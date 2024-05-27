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Киев (24762) Кличко (4455) помощь (7418) Харьков (7284)

Автобусы, генераторы, медицинское оборудование: Кличко предложил Харькову помощь от столицы

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Харькову помощь от столичной громады.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев готов отправить в Харьков помощь - 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов. Киевляне выражают свою поддержку несокрушимым жителям Харькова, который постоянно подвергается разрушительным ударам российских варваров. Сегодня в Харькове день траура по погибшим в результате бомбового удара врага по гипермаркету "Эпицентр". Киевляне искренне соболезнуют семьям погибших харьковчан", - заявил Кличко.

Мэр Киева также обратился к международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова.

"Украине нужно оружие, чтобы защищаться и чтобы отвечать агрессору! Достаточно дискуссий относительно того, должна ли Украина иметь возможность остановить врага, нанося удары по его территории!" - подчеркнул Кличко.

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Как известно, днем 25 мая российские войска нанесли авиаудар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В торговом центре в это время находилось около 200 человек. Возник масштабный пожар. Уже известно о 18 погибших и 48 пострадавших, разбор завалов продолжается.
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Топ комментарии
+7
Молодець!!!
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27.05.2024 18:01
+4
роби, Віталій.
вантажівкі з допомогою Харківу від столиці вже повинні бути в дорозі...
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27.05.2024 17:09
+2
Угу, або обшуки від Зе! у Київраді.
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27.05.2024 17:12
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роби, Віталій.
вантажівкі з допомогою Харківу від столиці вже повинні бути в дорозі...
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27.05.2024 17:09 Ответить
Угу, або обшуки від Зе! у Київраді.
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27.05.2024 17:12 Ответить
Молодець!!!
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27.05.2024 18:01 Ответить
Ще б зеГнида допомогла Харкову з ПВО.
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27.05.2024 20:15 Ответить
Спасибо Киеву и конечно Мэру Виталию от харьковчан. Кто бы ещё пво нужное подарил или продал? Сегодня опять в 16-45 примерно накрыло город, по двум районам. Есть уже погибшие и десятки раненых, ущерб уже не считают---а смысл? Ночь впереди. И траур по вчерашнему сегодня. Тут траур можно не отменять. Сколько же этот город внёс свой колосальный вклад в ЯО совдепии! Десятки тысяч людей работали и на космос в том числе! И такая вот метаморфоза остались как на растрел в тире по мишеням! С хорошим освещением и близкой дистанции. Погибает город и люди уезжают, а мозги давно уехали. Правильно сделали.
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27.05.2024 20:21 Ответить
Правильно уезжать! Спасать нала людей! Не время для зэленого пиара "незламности"! Людской капитал важнее территорий и зданий
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27.05.2024 20:26 Ответить
Вот пример для Президента, сильно сказано, не мямля гундо..... ой, пардон, я и забыл что нет сейчас президента .... в такой страшный период живем,
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27.05.2024 20:24 Ответить
А о том, что наши люди сидят в окопах и погибают некоторые здесь как-то умалчивают, наверное их жизни не важны, типа "умные уехали". Да и территория не нужна, только вот путину наша территория очень нужна.
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28.05.2024 01:25 Ответить
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28.05.2024 09:41 Ответить
 
 