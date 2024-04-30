Четыре бригады ВСУ получили от громады Киева fpv-дроны, системы Starlink и пикапы. ВИДЕО+ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам четырех бригад ВСУ дроны, системы связи Starlink и пикапы, которые были приобретены за средства столичной громады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся из Донетчины, где посетил наших защитников. В качестве благотворительной помощи бойцам 28-й отдельной механизированной бригады передал 100 fpv-дронов и 2 Starlink. Военные 24-й бригады получили 50 fpv-дронов и 2 Starlink. Защитникам 5-й отдельной штурмовой - в подарок 2 Starlink", - сообщил Кличко в фейсбуке.

Мэр также отметил, что на днях 5-я бригада получила 150 дронов Mavic различных типов, 300 fpv-дронов и системы Starlink, которые были закуплены за средства громады Киева.

Также Кличко вручил бойцам 24-й бригады отличия от столицы - медали "Честь. Слава. Государство".

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Также мэр Киева передал бойцам 3-й ОШБр 20 внедорожников, которые были приобретены за средства столичной громады. "Сегодня передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 автомобилей - новеньких пикапов Toyota Hilux. Которые уже сегодня отправятся на фронт. С начала этого года для 3-й бригады город выделил из бюджета 60 миллионов гривен. На половину этих средств уже закупили эти пикапы", - сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам Украины.

"С начала года Киев выделил из бюджета уже почти 6,5 млрд гривен на нужды военных. И мы продолжим увеличивать помощь!" - подчеркнул Кличко.

Ранее Кличко передал от громады Киева 500 fpv-дронов бойцам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж".