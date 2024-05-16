Киевская громада поможет черниговской усилить фортификационные сооружения: "Это сделает столицу более защищенной"
И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако во время сессии Киеврады обратился к депутатам и громаде Киева с просьбой помочь усилить фортификационные сооружения вокруг Чернигова.
Мэр Киева Виталий Кличко поручил решить этот вопрос, отметив, что это и защита Киева с севера, информирует Цензор.НЕТ.
"Чернигов защищает город Киев на севере. Благодаря несокрушимости черниговцев, враг не смог в начале войны прорваться в Киев с этого направления. Я даю соответствующее поручение профильному заместителю проработать этот вопрос. Убежден, что мы сможем помочь, по большому счету, не только черниговцам, но и наш город сделать более крепким и защищенным", - заявил Кличко.
И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако отметил, что строительство фортификационных сооружений началось сразу после освобождения территории области от оккупантов. Но сейчас есть потребность в усилении защиты.
"Чернигов находится в 80 км от границы с РФ. С первых дней большой войны ценой больших разрушений и потерь, благодаря героизму наших воинов и жителей, город-герой в течение 36 дней сдерживал врага и не пустил его дальше, вглубь страны. Тогда Чернигов стал щитом, который защитил от зла не только себя, но и столицу. Сразу после того, как мы отбили врага, город начал строительство сети фортификационных сооружений вокруг Чернигова. За 2 года, в 2022 и 2023-м, город вложил в это строительство более 110 миллионов гривен. И сейчас, учитывая сегодняшнюю тревожную ситуацию на фронте - на Харьковщине, в частности, учитывая обращение военного руководства к нашему городу, у нас есть необходимость продолжить эту работу. Усилить, укрепить, достроить дополнительные бетонные сооружения", - сообщил Ломако.
Он отметил, что, после изъятия у громад "военного" НДФЛ, бюджет Чернигова оказался в затруднительном положении.
"У нас был принят бюджет города с бюджетом развития 800 млн грн, и 800 млн "военного" НДФЛ было изъято по решению Верховной Рады. Учитывая то, что город до сих пор оправляется от разрушений, которые он претерпел в 2022 году, и что речь идет не только о защите Чернигова, но и о защите столицы, мы обращаемся к Киевскому городскому совету, к громаде столицы. Поддержать строительство фортификационных сооружений на условиях софинансирования, чтобы мы их сделали в течение ближайших месяцев", - подчеркнул Ломако.
И. о. городского головы Чернигова поблагодарил громаду Киева и мэра Кличко за помощь, которая была предоставлена ранее.
"Я очень благодарен всем вам, громаде Киева, за самый большой вклад в восстановление Чернигова - 100 млн гривен, которые в 2022 году вы проголосовали, и мы направили на восстановление жилья и критической инфраструктуры города. Я очень благодарен лично мэру Киева Виталию Кличко и депутатам за поддержку сохранения местного самоуправления в Чернигове. Убежден, что только вместе мы победим врага и вместе отстроим нашу страну", - подчеркнул Ломако.
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Волонтерка. Нация самоубийц.
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Слава Україні!
І, доречі, в 2022 він витримав оборону взагалі чи не вперше в своїй історії.
Ломако теж 👍 істфак, потім був РУХ-івцем, прогнувся під бандюка Атроху, але він точно патріот і не колишній риг (як вся ця зелена влада).
цього року !!!!!!!!!!!!
зелені - *** вам, а не гроші киян, срані наперсточники!
Віталій - пошана!
ніж тіж ті гроші осядуть в кишенях зеленої криворогатні.
київські гроші - це київськи гроші - не зелені, не криворогаті.
доки вибраний киянами мер Києва їх не віддає клованам з відкритими клювами? - він, для мене, шановний мер Києва, якого вибрали кияни!
втратите спроможність вибирати свого мера?
втратите Київ, можливо останній некриворогатий островок..
Був би Оруел живий, то не написав би свої геніальні твори - він не займався документалістикою...
Хорошая мисля приходить опосля.
Щеб оцих зелених гнид та москальських прихвостнів турнути з Печерських пагорбів.
щє раз - є Київ!
збирайтесь геть недоумкуваті криворогаті кловани
в свій сраний кавеен - вас тут не шануюють і ніколи не будуть...
тварі прикацаплені...
@book531
·
11 год
Не захистив від обстрілів електростанції, не забрав у державну власність обленерго. Тепер мало того, що піднімають тарифи для відшкодування приватним (!) компаніям збитків, так ще і відключатимуть світло. У поца було 5 років для виготовлення зброї, ракет, ППО і захисту.
Шкода, що цим не переймаються люди банкової - Брежинський та Чаус.
Напевно, їм застиляє очі вседозволеність та безкарність.