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Киевская громада поможет черниговской усилить фортификационные сооружения: "Это сделает столицу более защищенной"

Мер Києва Кличко Віталій

И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако во время сессии Киеврады обратился к депутатам и громаде Киева с просьбой помочь усилить фортификационные сооружения вокруг Чернигова.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил решить этот вопрос, отметив, что это и защита Киева с севера, информирует Цензор.НЕТ.

"Чернигов защищает город Киев на севере. Благодаря несокрушимости черниговцев, враг не смог в начале войны прорваться в Киев с этого направления. Я даю соответствующее поручение профильному заместителю проработать этот вопрос. Убежден, что мы сможем помочь, по большому счету, не только черниговцам, но и наш город сделать более крепким и защищенным", - заявил Кличко.

И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако отметил, что строительство фортификационных сооружений началось сразу после освобождения территории области от оккупантов. Но сейчас есть потребность в усилении защиты.

"Чернигов находится в 80 км от границы с РФ. С первых дней большой войны ценой больших разрушений и потерь, благодаря героизму наших воинов и жителей, город-герой в течение 36 дней сдерживал врага и не пустил его дальше, вглубь страны. Тогда Чернигов стал щитом, который защитил от зла не только себя, но и столицу. Сразу после того, как мы отбили врага, город начал строительство сети фортификационных сооружений вокруг Чернигова. За 2 года, в 2022 и 2023-м, город вложил в это строительство более 110 миллионов гривен. И сейчас, учитывая сегодняшнюю тревожную ситуацию на фронте - на Харьковщине, в частности, учитывая обращение военного руководства к нашему городу, у нас есть необходимость продолжить эту работу. Усилить, укрепить, достроить дополнительные бетонные сооружения", - сообщил Ломако.

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Он отметил, что, после изъятия у громад "военного" НДФЛ, бюджет Чернигова оказался в затруднительном положении.

"У нас был принят бюджет города с бюджетом развития 800 млн грн, и 800 млн "военного" НДФЛ было изъято по решению Верховной Рады. Учитывая то, что город до сих пор оправляется от разрушений, которые он претерпел в 2022 году, и что речь идет не только о защите Чернигова, но и о защите столицы, мы обращаемся к Киевскому городскому совету, к громаде столицы. Поддержать строительство фортификационных сооружений на условиях софинансирования, чтобы мы их сделали в течение ближайших месяцев", - подчеркнул Ломако.

И. о. городского головы Чернигова поблагодарил громаду Киева и мэра Кличко за помощь, которая была предоставлена ранее.

"Я очень благодарен всем вам, громаде Киева, за самый большой вклад в восстановление Чернигова - 100 млн гривен, которые в 2022 году вы проголосовали, и мы направили на восстановление жилья и критической инфраструктуры города. Я очень благодарен лично мэру Киева Виталию Кличко и депутатам за поддержку сохранения местного самоуправления в Чернигове. Убежден, что только вместе мы победим врага и вместе отстроим нашу страну", - подчеркнул Ломако.

Автор: 

Киев (25472) Кличко Виталий (4635) Чернигов (883) Ломако Александр (30) фортификации (118)


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Топ комментарии
+18
Пану Кличко подяка.
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16.05.2024 19:15
+14
Ух цей клятий Кличко, все шкодить і шкодить Стамбульським угодам.
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16.05.2024 19:23
+11
Респект Кличку!
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16.05.2024 19:37
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Пану Кличко подяка.
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16.05.2024 19:15 Ответить
і окремо за Наталку !

У Києві планують реконструювати парк "Наталка" за 20 млн грн
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16.05.2024 19:27 Ответить
Головне щоб паркінг і ресторан не втюхали, як хотіли в 2021
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17.05.2024 02:48 Ответить
Біда, навчить макуху їсти!!
Пильнуймо Україну! Свято наближається !

