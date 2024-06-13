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Инфляция в Украине в следующие месяцы ускорится, - глава Нацбанка Пышный

Голова НБУ Андрій Пишний

По прогнозу Национального банка, в Украине в ближайшее время ожидается ускорение инфляции. Этому будет способствовать повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 п.п.)", - сказал он.

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По его словам, такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько более низкими урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

Как отметил Пышный, кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может иметь дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году.

"В то же время оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", - добавил он.

Автор: 

инфляция (829) НБУ (4836) Пышный Андрей (78)


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Топ комментарии
+23
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13.06.2024 19:18
+7
а что нибудь, чтобы тормозить инфляцию ты делало? Делало. Сидело на зп сложа ручки
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13.06.2024 19:22
+2
Ну так при владі команда нових ліц, прохфесіаналів, ні разу не корупціонерів. Не бачу причин щоб інфляція не прискорилася.
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13.06.2024 19:33
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13.06.2024 19:18 Ответить
А хто на тому зробить ґешефт?

...От де направду заковика...
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13.06.2024 21:13 Ответить
а что нибудь, чтобы тормозить инфляцию ты делало? Делало. Сидело на зп сложа ручки
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13.06.2024 19:22 Ответить
Робили не покладаючи рук. Спалили всі валютні резерви для інтервенцій, аби утримати курс, який просили в ОПі. Тепер нема що продавати на міжбанк, то ж і курс приводиться до реального, а не замовленого з ОПи.
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13.06.2024 19:34 Ответить
ну чому ж не роблять? Вчора облікову ставку знизили на 0,5%.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-********-zniziv-oblikovu-stavku-do-13-18848 "Приріст гривневих коштів населення на банківських депозитах строком від 3 місяців є стабільним і надалі перевищує приріст як коротких гривневих, так і строкових валютних вкладів. Триває й зростання вкладень громадян у гривневі ОВДП."
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13.06.2024 19:43 Ответить
Так розуміємо, що і зряплатня у пишного теж прискориться! Тільки не на ривень інфляціі, а десь на 100% за думки про інфляцію.
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13.06.2024 19:27 Ответить
https://biz.censor.net/news/3494432/natsbank_znyzyv_oblikovu_stavku_do_13_richnyh
вашими стараннями теж товарищ пишний, аргументи проти є? ні. Причина, Кабмін не виконує вимоги ЄС та G7, за ради збереження неофеодальної системи в Україні.
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13.06.2024 19:29 Ответить
Ну так при владі команда нових ліц, прохфесіаналів, ні разу не корупціонерів. Не бачу причин щоб інфляція не прискорилася.
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13.06.2024 19:33 Ответить
Не прохвесіоналів,а проффесіоналів.Таких же,як Яник "проффесор".
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13.06.2024 20:07 Ответить
Зачем повышать тариф если народ не может их оплатить?Да и до конца ВП говорили повышать не будут...
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13.06.2024 19:34 Ответить
Сигнал, щоб й далі скуповували валюту!
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13.06.2024 19:37 Ответить
Нормально-народу підвищення вартості, державі інфляція, а надприбутки ахметці. То ж на кого працює зелена влада?
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13.06.2024 19:50 Ответить
Дебіли блд...
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13.06.2024 19:52 Ответить
Зелено-сині покидьки цілеспрямовано добивають Країну, руйнуючи усі галузі, у т.ч. й мобілізацію. Те, чого не досягло пуйло та чого йому наобіцяв буратінка, поступово виконується зара.
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13.06.2024 19:58 Ответить
Не бреше...по очах бачу
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13.06.2024 20:22 Ответить
Справжнє профі - такий непередбачуваний прогноз дало!
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13.06.2024 21:34 Ответить
Це початок "паржем", далі буде
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13.06.2024 22:01 Ответить
 
 