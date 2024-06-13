Китайский юань станет основной иностранной валютой России
Биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в частности евро и доллара. Официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.
"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в мае этого года доля юаня в торгах Мосбиржи составляла 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах.
Это заявление было сделано после того, как США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи.
Основная угроза этих санкций - удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю. Биржа заявила об остановке торгов этими валютами с 13 июня, а также торговлю гонконгским долларом.
Санкции ввели против "Московской биржи","Национального клирингового центра" центробанка РФ, "Национального расчетного депозитария", страховой компании "Согаз" и "Российской национальной перестраховочной компании".
Сразу после этого "Московская биржа" объявила о прекращении торгов долларом и евро, она также остановит торги инструментами с расчетами в этих валютах.
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Рейтинг стран по объему экспорта товаров;
1 Китай 18.44
2 США 15.44.
Это при том что США экспортирует товары,но она не зависит от внешних рынков,в отличие от Китая . Если на Китай наложат санкции и закроют рынки ЕС и США,то будет он на уровне северной Кореи,ну а вы свинособаки естественно ещё ниже.
(а що спробують, в цьому вже ніхто не сумнівається)
вторгсяповернувся на свою землю. Точніше коаліція з Японії, об'єднаної Кореї (Ина порішать ще раніше), Китайської Республіки, Філіпін, Індонезії, В'єтнаму, Таїланду і Індії.
- 5 юанів.
совки над цим анекдотом сміялися, дууже весело було. а тепер це реальність.
Треба рашкостану взагалі на юані перейти.
І фамілії переробити - Іванов має стати Ю-ван.
Слідкуємо за
сіґналомкурсом.
васалітет та рабство!
а ще Північто Корейський вон
Палички - основні столові прибори
Рис з комахами - основна їжа
Сандалі з бамбуку - основне взуття
П.С.
Члєни єдиної россії - стануть хунвейбінами
в элегантные шорти
Парашу подрезает Китай со всех сторон:
Нефть, газ, деньги, вода из Байкала, лес, земли в кредит на 75 лет- все это забирает себе Китай.
Прощай немытая Россия. Давай, дасвиданья!
Слава Украине!
Брагі літр взять -- і в баню.
Но сказала єму клава
"*** указ іздал на славу:
С мая всє товари, ваня,
Продаются за юані!"
--Что за ***? Но вєдь рублі...
-- Тот, Вань, ***, что зовьотся Лі.
😂
- Сина, доллари купі!