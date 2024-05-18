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Кличко посетил защитников Волчанска и Купянска: привез fpv-дроны и "Мавики" от громады Киева. ВИДЕО+ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении дроны от громады Киева и благотворителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении (Волчанск, Купянск). Отвез и помощь от громады столицы, и снаряжение, которое покупаем и привлекаем в качестве благотворительной помощи", - сообщил Кличко.

Помощь от Кличко и киевлян получили четыре воинских подразделения.

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

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"92-й бригаде передал закупленные за средства бюджета более 50 БПЛА, в частности, 31 Mavic 3 и 20 Mavic 3T. Также на днях бойцам отправится автомобильная техника. Всего 92-й бригаде город выделил из бюджета 97 млн грн. В качестве благотворительной помощи военным Госпогранслужбы завез 100 fpv-дронов. Также по 100 таких дронов 116-й отдельной механизированной бригаде и спецподразделению ГУР МО "АРТАН", - отметил Кличко.

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ
Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал защитникам Волчанска и других горячих точек на Харьковском направлении 150 fpv-дронов, квадрокоптеры Mavic и системы РЭБ.

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Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Также сообщалось, что Кличко передал 411-му Отдельному батальону беспилотных авиационных комплексов на Южное направление 33 пикапа, 12 систем РЭБ и 50 антенн для работы БПЛА, закупленные за средства столичной громады.

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ
Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Автор: 

Кличко Виталий (4640) Волчанск (388) fvp-дрон (106) Купянск (634)


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Топ комментарии
+32
Красавчик!
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18.05.2024 19:21
+26
Ага, зараз янелох почне щось в КМДА шукати..шмонати..
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18.05.2024 19:25
+16
Навіщо ? Хіба не зеля пообіцяв мільярд дронів на цей рік.
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18.05.2024 19:31
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Красавчик!
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18.05.2024 19:21 Ответить
Ага, зараз янелох почне щось в КМДА шукати..шмонати..
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18.05.2024 19:25 Ответить
До речі, а що привозять на фронт зеВиродок з єрмачмом та своєю ригофсбшною кагортою!?
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18.05.2024 22:04 Ответить
Абнімашки-целовашки..Брєжнєва наслєдіє..
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18.05.2024 23:36 Ответить
Почали трохи говорити про візит Блінкена. Він не просто на гітарі грав, як нам показували. Зустрічався з активістами, з політиками, які не насмілились затронути тему єрмака, говорив про вибори.
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18.05.2024 19:22 Ответить
А міг би замість метро на троєщину за 16 млрд привезти щонайменше 800.000 дронів
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18.05.2024 19:27 Ответить
Навіщо ? Хіба не зеля пообіцяв мільярд дронів на цей рік.
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18.05.2024 19:31 Ответить
Мільйон. Проте все вірно.
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18.05.2024 19:38 Ответить
Дійсно, нехай пани міряються пісюнами, поки челядь гине тисячами
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18.05.2024 20:05 Ответить
До чого тут пісюни ? У зеленського є обов'язок. Він врешті за це зарплату отримує. А Кличко добровільно допомагає. Бо ж клован не справляється. Сипле відосами як распутін потьомкінскіми дєрєвнями.
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19.05.2024 08:58 Ответить
А зе-морока хоть раз хоч якусь допомогу привіз? **** зелена!
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18.05.2024 19:34 Ответить
Був би Кличко президентом, війна може і не почалась би взагалі.
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18.05.2024 19:40 Ответить
пеочалась.Ще в листопаді 2013 почалась
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18.05.2024 20:40 Ответить
Зехерпіду в западло донатити на ЗСУ він же ну майже войовничий хунвенбін.
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18.05.2024 19:44 Ответить
у зе!поца розрив сраки!
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18.05.2024 19:54 Ответить
зепідр - доларовий мільйонер. І він жодного разу не купив нічого для фронту за свої гроші. Єто нє єго вайна, він тут прібарахлятся і сваліть в радной ісраіль
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18.05.2024 19:54 Ответить
і візьме с собою дружину на ім'я- дєрьмак
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18.05.2024 20:10 Ответить
Віталік Олександрович хоч снарягу не вдягає, коли їде в гості в бойові частини. Володя як приїхав селфітися, побачив його, ледве кавою не вдавився. І так рама неосяжна. А на тій рамі ще навороченої снаряги тисяч на 5 баксів )))
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18.05.2024 20:09 Ответить
А шо там слышно с помощью от 95 квартала Вовы Зеленского ? Помогают задорными шутками , и с роазворовывание бюджетных денег тоже помогают. Яйца по 17 гривень , это надо уметь.
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18.05.2024 20:32 Ответить
Уявляю, як Зескот рве на частини разом з їхнім вождём.
Пану Кличко респект.
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18.05.2024 21:29 Ответить
Який молодець!
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18.05.2024 23:37 Ответить
Удивительно как Кличка туда пропустили!
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19.05.2024 10:56 Ответить
 
 