Чотири бригади ЗСУ отримали від громади Києва fpv-дрони, системи Starlink та пікапи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям чотирьох бригад ЗСУ дрони, системи зв’язку Starlink та пікапи, яки були придбані за кошти столичної громади.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Донбасу, де відвідав наших захисників. У якості благодійної допомоги бійцям 28 окремої механізованої бригади передав 100 fpv-дронів та 2 Starlink. Військові 24 бригади отримали 50 fpv- дронів та 2 Starlink. Захисникам 5 окремої штурмової — в подарунок 2 Starlink", - повідомив Кличко у фейсбуці.

Мер також зазначив, що днями 5 бригада отримала 150 дронів Mavic різних типів, 300 fpv-дронів та системи Starlink, які були закуплені за кошти громади Києва.

Також Кличко вручив бійцям 24 бригади відзнаки від столиці — медалі "Честь. Слава. Держава".

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Також мер Києва передав бійцям 3-ї ОШБр 20 позашляховиків, які були придбані за кошти столичної громади. "Сьогодні передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок — новеньких пікапів Toyota Hilux. Які вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3-ї бригади місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень. На половину цих коштів вже закупили ці пікапи", - повідомив Кличко.

Мер наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам України.

"Від початку року Київ виділив з бюджету вже майже 6,5 млрд гривень на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу!" - підкреслив Кличко.

Раніше Кличко передав від громади Києва 500 fpv-дронів бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".