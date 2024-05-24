РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11853 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 127 3

Громада Киева передала 800 дронов 112-й бригаде ТрО. ФОТО

Кличко передав дрони 112 бригаді ТрО

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы более 800 дронов бойцам 112-й бригады ТрО и сообщил о выделении дополнительных средств на оснащение военного подразделения.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня передал от громады столицы еще более 800 дронов - 600 fpv и 220 Mavic - бойцам 112-й отдельной бригады Теробороны Киева, которая отмечает годовщину своего создания. И также сообщил военным, что город выделил из бюджета еще 150 миллионов гривен на оснащение бригады", - сообщил Кличко.

Это уже не первая бюджетная помощь от Киева для 112-й ОБрТрО в этом году, отметил Кличко.

Кличко передав дрони 112 бригаді ТрО

"До этого, с начала года, мы тоже выделяли средства этой бригаде. В общем, вместе это уже 300 млн грн в 2024-м", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте также: Еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства громады столицы, отправились на фронт, - Кличко

Кличко также вручил бойцам 112-й бригады награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". И подчеркнул, что город и в дальнейшем будет делать все, чтобы помогать защитникам приближать победу.

Кличко передав дрони 112 бригаді ТрО

Автор: 

Киев (25521) Кличко Виталий (4640) дроны (3917) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який Кличко молодець! Як згадаю, як покидьки з 95го знущались з нього своїми примитивними, мерзенними жартами!!! Потвори!
показать весь комментарий
24.05.2024 20:13 Ответить
Вірю Кличку і Порошенко .
показать весь комментарий
24.05.2024 21:34 Ответить
Коли ми вже почуємо про додати від 95го кварталу?
показать весь комментарий
24.05.2024 23:31 Ответить
 
 