.

"92 бригаді з бюджету міста нещодавно виділили 97 мільйонів гривень на придбання необхідної бійцям автомобільної техніки та БПЛА. Все вже закупили. Спорядження найближчими днями вирушить до захисників. Завтра передаємо 411 Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці: 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 мільйон гривень. Батальйон сьогодні тримає оборону на Донбасі, Запорізькому і Херсонському напрямках", - наголосив Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири бригади ЗСУ отримали від громади Києва fpv-дрони, системи Starlink та пікапи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що Київ цього року вже виділив з бюджету на потреби сил безпеки та оборони понад 6,5 млрд грн і планує постійно збільшувати фінансування.

Також повідомлялося, що днями Віталій Кличко передав батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України партію дронів у якості благодійної допомоги.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) Харківщина (6054) дрони (4648) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+23
Дякуемо дядько Віталік!))))
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13.05.2024 20:40
+23
А де мільйон дронів від держави? Риторичне питання.
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13.05.2024 20:40
+12
Був заклик від Бутусова, Кличко одним з перших відреагував, хоч зеботяри вже писали, що в нього там 3 станції метро на черзі, "не на часі"...
ото подолякоботи, ви шиковні!!
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13.05.2024 20:57
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Дякуемо дядько Віталік!))))
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13.05.2024 20:40 Відповісти
звісно подяка.
але для Києва 8 лямів грн і про це писати....
соромно має бути...
Мерзоян з друзями передав вже 1430 авто
бпла та різного не рахував.
то як Вам порівняння?
Мерзоян та Київ
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13.05.2024 20:58 Відповісти
це ви продаєте?
https://auto.ria.com/uk/auto_zil_130_36419315.html
на дрони збираєте?
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13.05.2024 21:36 Відповісти
аж дивує, як швидко пан вігорськи заткнулися
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14.05.2024 07:20 Відповісти
А де мільйон дронів від держави? Риторичне питання.
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13.05.2024 20:40 Відповісти
Літають мільярд дерев знімають на камеру.
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13.05.2024 20:49 Відповісти
Просто цікаво, звідки у мера 350 дронів у загашнику.
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13.05.2024 20:44 Відповісти
Заробив. А 500 дронів це мінус батальйон
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13.05.2024 20:46 Відповісти
Вкрав?
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13.05.2024 20:47 Відповісти
Іх зумовлюють у виробників десятками та сотнями.
Спитай краще чому цього не робить вище керівництво держави!
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13.05.2024 20:48 Відповісти
тому що їм насрати на військо і на громадян...чужі вони ....
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13.05.2024 23:39 Відповісти
Що семе тобі незрозуміло?
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13.05.2024 20:49 Відповісти
Я так розумію промисловість може робити більше, чим в неї замовляє держава.
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13.05.2024 20:50 Відповісти
З мільярда дерев зняв
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13.05.2024 21:11 Відповісти
вас Безугла попросила про це дізнатися?
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13.05.2024 23:40 Відповісти
Просто цікава, коли на дрони для фронта жебрають навкруги, мер широким жестом дістає кілька їх сотень.
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14.05.2024 08:53 Відповісти
Жоден сервус не воює...жоден сервус не допомагає Армії...(якщо це не так, то дайте посилання). А це вже релігійно-національна позиція.
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13.05.2024 20:46 Відповісти
не сервус, а сервант.
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13.05.2024 20:54 Відповісти
Латинською servus.
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13.05.2024 20:56 Відповісти
розумію, але більшість людей, які не знають латини, сприймають це як німецьке слово з іншим змістом, а servant більш поширене слово, а до того ще й асоціюється із совковими ******* ))
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13.05.2024 21:02 Відповісти
Не ЗНАЛИ - тепер знають. А з сервусом можна асоціювати як сербів, так і сябрів. Ну а завдяки вам вони будуть асоціюватися із совковими *******...
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13.05.2024 21:07 Відповісти
загнали тут наукових демагогій...
(servus - слуга, раб, кріпак)

