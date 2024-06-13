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Китайский юань станет основной иностранной валютой России

Китайський юань буде основною іноземною валютою РФ

Биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в частности евро и доллара. Официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в мае этого года доля юаня в торгах Мосбиржи составляла 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все разобрали": После санкций против "Мосбиржи" в московских банках закончились доллары

Это заявление было сделано после того, как США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи.

Основная угроза этих санкций - удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю. Биржа заявила об остановке торгов этими валютами с 13 июня, а также торговлю гонконгским долларом.

Санкции ввели против "Московской биржи","Национального клирингового центра" центробанка РФ, "Национального расчетного депозитария", страховой компании "Согаз" и "Российской национальной перестраховочной компании".

Сразу после этого "Московская биржа" объявила о прекращении торгов долларом и евро, она также остановит торги инструментами с расчетами в этих валютах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллиарды долларов "зависли" за границей: Россия не может вернуть доходы от экспорта из-за санкций

Автор: 

банки (1935) валюта (3072) россия (95652) курс рубля (7)


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Топ комментарии
+50
А китайська мова - основною мовою рф...
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13.06.2024 16:45
+27
- скільки буде коштувати пляшка кока-коли в москві в 2030 році?
- 5 юанів.

совки над цим анекдотом сміялися, дууже весело було. а тепер це реальність.
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13.06.2024 16:47
+26
потужно кацапія встала з колін))
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13.06.2024 16:47
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Зорянии час для юаня
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13.06.2024 16:43 Ответить
Откуда такие цифры,дурачек кацапский?
Рейтинг стран по объему экспорта товаров;
1 Китай 18.44
2 США 15.44.
Это при том что США экспортирует товары,но она не зависит от внешних рынков,в отличие от Китая . Если на Китай наложат санкции и закроют рынки ЕС и США,то будет он на уровне северной Кореи,ну а вы свинособаки естественно ещё ниже.
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13.06.2024 17:48 Ответить
Але ж чомусь не закривають ринки. Мабуть тому що збитків буде надто багато(
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13.06.2024 22:29 Ответить
А китайська мова - основною мовою рф...
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13.06.2024 16:45 Ответить
Пекін - столиця новокитаю (старомосковії)
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13.06.2024 17:03 Ответить
Масква-чайна, аднака
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13.06.2024 17:45 Ответить
Москва - суньхуйчай
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13.06.2024 17:48 Ответить
Радості з того мало. Якщо ця ******* остаточно об'єднається в одного монстра, не важливо на яких умовах, хоч вассальних, то всьому світу буде трохи не до ха-ха.
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13.06.2024 17:35 Ответить
І що робити?
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13.06.2024 17:44 Ответить
Я не знаю. Нехай цим переймаються ті, хто може поки що на це вплинути. Але тенденція на об'єднання всякого гімна на чолі з Китаєм... схоже нікому з нашого покоління не доведеться зустріти безтурботну та ситу старість, ані в Європі, ані в Америці.
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13.06.2024 18:56 Ответить
Ухилянти будуть тікати далі на Захід, поки там не припече. А як припече, то стануть громадянами паРаші або китаю
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13.06.2024 22:30 Ответить
Побачимо, що буде з женьмінбі, коли китайози спробують вторгнутися на Тайвань.

(а що спробують, в цьому вже ніхто не сумнівається)
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13.06.2024 16:46 Ответить
дуже багато сумніваються.
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13.06.2024 16:48 Ответить
Дивіться, щоб через 10 років Тайвань не вторгся повернувся на свою землю. Точніше коаліція з Японії, об'єднаної Кореї (Ина порішать ще раніше), Китайської Республіки, Філіпін, Індонезії, В'єтнаму, Таїланду і Індії.
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13.06.2024 16:59 Ответить
Ваші б слова! 🙏
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13.06.2024 17:34 Ответить
потужно кацапія встала з колін))
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13.06.2024 16:47 Ответить
- скільки буде коштувати пляшка кока-коли в москві в 2030 році?
- 5 юанів.

совки над цим анекдотом сміялися, дууже весело було. а тепер це реальність.
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13.06.2024 16:47 Ответить
Рекламний плакат Coca-Cola для Китаю. 1948 рік.

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13.06.2024 17:10 Ответить
звичайно, це ж був капіталістичний китай чана кай ши, а не хунвенбінське лайно
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13.06.2024 22:23 Ответить
Нахріна той рубль взагалі? Геморой друкувати папірці.
Треба рашкостану взагалі на юані перейти.
І фамілії переробити - Іванов має стати Ю-ван.
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13.06.2024 16:47 Ответить
😂🤣🤡🖕
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13.06.2024 16:49 Ответить
На даний момент 1 женьмінбі коштує 12 ржублєй.

