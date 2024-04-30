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Новости Фото Война
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Четыре бригады ВСУ получили от громады Киева fpv-дроны, системы Starlink и пикапы. ВИДЕО+ФОТО

Мер Києва Кличко передав пікапи до 3-ї штурмової бригади

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам четырех бригад ВСУ дроны, системы связи Starlink и пикапы, которые были приобретены за средства столичной громады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся из Донетчины, где посетил наших защитников. В качестве благотворительной помощи бойцам 28-й отдельной механизированной бригады передал 100 fpv-дронов и 2 Starlink. Военные 24-й бригады получили 50 fpv-дронов и 2 Starlink. Защитникам 5-й отдельной штурмовой - в подарок 2 Starlink", - сообщил Кличко в фейсбуке.

Мэр также отметил, что на днях 5-я бригада получила 150 дронов Mavic различных типов, 300 fpv-дронов и системы Starlink, которые были закуплены за средства громады Киева.

Также Кличко вручил бойцам 24-й бригады отличия от столицы - медали "Честь. Слава. Государство".

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Также мэр Киева передал бойцам 3-й ОШБр 20 внедорожников, которые были приобретены за средства столичной громады. "Сегодня передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 автомобилей - новеньких пикапов Toyota Hilux. Которые уже сегодня отправятся на фронт. С начала этого года для 3-й бригады город выделил из бюджета 60 миллионов гривен. На половину этих средств уже закупили эти пикапы", - сообщил Кличко.

Мер Києва Кличко передав 20 пікапів до 3-ї штурмової бригади

Мэр подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам Украины.

"С начала года Киев выделил из бюджета уже почти 6,5 млрд гривен на нужды военных. И мы продолжим увеличивать помощь!" - подчеркнул Кличко.

Мер Києва Кличко передав пікапи до 3-ї штурмової бригади ЗСУ

Ранее Кличко передал от громады Киева 500 fpv-дронов бойцам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж".

Автор: 

Киев (25516) Кличко Виталий (4640) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) 28 отдельная механизированная бригада (186) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416) 5 ОШБр (96)


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Топ комментарии
+19
Справжній мер, а не клоун якійсь
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30.04.2024 17:52
+17
Кличку величезна подяка і респект , який опікується нашими військовими на постійній основі ,
на відміну від зеленоі пошесті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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30.04.2024 18:01
+16
Дякуємо Віталію.
Кожен з нас наближає перемогу,
адже з миру по нитці - і ворог буде
знищений.
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30.04.2024 18:10
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Справжній мер, а не клоун якійсь
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30.04.2024 17:52 Ответить
Чекаємо на черговий цирк від Зе!

Віталік його капець як дратує)))
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30.04.2024 17:58 Ответить
Тому так і ненавидить "клоун" Кличка, бо зростом дотягується лише до кличкової ширінки, а про справи, той говорити нічого!
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30.04.2024 18:00 Ответить
Кличку величезна подяка і респект , який опікується нашими військовими на постійній основі ,
на відміну від зеленоі пошесті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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30.04.2024 18:01 Ответить
Дякуємо Віталію.
Кожен з нас наближає перемогу,
адже з миру по нитці - і ворог буде
знищений.
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30.04.2024 18:10 Ответить
Кличко FOREVER!!!
Справжній мер та боєць
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30.04.2024 18:17 Ответить
Який Кличко молодець!!
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30.04.2024 18:34 Ответить
Клич - чемпіон !!!
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30.04.2024 19:19 Ответить
А нам би танків та гармат…
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30.04.2024 19:55 Ответить
Гугл ціна 1,4млн за авто на фронт?
Ех, столиця. Має смак.
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30.04.2024 20:33 Ответить
 
 