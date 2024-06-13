УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10639 відвідувачів онлайн
Новини
3 694 18

Інфляція в Україні в наступні місяці пришвидшиться, - голова Нацбанку Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний

За прогнозом Національного банку в Україні найближчим часом очікується прискорення інфляції. Цьому сприятиме підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти

За його словами, така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

Як зазначив Пишний, крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.

"Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", - додав він.

Автор: 

інфляція (855) НБУ (10398) Пишний Андрій (152)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
13.06.2024 19:18
+7
а что нибудь, чтобы тормозить инфляцию ты делало? Делало. Сидело на зп сложа ручки
показати весь коментар
13.06.2024 19:22
+2
Ну так при владі команда нових ліц, прохфесіаналів, ні разу не корупціонерів. Не бачу причин щоб інфляція не прискорилася.
показати весь коментар
13.06.2024 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.06.2024 19:18 Відповісти
А хто на тому зробить ґешефт?

...От де направду заковика...
показати весь коментар
13.06.2024 21:13 Відповісти
а что нибудь, чтобы тормозить инфляцию ты делало? Делало. Сидело на зп сложа ручки
показати весь коментар
13.06.2024 19:22 Відповісти
Робили не покладаючи рук. Спалили всі валютні резерви для інтервенцій, аби утримати курс, який просили в ОПі. Тепер нема що продавати на міжбанк, то ж і курс приводиться до реального, а не замовленого з ОПи.
показати весь коментар
13.06.2024 19:34 Відповісти
ну чому ж не роблять? Вчора облікову ставку знизили на 0,5%.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-********-zniziv-oblikovu-stavku-do-13-18848 "Приріст гривневих коштів населення на банківських депозитах строком від 3 місяців є стабільним і надалі перевищує приріст як коротких гривневих, так і строкових валютних вкладів. Триває й зростання вкладень громадян у гривневі ОВДП."
показати весь коментар
13.06.2024 19:43 Відповісти
Так розуміємо, що і зряплатня у пишного теж прискориться! Тільки не на ривень інфляціі, а десь на 100% за думки про інфляцію.
показати весь коментар
13.06.2024 19:27 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3494432/natsbank_znyzyv_oblikovu_stavku_do_13_richnyh
вашими стараннями теж товарищ пишний, аргументи проти є? ні. Причина, Кабмін не виконує вимоги ЄС та G7, за ради збереження неофеодальної системи в Україні.
показати весь коментар
13.06.2024 19:29 Відповісти
Ну так при владі команда нових ліц, прохфесіаналів, ні разу не корупціонерів. Не бачу причин щоб інфляція не прискорилася.
показати весь коментар
13.06.2024 19:33 Відповісти
Не прохвесіоналів,а проффесіоналів.Таких же,як Яник "проффесор".
показати весь коментар
13.06.2024 20:07 Відповісти
Зачем повышать тариф если народ не может их оплатить?Да и до конца ВП говорили повышать не будут...
показати весь коментар
13.06.2024 19:34 Відповісти
Сигнал, щоб й далі скуповували валюту!
показати весь коментар
13.06.2024 19:37 Відповісти
Нормально-народу підвищення вартості, державі інфляція, а надприбутки ахметці. То ж на кого працює зелена влада?
показати весь коментар
13.06.2024 19:50 Відповісти
Дебіли блд...
показати весь коментар
13.06.2024 19:52 Відповісти
Зелено-сині покидьки цілеспрямовано добивають Країну, руйнуючи усі галузі, у т.ч. й мобілізацію. Те, чого не досягло пуйло та чого йому наобіцяв буратінка, поступово виконується зара.
показати весь коментар
13.06.2024 19:58 Відповісти
Не бреше...по очах бачу
показати весь коментар
13.06.2024 20:22 Відповісти
Справжнє профі - такий непередбачуваний прогноз дало!
показати весь коментар
13.06.2024 21:34 Відповісти
Це початок "паржем", далі буде
показати весь коментар
13.06.2024 22:01 Відповісти
 
 