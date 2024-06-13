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Юань стане основною іноземною валютою Росії, - Центробанк

Китайський юань буде основною іноземною валютою РФ

Біржовий курс юань-рубль задаватиме траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро і долара. Офіційний курс рубля залишиться єдиним і ринковим, лише зміниться коло даних для його розрахунку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центробанку РФ.

"В останні два роки роль долара США і євро на російському ринку послідовно знижувалася. Це результат перенаправлення торговельних потоків на Схід і зміни валюти розрахунків на рублі, юані та інші валюти дружніх країн", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в травні цього року частка юаня в торгах Мосбіржі становила 54%. Так, юань став основною валютою на біржових торгах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Всі розібрали": Після санкцій проти "Мосбіржі" у московських банках закінчились долари

Ця заява була зроблена після того, як США 12 червня запровадили блокуючі санкції проти Московської біржі. 

Основна загроза цих санкцій - удар по валютному ринку і механізму формування курсів долара і євро до рубля. Біржа заявила про зупинку торгів цими валютами з 13 червня, а також торгівлю гонконзьким доларом. 

Санкції запровадили проти "Московської біржі","Національного клірингового центру" центробанку РФ, "Національного розрахункового депозитарію", страхової компанії "Согаз" та "Російської національної перестрахувальної компанії".

Одразу після цього "Московська біржа" оголосила про припинення торгів доларом і євро, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у цих валютах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільярди доларів "зависли" за кордоном: Росія не може повернути доходи від експорту через санкції

Автор: 

банки (7739) валюта (2393) росія (65328) курс рубля (147)


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Топ коментарі
+50
А китайська мова - основною мовою рф...
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13.06.2024 16:45
+27
- скільки буде коштувати пляшка кока-коли в москві в 2030 році?
- 5 юанів.

совки над цим анекдотом сміялися, дууже весело було. а тепер це реальність.
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13.06.2024 16:47
+26
потужно кацапія встала з колін))
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13.06.2024 16:47
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Зорянии час для юаня
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13.06.2024 16:43 Відповісти
Откуда такие цифры,дурачек кацапский?
Рейтинг стран по объему экспорта товаров;
1 Китай 18.44
2 США 15.44.
Это при том что США экспортирует товары,но она не зависит от внешних рынков,в отличие от Китая . Если на Китай наложат санкции и закроют рынки ЕС и США,то будет он на уровне северной Кореи,ну а вы свинособаки естественно ещё ниже.
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13.06.2024 17:48 Відповісти
Але ж чомусь не закривають ринки. Мабуть тому що збитків буде надто багато(
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13.06.2024 22:29 Відповісти
А китайська мова - основною мовою рф...
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13.06.2024 16:45 Відповісти
Пекін - столиця новокитаю (старомосковії)
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13.06.2024 17:03 Відповісти
Масква-чайна, аднака
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13.06.2024 17:45 Відповісти
Москва - суньхуйчай
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13.06.2024 17:48 Відповісти
Радості з того мало. Якщо ця ******* остаточно об'єднається в одного монстра, не важливо на яких умовах, хоч вассальних, то всьому світу буде трохи не до ха-ха.
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13.06.2024 17:35 Відповісти
І що робити?
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13.06.2024 17:44 Відповісти
Я не знаю. Нехай цим переймаються ті, хто може поки що на це вплинути. Але тенденція на об'єднання всякого гімна на чолі з Китаєм... схоже нікому з нашого покоління не доведеться зустріти безтурботну та ситу старість, ані в Європі, ані в Америці.
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13.06.2024 18:56 Відповісти
Ухилянти будуть тікати далі на Захід, поки там не припече. А як припече, то стануть громадянами паРаші або китаю
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13.06.2024 22:30 Відповісти
Побачимо, що буде з женьмінбі, коли китайози спробують вторгнутися на Тайвань.

(а що спробують, в цьому вже ніхто не сумнівається)
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13.06.2024 16:46 Відповісти
дуже багато сумніваються.
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13.06.2024 16:48 Відповісти
Дивіться, щоб через 10 років Тайвань не вторгся повернувся на свою землю. Точніше коаліція з Японії, об'єднаної Кореї (Ина порішать ще раніше), Китайської Республіки, Філіпін, Індонезії, В'єтнаму, Таїланду і Індії.
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13.06.2024 16:59 Відповісти
Ваші б слова! 🙏
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13.06.2024 17:34 Відповісти
потужно кацапія встала з колін))
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13.06.2024 16:47 Відповісти
- скільки буде коштувати пляшка кока-коли в москві в 2030 році?
- 5 юанів.

совки над цим анекдотом сміялися, дууже весело було. а тепер це реальність.
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13.06.2024 16:47 Відповісти
Рекламний плакат Coca-Cola для Китаю. 1948 рік.

