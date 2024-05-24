Громада Києва передала 800 дронів 112 бригаді ТрО. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці понад 800 дронів бійцям 112 бригади ТрО та повідомив про виділення додаткових коштів на оснащення військового підрозділу.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні передав від громади столиці ще понад 800 дронів - 600 fpv і 220 Mavic - бійцям 112-ї окремої бригади Тероборони Києва, яка відзначає річницю свого створення. І також повідомив військових, що місто виділило з бюджету ще 150 мільйонів гривень на оснащення бригади", - повідомив Кличко.
Це вже не перша бюджетна допомога від Києва для 112 ОБрТрО у цьому році, зазначив Кличко.
"До цього, від початку року, ми теж виділяли кошти цій бригаді. Загалом, разом це вже 300 млн грн в 2024-му", - наголосив мер Києва.
Кличко також вручив бійцям 112 бригади нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". І підкреслив, що місто й надалі робитиме все, щоб допомагати захисникам наближати перемогу.
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