Волонтерка. Нация самоубийц.

https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Слава Україні!
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16.05.2024 19:16 Ответить
не тільки столицю, а в першу чергу і Чернігів!
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16.05.2024 19:19 Ответить
Так. Че завжди був брамою до Києва. Що в 13 столітті, що в 1918 - 1919 роках.
І, доречі, в 2022 він витримав оборону взагалі чи не вперше в своїй історії.
Ломако теж 👍 істфак, потім був РУХ-івцем, прогнувся під бандюка Атроху, але він точно патріот і не колишній риг (як вся ця зелена влада).
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17.05.2024 02:52 Ответить
Ух цей клятий Кличко, все шкодить і шкодить Стамбульським угодам.
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16.05.2024 19:23 Ответить
Замість скверів, озер, мостиків... І це треба було вже давно зробити!
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16.05.2024 19:24 Ответить
У Києві планують реконструювати парк "Наталка" за 20 млн грн

цього року !!!!!!!!!!!!
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16.05.2024 19:28 Ответить
так як Києв надає фронту? - зелення щє копійчини не надало.
зелені - *** вам, а не гроші киян, срані наперсточники!
Віталій - пошана!

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16.05.2024 19:38 Ответить
і парк Наталка красава.... поки не прилетіло
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16.05.2024 19:55 Ответить
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16.05.2024 20:11 Ответить
та нехай вже буде парк Наталка в Києві
ніж тіж ті гроші осядуть в кишенях зеленої криворогатні.
київські гроші - це київськи гроші - не зелені, не криворогаті.
доки вибраний киянами мер Києва їх не віддає клованам з відкритими клювами? - він, для мене, шановний мер Києва, якого вибрали кияни!
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16.05.2024 20:14 Ответить
Ну він і так був зашибісь без реконструкції і мосту на острів
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17.05.2024 02:54 Ответить
вам там відніше...
втратите спроможність вибирати свого мера?
втратите Київ, можливо останній некриворогатий островок..
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17.05.2024 03:02 Ответить
потужний хід у відповідь! оп-а пошле гордона розставляти пірамідки в декілька ліній оборони! ))
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16.05.2024 19:27 Ответить
яскрава промова пана Олександра Ломако - гідна реакція пана мера Києва!
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16.05.2024 19:30 Ответить
Респект Кличку!
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16.05.2024 19:37 Ответить
"Клятий барига" відправив 21 екскаватор для побудови ліній захисту (тих самих "фортифікаційних споруд", на яких піарилась ОПа), "дурний боксер" за добу зібрав і відправив на харківщину допомогу з дронами та рештою необхідного, Банкова видала черговий відосик, звинуватила увесь світ в черговому своєму "проє@алі", закликала/зобов'язала/наказала/звернулась... але ніфіга не зробила (окрім зміни якогось паркетного генерал-завгоспа на бойового генерала на харківському напрямку).

Був би Оруел живий, то не написав би свої геніальні твори - він не займався документалістикою...
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16.05.2024 19:42 Ответить
Грім не гряне - мужик не перехреститься.
Хорошая мисля приходить опосля.
Щеб оцих зелених гнид та москальських прихвостнів турнути з Печерських пагорбів.
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16.05.2024 19:43 Ответить
А куди ділись мільярди з бюджету, якими опікується радник МО Умерова К.Тімошенко ?
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16.05.2024 19:44 Ответить
Уже нету
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27.05.2024 20:29 Ответить
женіть криворогатих і з Києва і з Чернігова і все стане на місця!
щє раз - є Київ!
збирайтесь геть недоумкуваті криворогаті кловани
в свій сраний кавеен - вас тут не шануюють і ніколи не будуть...
тварі прикацаплені...
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16.05.2024 19:57 Ответить
Vit Book
@book531
·
11 год
Не захистив від обстрілів електростанції, не забрав у державну власність обленерго. Тепер мало того, що піднімають тарифи для відшкодування приватним (!) компаніям збитків, так ще і відключатимуть світло. У поца було 5 років для виготовлення зброї, ракет, ППО і захисту.
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16.05.2024 19:58 Ответить
Порошенко делегував повноваження місцевій владі через реформу самоврядування. Єрмак все тягне на себе, в тому числі і кошти громад. Ось і вимушені мери спиратись на допомогу інших міст не очікуючи її від центру
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16.05.2024 20:00 Ответить
Розумно! Якщо влада ні хрена не робить, то громади будуть самі себе захищати!
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16.05.2024 20:25 Ответить
Ініціатива гарна.
Шкода, що цим не переймаються люди банкової - Брежинський та Чаус.
Напевно, їм застиляє очі вседозволеність та безкарність.
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17.05.2024 00:01 Ответить
 
 