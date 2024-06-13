Інфляція в Україні в наступні місяці пришвидшиться, - голова Нацбанку Пишний
За прогнозом Національного банку в Україні найближчим часом очікується прискорення інфляції. Цьому сприятиме підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)", - сказав він.
За його словами, така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.
Як зазначив Пишний, крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.
"Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", - додав він.
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https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-********-zniziv-oblikovu-stavku-do-13-18848 "Приріст гривневих коштів населення на банківських депозитах строком від 3 місяців є стабільним і надалі перевищує приріст як коротких гривневих, так і строкових валютних вкладів. Триває й зростання вкладень громадян у гривневі ОВДП."
вашими стараннями теж товарищ пишний, аргументи проти є? ні. Причина, Кабмін не виконує вимоги ЄС та G7, за ради збереження неофеодальної системи в Україні.