Юань стане основною іноземною валютою Росії, - Центробанк

Біржовий курс юань-рубль задаватиме траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро і долара. Офіційний курс рубля залишиться єдиним і ринковим, лише зміниться коло даних для його розрахунку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центробанку РФ.

"В останні два роки роль долара США і євро на російському ринку послідовно знижувалася. Це результат перенаправлення торговельних потоків на Схід і зміни валюти розрахунків на рублі, юані та інші валюти дружніх країн", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в травні цього року частка юаня в торгах Мосбіржі становила 54%. Так, юань став основною валютою на біржових торгах.

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Ця заява була зроблена після того, як США 12 червня запровадили блокуючі санкції проти Московської біржі.

Основна загроза цих санкцій - удар по валютному ринку і механізму формування курсів долара і євро до рубля. Біржа заявила про зупинку торгів цими валютами з 13 червня, а також торгівлю гонконзьким доларом.

Санкції запровадили проти "Московської біржі","Національного клірингового центру" центробанку РФ, "Національного розрахункового депозитарію", страхової компанії "Согаз" та "Російської національної перестрахувальної компанії".

Одразу після цього "Московська біржа" оголосила про припинення торгів доларом і євро, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у цих валютах.

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