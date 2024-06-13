Інфляція в Україні в наступні місяці пришвидшиться, - голова Нацбанку Пишний

За прогнозом Національного банку в Україні найближчим часом очікується прискорення інфляції. Цьому сприятиме підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)", - сказав він.

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За його словами, така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

Як зазначив Пишний, крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.

"Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", - додав він.