Кличко відвідав захисників Вовчанська та Куп’янська: привіз fpv-дрони та "Мавіки" від громади Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко привіз захисникам на Харківському напрямку дрони від громади Києва та благодійників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у Facebook.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку (Вовчанськ, Купʼянськ). Відвіз і допомогу від громади столиці, і спорядження, яке купуємо й залучаємо в якості благодійної допомоги", - повідомив Кличко.

Допомогу від Кличка та киян отримали чотири військові підрозділи.

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"92-й бригаді передав закуплені за кошти бюджету понад 50 БПЛА — зокрема, 31 Mavic 3 та 20 Mavic 3T. Також днями бійцям вирушить автомобільна техніка. Загалом 92-й бригаді місто виділило з бюджету 97 млн грн. В якості благодійної допомоги військовим Держприкордонслужби завіз 100 fpv-дронів. Також по 100 таких дронів 116-й окремій механізованій бригаді та спецпідрозділу ГУР МО "АРТАН", - зазначив Кличко.





Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав захисникам Вовчанська та інших гарячих точок на Харківському напрямку 150 fpv-дронів, квадрокоптери Mavic та системи РЕБ.

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Також повідомлялося, що Кличко передав 411 Окремому батальйону безпілотних авіаційних комплексів на Південний напрямок 33 пікапи, 12 систем РЕБ та 50 антен для роботи БПЛА, закуплені за кошти столичної громади.



