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Кличко відвідав захисників Вовчанська та Куп’янська: привіз fpv-дрони та "Мавіки" від громади Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко привіз захисникам на Харківському напрямку дрони від громади Києва та благодійників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у Facebook.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку (Вовчанськ, Купʼянськ). Відвіз і допомогу від громади столиці, і спорядження, яке купуємо й залучаємо в якості благодійної допомоги", - повідомив Кличко.

Допомогу від Кличка та киян отримали чотири військові підрозділи.

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти громади столиці, вирушили на фронт, - Кличко

"92-й бригаді передав закуплені за кошти бюджету понад 50 БПЛА — зокрема, 31 Mavic 3 та 20 Mavic 3T. Також днями бійцям вирушить автомобільна техніка. Загалом 92-й бригаді місто виділило з бюджету 97 млн грн. В якості благодійної допомоги військовим Держприкордонслужби завіз 100 fpv-дронів. Також по 100 таких дронів 116-й окремій механізованій бригаді та спецпідрозділу ГУР МО "АРТАН", - зазначив Кличко.

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ
Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав захисникам Вовчанська та інших гарячих точок на Харківському напрямку 150 fpv-дронів, квадрокоптери Mavic та системи РЕБ.

Також читайте: Київська громада допоможе чернігівській посилити фортифікаційні споруди: "Це зробить столицю більш захищеною"

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Також повідомлялося, що Кличко передав 411 Окремому батальйону безпілотних авіаційних комплексів на Південний напрямок 33 пікапи, 12 систем РЕБ та 50 антен для роботи БПЛА, закуплені за кошти столичної громади.

Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ
Кличко відвідав Вовчанськ і Купʼянськ

Автор: 

Кличко Віталій (3512) Вовчанськ (416) fpv-дрон (112) Куп’янськ (758)


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Топ коментарі
+32
Красавчик!
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18.05.2024 19:21
+26
Ага, зараз янелох почне щось в КМДА шукати..шмонати..
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18.05.2024 19:25
+16
Навіщо ? Хіба не зеля пообіцяв мільярд дронів на цей рік.
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18.05.2024 19:31
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Красавчик!
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18.05.2024 19:21 Відповісти
Ага, зараз янелох почне щось в КМДА шукати..шмонати..
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18.05.2024 19:25 Відповісти
До речі, а що привозять на фронт зеВиродок з єрмачмом та своєю ригофсбшною кагортою!?
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18.05.2024 22:04 Відповісти
Абнімашки-целовашки..Брєжнєва наслєдіє..
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18.05.2024 23:36 Відповісти
Почали трохи говорити про візит Блінкена. Він не просто на гітарі грав, як нам показували. Зустрічався з активістами, з політиками, які не насмілились затронути тему єрмака, говорив про вибори.
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18.05.2024 19:22 Відповісти
А міг би замість метро на троєщину за 16 млрд привезти щонайменше 800.000 дронів
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18.05.2024 19:27 Відповісти
Навіщо ? Хіба не зеля пообіцяв мільярд дронів на цей рік.
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18.05.2024 19:31 Відповісти
Мільйон. Проте все вірно.
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18.05.2024 19:38 Відповісти
Дійсно, нехай пани міряються пісюнами, поки челядь гине тисячами
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18.05.2024 20:05 Відповісти
До чого тут пісюни ? У зеленського є обов'язок. Він врешті за це зарплату отримує. А Кличко добровільно допомагає. Бо ж клован не справляється. Сипле відосами як распутін потьомкінскіми дєрєвнями.
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19.05.2024 08:58 Відповісти
А зе-морока хоть раз хоч якусь допомогу привіз? **** зелена!
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18.05.2024 19:34 Відповісти
Був би Кличко президентом, війна може і не почалась би взагалі.
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18.05.2024 19:40 Відповісти
пеочалась.Ще в листопаді 2013 почалась
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18.05.2024 20:40 Відповісти
Зехерпіду в западло донатити на ЗСУ він же ну майже войовничий хунвенбін.
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18.05.2024 19:44 Відповісти
у зе!поца розрив сраки!
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18.05.2024 19:54 Відповісти
зепідр - доларовий мільйонер. І він жодного разу не купив нічого для фронту за свої гроші. Єто нє єго вайна, він тут прібарахлятся і сваліть в радной ісраіль
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18.05.2024 19:54 Відповісти
і візьме с собою дружину на ім'я- дєрьмак
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18.05.2024 20:10 Відповісти
Віталік Олександрович хоч снарягу не вдягає, коли їде в гості в бойові частини. Володя як приїхав селфітися, побачив його, ледве кавою не вдавився. І так рама неосяжна. А на тій рамі ще навороченої снаряги тисяч на 5 баксів )))
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18.05.2024 20:09 Відповісти
А шо там слышно с помощью от 95 квартала Вовы Зеленского ? Помогают задорными шутками , и с роазворовывание бюджетных денег тоже помогают. Яйца по 17 гривень , это надо уметь.
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18.05.2024 20:32 Відповісти
Уявляю, як Зескот рве на частини разом з їхнім вождём.
Пану Кличко респект.
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18.05.2024 21:29 Відповісти
Який молодець!
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18.05.2024 23:37 Відповісти
Удивительно как Кличка туда пропустили!
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19.05.2024 10:56 Відповісти
 
 