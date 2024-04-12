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Новости Война
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Еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства громады столицы, отправились на фронт, - Кличко

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" и передал 500 FPV-дронов от громады Киева.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства столицы, отправились на фронт бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж". Сегодня посетил военных. В частности, встретился с бойцами батальона "Свобода", воюющими в составе этой бригады", - сообщил Кличко.

Он отметил, что батальон "Свобода" вышел из зоны боевых действий на ротацию. А дроны, приобретенные за средства Киева, отправятся на фронт, где сейчас сражаются с врагом другие батальоны 4-й бригады "Рубеж".

"Мы постоянно помогаем нашим защитникам. И я не раз отвозил на передовую помощь, которую мы привлекаем из внебюджетных средств. А из бюджета громады Киева 4 бригаде с начала полномасштабной войны выделили почти 500 млн гривен. Это - средства на оснащение и насущные нужды, которые "город перечисляет военным подразделениям по их запросу. И за них бойцы ранее закупили, в частности, почти 1000 БпЛА, системы РЭБ, радиостанции и другое необходимое оснащение", - подчеркнул Кличко.

Смотрите также: Почти 500 беспилотников, закупленных на средства столицы, отправились на Донбасс в 112 бригаду ТрО Киева, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева также вручил бойцам батальона "Свобода" отличия от столицы и поблагодарил за мужество. И заверил, что громада Киева продолжит помогать всем военным, защищающим Украину.

Ранее Кличко сообщал, что с начала года Киев выделил на помощь силам обороны более 6,5 млрд грн.

В прошлом году из бюджета столицы на нужды ВСУ было израсходовано почти 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько потратили все остальные областные центры вместе.

Автор: 

Киев (25499) Кличко Виталий (4637) дроны (3875)


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Топ комментарии
+13
А від зелених коли-небудь будуть дрони?
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12.04.2024 17:52
+11
О до Порошенка підключився Віталій Кличко . Моя повага і подяка.
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12.04.2024 18:03
+7
Віталік знову клована дражнить)))
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12.04.2024 17:54
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А від зелених коли-небудь будуть дрони?
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12.04.2024 17:52 Ответить
Якщо зельені не брешуть, то з січень-лютий 2024 року виробили 200 тисяч дронів,
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12.04.2024 18:20 Ответить
а коли вони не брешуть?
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12.04.2024 18:39 Ответить
Віталік знову клована дражнить)))
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12.04.2024 17:54 Ответить
Усе зроблено як треба.

Респект Клічко.
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12.04.2024 18:17 Ответить
О до Порошенка підключився Віталій Кличко . Моя повага і подяка.
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12.04.2024 18:03 Ответить
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12.04.2024 18:09 Ответить
Красавчікі! Стерненко кожен день збирає на 150-500 і це за замовчуванням, взагалі не є щось феєричне, а звичайна потреба на кожен день, а ви цілу новину зробили ! Тепер треба банкет на честь цих дронів зробити і медаль комусь вручити. Аплодую
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12.04.2024 18:09 Ответить
Доречніше писати "українці кожен день донатять на 150-500 дронів". Ніхто ж не пише, що "Бутусов збирає щодня 50 дронів". Просто якщо це за власні кошти, чи гроші громади міста, то можна і новину зробити. Іншим містам в приклад, так би мовити.
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12.04.2024 18:41 Ответить
Доречі, забийте в гуглі "стерненко дрони", й побачите скільки непіарних новин з фото та відео.
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12.04.2024 18:52 Ответить
Так і потрібен виглядати лідер країни.

Можливо він їм і буде після виборів.
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12.04.2024 18:19 Ответить
Ваші слова та й Богові..Кличка хоч поважають й за нього соромно точно не буде.
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12.04.2024 18:47 Ответить
Не канючте зайвих дронів - все це від зеленского - це він, за власний кошт, та з концертів кв 95 з Польщі постачає до ЗСУ - я правильно думаю, цензор та йього членвоєнкор - ми ж разом, ми ж разом бачили мир в очах у Паріжі.
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12.04.2024 18:31 Ответить
Сподіваюся, щоденні 2740 дронів з того самого "мільйона" теж потрапили за призначенням?
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12.04.2024 18:33 Ответить
Якщо дивитись на статистику, то спільнота Стерненко відсилає близько 300 кожен день.

Дронів мало не буває, кожне місто в Україні повинно відсилати не меншу кількість кожного дня.
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12.04.2024 18:42 Ответить
Герой, один застройщик заносить за раз на 10000 дронів.
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12.04.2024 19:32 Ответить
А де дрони від Умерова?

МО про це мовчить?
Гроші з бюджету йдуть МО, а волонтери возять дрони та інше на нуль вже 3 роки…
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12.04.2024 20:59 Ответить
Скільки безпілотників віддав lewis?
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13.04.2024 09:12 Ответить
 
 