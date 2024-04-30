УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10120 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 287 10

Чотири бригади ЗСУ отримали від громади Києва fpv-дрони, системи Starlink та пікапи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Кличко передав пікапи до 3-ї штурмової бригади

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям чотирьох бригад ЗСУ дрони, системи зв’язку Starlink та пікапи, яки були придбані за кошти столичної громади.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Донбасу, де відвідав наших захисників. У якості благодійної допомоги бійцям 28 окремої механізованої бригади передав 100 fpv-дронів та 2 Starlink. Військові 24 бригади отримали 50 fpv- дронів та 2 Starlink. Захисникам 5 окремої штурмової — в подарунок 2 Starlink", - повідомив Кличко у фейсбуці.

Мер також зазначив, що днями 5 бригада отримала 150 дронів Mavic різних типів, 300 fpv-дронів та системи Starlink, які були закуплені за кошти громади Києва.

Також Кличко вручив бійцям 24 бригади відзнаки від столиці — медалі "Честь. Слава. Держава".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передали на фронт 150 дронів, РЕБи і броньоване авто, - Кличко. ВIДЕО

Також мер Києва передав бійцям 3-ї ОШБр 20 позашляховиків, які були придбані за кошти столичної громади. "Сьогодні передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок — новеньких пікапів Toyota Hilux. Які вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3-ї бригади місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень. На половину цих коштів вже закупили ці пікапи", - повідомив Кличко.

Мер Києва Кличко передав 20 пікапів до 3-ї штурмової бригади

Мер наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам України.

"Від початку року Київ виділив з бюджету вже майже 6,5 млрд гривень на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу!" - підкреслив Кличко.

Мер Києва Кличко передав пікапи до 3-ї штурмової бригади ЗСУ

Раніше Кличко передав від громади Києва 500 fpv-дронів бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".

Автор: 

Київ (19461) Кличко Віталій (3512) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) 28 окрема механізована бригада (187) 3 Окрема штурмова бригада (429) 5 ОШБр (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Справжній мер, а не клоун якійсь
показати весь коментар
30.04.2024 17:52
+17
Кличку величезна подяка і респект , який опікується нашими військовими на постійній основі ,
на відміну від зеленоі пошесті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
показати весь коментар
30.04.2024 18:01
+16
Дякуємо Віталію.
Кожен з нас наближає перемогу,
адже з миру по нитці - і ворог буде
знищений.
показати весь коментар
30.04.2024 18:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжній мер, а не клоун якійсь
показати весь коментар
30.04.2024 17:52 Відповісти
Чекаємо на черговий цирк від Зе!

Віталік його капець як дратує)))
показати весь коментар
30.04.2024 17:58 Відповісти
Тому так і ненавидить "клоун" Кличка, бо зростом дотягується лише до кличкової ширінки, а про справи, той говорити нічого!
показати весь коментар
30.04.2024 18:00 Відповісти
Кличку величезна подяка і респект , який опікується нашими військовими на постійній основі ,
на відміну від зеленоі пошесті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
показати весь коментар
30.04.2024 18:01 Відповісти
Дякуємо Віталію.
Кожен з нас наближає перемогу,
адже з миру по нитці - і ворог буде
знищений.
показати весь коментар
30.04.2024 18:10 Відповісти
Кличко FOREVER!!!
Справжній мер та боєць
показати весь коментар
30.04.2024 18:17 Відповісти
Який Кличко молодець!!
показати весь коментар
30.04.2024 18:34 Відповісти
Клич - чемпіон !!!
показати весь коментар
30.04.2024 19:19 Відповісти
А нам би танків та гармат…
показати весь коментар
30.04.2024 19:55 Відповісти
Гугл ціна 1,4млн за авто на фронт?
Ех, столиця. Має смак.
показати весь коментар
30.04.2024 20:33 Відповісти
 
 