Слідкуємо за сіґналом курсом.
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13.06.2024 16:49 Ответить
Економіка кацапії лягає під китайську
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13.06.2024 16:50 Ответить
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13.06.2024 16:50 Ответить
яка оренда?
васалітет та рабство!
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13.06.2024 16:59 Ответить
основною
а ще Північто Корейський вон
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13.06.2024 16:51 Ответить
юані та інші валюти дружніх країн (с) Інші це венесуєльський болівар? Чи вату з не менш дружнього Вануату?
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13.06.2024 16:54 Ответить
Лукашенковская бульба.
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13.06.2024 17:50 Ответить
Джилі - основна марка авто
Палички - основні столові прибори
Рис з комахами - основна їжа
Сандалі з бамбуку - основне взуття

П.С.
Члєни єдиної россії - стануть хунвейбінами
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13.06.2024 16:56 Ответить
Брюки превращаются… брюки превращаються…
в элегантные шорти

Парашу подрезает Китай со всех сторон:

Нефть, газ, деньги, вода из Байкала, лес, земли в кредит на 75 лет- все это забирает себе Китай.

Прощай немытая Россия. Давай, дасвиданья!

Слава Украине!
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13.06.2024 16:59 Ответить
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13.06.2024 17:03 Ответить
Отому, що поряд, теж рукави за спиною зав'язати.
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13.06.2024 22:52 Ответить
rashka , kitaiski provincii , toka vot harasho eta , ili ploha ? 🤔
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13.06.2024 17:02 Ответить
Хорошо. Там почнеться визвольна війна і дасть Бог, здадутьХ@ йла.
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13.06.2024 18:32 Ответить
***** перевело 200 лярдів в юані
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13.06.2024 17:05 Ответить
..💪.🤪..
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13.06.2024 17:08 Ответить
Чому іноземною?Юань возвращаєтся в родную гавань
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13.06.2024 17:12 Ответить
Китай просто розчиняє оркостан без найменшого напруження для цього! Як казав колись один ригівський підор чечетов, "Ациніті красату ігри"
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13.06.2024 17:15 Ответить
Так. І буде окрім своєї ядерки ще й контролювати рашостанську + матиме багатомільйонне м'ясо, окрім свого, яке піде в утіль вже заради інтересів китайського старого маразматика. Непогана перспектива для оточуючих.
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13.06.2024 17:42 Ответить
Рівно так
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13.06.2024 22:18 Ответить
Ещё форум нужен, о самоопределении некоторых регионов китайской области.🤠
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13.06.2024 17:16 Ответить
...а курс юаня формується виключно на хотєлках "імператора Китаю"... так шо кацапам - пзда..
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13.06.2024 17:20 Ответить
Скоро и брага в деревнях будет за юани...
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13.06.2024 17:25 Ответить
Захотєл вот как-то ваня
Брагі літр взять -- і в баню.
Но сказала єму клава
"*** указ іздал на славу:
С мая всє товари, ваня,
Продаются за юані!"

--Что за ***? Но вєдь рублі...
-- Тот, Вань, ***, что зовьотся Лі.

😂
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13.06.2024 17:44 Ответить
" Юань стане основною іноземною валютою Росії . З поступовим переходом в національну.
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13.06.2024 17:29 Ответить
- Мама, я в плєну!
- Сина, доллари купі!
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13.06.2024 17:36 Ответить
Я думав це жарт в твіторі був, а вони реально
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13.06.2024 17:39 Ответить
Ось так держава втрачає економічний суверенітет. Через хвору голову старого діда.
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13.06.2024 17:50 Ответить
а в північній кореї яка валюта, хтось знає? може Мацкве зразу на туда?
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13.06.2024 17:56 Ответить
Вон там. 😁
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13.06.2024 18:27 Ответить
Вернется эра валютчиков и фарцовщиков, если нашли доллар в кармане - получи 15 лет
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13.06.2024 18:38 Ответить
что рублём что юанем можно смело вытирать жопу!
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13.06.2024 19:48 Ответить
Відмудохаємо ***** і отримаємо кордон з Китаєм? Така собі перспектива...
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13.06.2024 19:53 Ответить
Московия теперь становится северным китаем.
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13.06.2024 20:48 Ответить
многоходовочка от ху#ла
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13.06.2024 21:20 Ответить
 
 