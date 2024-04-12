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Новини Війна
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Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти громади столиці, вирушили на фронт, - Кличко

кличко

Мер Києва Віталій Кличко відвідав бійців батальйону "Свобода" та передав 500 FPV-дронів від громади Києва.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, вирушили на фронт бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж". Сьогодні відвідав військових. Зокрема, зустрівся з бійцями батальйону "Свобода", що воюють в складі цієї бригади", - повідомив Кличко.

Він відзначив, що батальйон "Свобода" вийшов із зони бойових дій на ротацію. А дрони, придбані за кошти Києва, відправляться на фронт, де зараз бʼються з ворогом інші батальйони 4-ї бригади "Рубіж".

"Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. І я не раз відвозив на передову допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів. А з бюджету громади Києва 4 бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 млн гривень. Це - кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. І за них бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БпЛА, системи РЕБ, радіостанції та інше необхідне оснащення", - наголосив Кличко.

Також читайте: Майже 500 безпілотників, закуплених за кошти столиці, вирушили на Донбас у 112 бригаду ТрО Києва, - Кличко. ФОТО

Мер Києва також вручив бійцям батальйону "Свобода" відзнаки від столиці та подякував за мужність. І запевнив, що громада Києва продовжить допомагати всім військовим, які захищають Україну.

Раніше Кличко повідомляв, що з початку року Київ виділив на допомогу силам оборони понад 6,5 млрд грн.

Минулого року з бюджету столиці на потреби ЗСУ було витрачено майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки витратили усі інші обласні центри разом.

Автор: 

Київ (19401) Кличко (3505) дрони (4612)


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Топ коментарі
+13
А від зелених коли-небудь будуть дрони?
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12.04.2024 17:52
+11
О до Порошенка підключився Віталій Кличко . Моя повага і подяка.
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12.04.2024 18:03
+7
Віталік знову клована дражнить)))
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12.04.2024 17:54
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А від зелених коли-небудь будуть дрони?
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12.04.2024 17:52 Відповісти
Якщо зельені не брешуть, то з січень-лютий 2024 року виробили 200 тисяч дронів,
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12.04.2024 18:20 Відповісти
а коли вони не брешуть?
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12.04.2024 18:39 Відповісти
Віталік знову клована дражнить)))
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12.04.2024 17:54 Відповісти
Усе зроблено як треба.

Респект Клічко.
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12.04.2024 18:17 Відповісти
О до Порошенка підключився Віталій Кличко . Моя повага і подяка.
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12.04.2024 18:03 Відповісти
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12.04.2024 18:09 Відповісти
Красавчікі! Стерненко кожен день збирає на 150-500 і це за замовчуванням, взагалі не є щось феєричне, а звичайна потреба на кожен день, а ви цілу новину зробили ! Тепер треба банкет на честь цих дронів зробити і медаль комусь вручити. Аплодую
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12.04.2024 18:09 Відповісти
Доречніше писати "українці кожен день донатять на 150-500 дронів". Ніхто ж не пише, що "Бутусов збирає щодня 50 дронів". Просто якщо це за власні кошти, чи гроші громади міста, то можна і новину зробити. Іншим містам в приклад, так би мовити.
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12.04.2024 18:41 Відповісти
Доречі, забийте в гуглі "стерненко дрони", й побачите скільки непіарних новин з фото та відео.
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12.04.2024 18:52 Відповісти
Так і потрібен виглядати лідер країни.

Можливо він їм і буде після виборів.
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12.04.2024 18:19 Відповісти
Ваші слова та й Богові..Кличка хоч поважають й за нього соромно точно не буде.
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12.04.2024 18:47 Відповісти
Не канючте зайвих дронів - все це від зеленского - це він, за власний кошт, та з концертів кв 95 з Польщі постачає до ЗСУ - я правильно думаю, цензор та йього членвоєнкор - ми ж разом, ми ж разом бачили мир в очах у Паріжі.
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12.04.2024 18:31 Відповісти
Сподіваюся, щоденні 2740 дронів з того самого "мільйона" теж потрапили за призначенням?
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12.04.2024 18:33 Відповісти
Якщо дивитись на статистику, то спільнота Стерненко відсилає близько 300 кожен день.

Дронів мало не буває, кожне місто в Україні повинно відсилати не меншу кількість кожного дня.
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12.04.2024 18:42 Відповісти
Герой, один застройщик заносить за раз на 10000 дронів.
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12.04.2024 19:32 Відповісти
А де дрони від Умерова?

МО про це мовчить?
Гроші з бюджету йдуть МО, а волонтери возять дрони та інше на нуль вже 3 роки…
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12.04.2024 20:59 Відповісти
Скільки безпілотників віддав lewis?
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13.04.2024 09:12 Відповісти
 
 