то ви "Слуг Наріду" мали на увазі, чи до чого ваша ця батл-полеміка?...
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13.05.2024 21:41 Відповісти
Ну от...тепер вони перейменуються на "Раби Народу", чи просто "Кріпаки"...а демагогія та наука несумісні. Нам же ж вони постійно підкидують нові словечки, не поясняючи їх значення. То чому нам не можна...?
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13.05.2024 21:53 Відповісти
LIVE: Звернення Петра Порошенка щодо будівництва фортифікацій
https://www.youtube.com/watch?v=mnZ_69ibG3k
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13.05.2024 20:46 Відповісти
Дякуємо! Професійні імпотенти у ОПі можуть тільки тексти для телесуфльора писати а а хрипатий із прононсом озвучувати.
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13.05.2024 20:47 Відповісти
Зараз зеля відосік як "запіліт"... ото буде потужно, а це так - "дрібничкі".
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13.05.2024 20:52 Відповісти
Це щоб не цькували за метро вартістю 16 млрд?
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13.05.2024 20:56 Відповісти
іди майнити,
бо ця писанина тобі гроші не принесе
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13.05.2024 20:58 Відповісти
Був заклик від Бутусова, Кличко одним з перших відреагував, хоч зеботяри вже писали, що в нього там 3 станції метро на черзі, "не на часі"...
ото подолякоботи, ви шиковні!!
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13.05.2024 20:57 Відповісти
Дякуємо, Кличко.👍
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13.05.2024 20:57 Відповісти
Зеленого ''цифровізатора'' переклинить, стільки дронів повз нього і без його піару пройшло
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13.05.2024 21:21 Відповісти
Правою рукою вони надали дрони, а лівою рукою вони фінансують довгобуд метро - за 5 млрд. гривень. А в країні всі гроші мають йти на озброєння.
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13.05.2024 21:21 Відповісти
харьков сумской з німецьким ай-пі.... ну тобі моцкалю оригінальності не позичати...
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13.05.2024 21:23 Відповісти
Рило кацапське сидить на пляшці та смердить - нах...й пішло курсом руского воєнного корабля, мразота кацапська.
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13.05.2024 21:27 Відповісти
точно не позичати...
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13.05.2024 21:30 Відповісти
Я тебе чипав, сволото кацапське? Тут форум - ми обговорюємо тему. Чого ти лізеш до мене, ай-пі тобі моє не піх....й. Сиди на пляшці та не квакай, свинота козломордна. Не чипай людей, які тут на форумі більше 10-ти років.
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13.05.2024 21:52 Відповісти
"чіпав", пане авторитет...
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13.05.2024 21:57 Відповісти
Чим я тебе чіпав?
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13.05.2024 22:09 Відповісти
Розмова корінного кацапа. що ти хамиш людям.
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14.05.2024 00:08 Відповісти
Від корінного кацапа чую, корінніше не буває - фінно-угорця, або якута, судячи по інтелекту, бо не можеш розібратися, хто кого чіпати почав.
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14.05.2024 00:11 Відповісти
все він розібрався...
тут на фоні новин, що після Харкова плани на Суми, а ти тут 10 років сидиш через віпіен, тай полемізуєш з таким ніком, агентику...
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14.05.2024 20:20 Відповісти
влада тільки на дороги за 2 роки війни витратила 60мрд.гривень
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13.05.2024 23:45 Відповісти
А партія слуга народа, за яку голосували до речі 73% передала НУЛЬ дронів
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13.05.2024 21:35 Відповісти
вони і один болтік не передали
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13.05.2024 23:47 Відповісти
А один, той що ненавидить Вітальку, передав "потужні" укріплення
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13.05.2024 21:54 Відповісти
Журналіст керує забезпеченням ЗСУ, мери міст допомагають, зелена влада знімає відосіки: усі тут
https://www.youtube.com/watch?v=qgWxoW0Wlk8
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13.05.2024 21:57 Відповісти
кличко передал? со своих что ли? или может все таки гор совет киева, бюджет которого кличку не принадлежит, а за выделение денег из него голосуют депутаты?
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13.05.2024 22:00 Відповісти
напевно ви виборець ЗеВлади
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13.05.2024 23:50 Відповісти
Кличко молоток, не те що квартальні і риговські хряки.
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13.05.2024 22:54 Відповісти
 
 