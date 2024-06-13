Инфляция в Украине в следующие месяцы ускорится, - глава Нацбанка Пышный
По прогнозу Национального банка, в Украине в ближайшее время ожидается ускорение инфляции. Этому будет способствовать повышение тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 п.п.)", - сказал он.
По его словам, такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько более низкими урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.
Как отметил Пышный, кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может иметь дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году.
"В то же время оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", - добавил он.
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https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-********-zniziv-oblikovu-stavku-do-13-18848 "Приріст гривневих коштів населення на банківських депозитах строком від 3 місяців є стабільним і надалі перевищує приріст як коротких гривневих, так і строкових валютних вкладів. Триває й зростання вкладень громадян у гривневі ОВДП."
вашими стараннями теж товарищ пишний, аргументи проти є? ні. Причина, Кабмін не виконує вимоги ЄС та G7, за ради збереження неофеодальної системи в Україні.