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13.06.2024 17:10 Відповісти
звичайно, це ж був капіталістичний китай чана кай ши, а не хунвенбінське лайно
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13.06.2024 22:23 Відповісти
Нахріна той рубль взагалі? Геморой друкувати папірці.
Треба рашкостану взагалі на юані перейти.
І фамілії переробити - Іванов має стати Ю-ван.
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13.06.2024 16:47 Відповісти
😂🤣🤡🖕
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13.06.2024 16:49 Відповісти
На даний момент 1 женьмінбі коштує 12 ржублєй.

Слідкуємо за сіґналом курсом.
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13.06.2024 16:49 Відповісти
Економіка кацапії лягає під китайську
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13.06.2024 16:50 Відповісти
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13.06.2024 16:50 Відповісти
яка оренда?
васалітет та рабство!
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13.06.2024 16:59 Відповісти
основною
а ще Північто Корейський вон
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13.06.2024 16:51 Відповісти
юані та інші валюти дружніх країн (с) Інші це венесуєльський болівар? Чи вату з не менш дружнього Вануату?
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13.06.2024 16:54 Відповісти
Лукашенковская бульба.
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13.06.2024 17:50 Відповісти
Джилі - основна марка авто
Палички - основні столові прибори
Рис з комахами - основна їжа
Сандалі з бамбуку - основне взуття

П.С.
Члєни єдиної россії - стануть хунвейбінами
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13.06.2024 16:56 Відповісти
Брюки превращаются… брюки превращаються…
в элегантные шорти

Парашу подрезает Китай со всех сторон:

Нефть, газ, деньги, вода из Байкала, лес, земли в кредит на 75 лет- все это забирает себе Китай.

Прощай немытая Россия. Давай, дасвиданья!

Слава Украине!
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13.06.2024 16:59 Відповісти
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13.06.2024 17:03 Відповісти
Отому, що поряд, теж рукави за спиною зав'язати.
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13.06.2024 22:52 Відповісти
rashka , kitaiski provincii , toka vot harasho eta , ili ploha ? 🤔
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13.06.2024 17:02 Відповісти
Хорошо. Там почнеться визвольна війна і дасть Бог, здадутьХ@ йла.
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13.06.2024 18:32 Відповісти
***** перевело 200 лярдів в юані
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13.06.2024 17:05 Відповісти
..💪.🤪..
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13.06.2024 17:08 Відповісти
Чому іноземною?Юань возвращаєтся в родную гавань
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13.06.2024 17:12 Відповісти
Китай просто розчиняє оркостан без найменшого напруження для цього! Як казав колись один ригівський підор чечетов, "Ациніті красату ігри"
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13.06.2024 17:15 Відповісти
Так. І буде окрім своєї ядерки ще й контролювати рашостанську + матиме багатомільйонне м'ясо, окрім свого, яке піде в утіль вже заради інтересів китайського старого маразматика. Непогана перспектива для оточуючих.
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13.06.2024 17:42 Відповісти
Рівно так
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13.06.2024 22:18 Відповісти
Ещё форум нужен, о самоопределении некоторых регионов китайской области.🤠
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13.06.2024 17:16 Відповісти
...а курс юаня формується виключно на хотєлках "імператора Китаю"... так шо кацапам - пзда..
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13.06.2024 17:20 Відповісти
Скоро и брага в деревнях будет за юани...
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13.06.2024 17:25 Відповісти
Захотєл вот как-то ваня
Брагі літр взять -- і в баню.
Но сказала єму клава
"*** указ іздал на славу:
С мая всє товари, ваня,
Продаются за юані!"

--Что за ***? Но вєдь рублі...
-- Тот, Вань, ***, что зовьотся Лі.

😂
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13.06.2024 17:44 Відповісти
" Юань стане основною іноземною валютою Росії . З поступовим переходом в національну.
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13.06.2024 17:29 Відповісти
- Мама, я в плєну!
- Сина, доллари купі!
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13.06.2024 17:36 Відповісти
Я думав це жарт в твіторі був, а вони реально
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13.06.2024 17:39 Відповісти
Ось так держава втрачає економічний суверенітет. Через хвору голову старого діда.
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13.06.2024 17:50 Відповісти
а в північній кореї яка валюта, хтось знає? може Мацкве зразу на туда?
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13.06.2024 17:56 Відповісти
Вон там. 😁
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13.06.2024 18:27 Відповісти
Вернется эра валютчиков и фарцовщиков, если нашли доллар в кармане - получи 15 лет
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13.06.2024 18:38 Відповісти
что рублём что юанем можно смело вытирать жопу!
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13.06.2024 19:48 Відповісти
Відмудохаємо ***** і отримаємо кордон з Китаєм? Така собі перспектива...
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13.06.2024 19:53 Відповісти
Московия теперь становится северным китаем.
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13.06.2024 20:48 Відповісти
многоходовочка от ху#ла
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13.06.2024 21:20 Відповісти
 
 