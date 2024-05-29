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Новости Война
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Кличко (4455) 92 отдельная штурмовая бригада (236)

92-я бригада получила от громады Киева грузовики, пикапы и дроны, - Кличко. ФОТО

Кличко передав 92 бригаді дрони та автомобілі

Мэр Киева Виталий Кличко передал 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко дроны и новые автомобили от громады Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня от громады столицы передали бойцам 92-й бригады ВСУ, которые сражаются с врагом на Харьковщине, 38 новых авто. В частности, 34 пикапа JAC T6 и 4 военных грузовика Daewoo Novus", - написал Кличко.

Кличко передав 92 бригаді дрони та автомобілі

Мэр добавил, что бойцы 92-й ОШБр получили также дроны от столичной громады.

"На средства, выделенные из бюджета Киева, для 92-й бригады приобрели 112 единиц БПЛА. А именно: 72 дрона Mavic 3, 20 дронов Mavic 3T Thermal. Большая часть из них - уже на фронте. И сегодня передали еще 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и два десятка Mavic 3", - отметил Кличко.

Кличко передав 92 бригаді дрони від громади Києва

Кличко подчеркнул, что деньги на автомобильную технику и БПЛА были выделены в рамках городской целевой программы "Защитник Киева".

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"В этом году на оснащение 92-й бригады столица направила уже 97 млн грн. Город и в дальнейшем будет помогать всем нашим Защитникам приближать Победу!" - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поехал в Харьковскую область и привез помощь защитникам Волчанска и Купянска. Дроны и автомобили от киевлян и мэра получили четыре военных подразделения.

Также Кличко передал от громады столицы более 800 дронов бойцам 112-й бригады ТрО Киева и сообщил о выделении дополнительных средств из бюджета на оснащение военного подразделения.
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Топ комментарии
+8
Який Віталій молодець!!!
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29.05.2024 21:26
+7
Автівки на війні довго не живуть, а китайські, якщо нові, ресурс мають більший, ніж волонтерські 20-річні євробляхи. Ну а щодо спонсорів війни - так, але ті ж дрони DJi теж китайські, як і більшість компонентів fpv-дронів.
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29.05.2024 21:18
+3
Дуже добре, але даремно обрали китайські автівки - те гімно одразу посиплеться, а з ремонтом точно виникнуть проблеми, крім цього, ця контора є спонсором війни (я і їх комуняцька влада).
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29.05.2024 20:39
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Правила форума Совет форумчан
Дуже добре, але даремно обрали китайські автівки - те гімно одразу посиплеться, а з ремонтом точно виникнуть проблеми, крім цього, ця контора є спонсором війни (я і їх комуняцька влада).
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29.05.2024 20:39 Ответить
Автівки на війні довго не живуть, а китайські, якщо нові, ресурс мають більший, ніж волонтерські 20-річні євробляхи. Ну а щодо спонсорів війни - так, але ті ж дрони DJi теж китайські, як і більшість компонентів fpv-дронів.
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29.05.2024 21:18 Ответить
Можливо й так, просто ще з мирного життя пам'ятаю, як на колишній фірмі купили новий JAC і незабаром продали, бо там були суцільні проблеми і водії мало не билися, аби їхати на старих Ford та DAF, аби лиш не на ньому.
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29.05.2024 21:29 Ответить
+
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29.05.2024 20:44 Ответить
Який Віталій молодець!!!
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29.05.2024 21:26 Ответить
Дуже добре+
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29.05.2024 21:47 Ответить
Тому що в тебе все написане не відповідає дійсності і це називається брехня! Ти цього не знав?
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29.05.2024 22:40 Ответить
 
 