Юань стане основною іноземною валютою Росії, - Центробанк
Біржовий курс юань-рубль задаватиме траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро і долара. Офіційний курс рубля залишиться єдиним і ринковим, лише зміниться коло даних для його розрахунку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центробанку РФ.
"В останні два роки роль долара США і євро на російському ринку послідовно знижувалася. Це результат перенаправлення торговельних потоків на Схід і зміни валюти розрахунків на рублі, юані та інші валюти дружніх країн", - йдеться в заяві.
Зазначається, що в травні цього року частка юаня в торгах Мосбіржі становила 54%. Так, юань став основною валютою на біржових торгах.
Ця заява була зроблена після того, як США 12 червня запровадили блокуючі санкції проти Московської біржі.
Основна загроза цих санкцій - удар по валютному ринку і механізму формування курсів долара і євро до рубля. Біржа заявила про зупинку торгів цими валютами з 13 червня, а також торгівлю гонконзьким доларом.
Санкції запровадили проти "Московської біржі","Національного клірингового центру" центробанку РФ, "Національного розрахункового депозитарію", страхової компанії "Согаз" та "Російської національної перестрахувальної компанії".
Одразу після цього "Московська біржа" оголосила про припинення торгів доларом і євро, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у цих валютах.
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Рейтинг стран по объему экспорта товаров;
1 Китай 18.44
2 США 15.44.
Это при том что США экспортирует товары,но она не зависит от внешних рынков,в отличие от Китая . Если на Китай наложат санкции и закроют рынки ЕС и США,то будет он на уровне северной Кореи,ну а вы свинособаки естественно ещё ниже.
(а що спробують, в цьому вже ніхто не сумнівається)
вторгсяповернувся на свою землю. Точніше коаліція з Японії, об'єднаної Кореї (Ина порішать ще раніше), Китайської Республіки, Філіпін, Індонезії, В'єтнаму, Таїланду і Індії.
- 5 юанів.
совки над цим анекдотом сміялися, дууже весело було. а тепер це реальність.
Треба рашкостану взагалі на юані перейти.
І фамілії переробити - Іванов має стати Ю-ван.
Слідкуємо за
сіґналомкурсом.
васалітет та рабство!
а ще Північто Корейський вон
Палички - основні столові прибори
Рис з комахами - основна їжа
Сандалі з бамбуку - основне взуття
П.С.
Члєни єдиної россії - стануть хунвейбінами
в элегантные шорти
Парашу подрезает Китай со всех сторон:
Нефть, газ, деньги, вода из Байкала, лес, земли в кредит на 75 лет- все это забирает себе Китай.
Прощай немытая Россия. Давай, дасвиданья!
Слава Украине!
Брагі літр взять -- і в баню.
Но сказала єму клава
"*** указ іздал на славу:
С мая всє товари, ваня,
Продаются за юані!"
--Что за ***? Но вєдь рублі...
-- Тот, Вань, ***, что зовьотся Лі.
😂
- Сина, доллари купі!