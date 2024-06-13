Китайский юань станет основной иностранной валютой России

Биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в частности евро и доллара. Официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в мае этого года доля юаня в торгах Мосбиржи составляла 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах.

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Это заявление было сделано после того, как США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи.

Основная угроза этих санкций - удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю. Биржа заявила об остановке торгов этими валютами с 13 июня, а также торговлю гонконгским долларом.

Санкции ввели против "Московской биржи","Национального клирингового центра" центробанка РФ, "Национального расчетного депозитария", страховой компании "Согаз" и "Российской национальной перестраховочной компании".

Сразу после этого "Московская биржа" объявила о прекращении торгов долларом и евро, она также остановит торги инструментами с расчетами в этих валютах.

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