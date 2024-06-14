Ночью враг атаковал Запорожский район, за сутки оккупанты 346 раз ударили по области

В течение суток враг 346 раз ударил по 7 населенным пунктам Запорожской области. Ночью нанес ракетный удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Ночью ракеты попали в открытый участок местности в Запорожском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Вчера, 13 июня, россияне нанесли авиаудар по Гуляйполю. Кроме того, 163 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку. 176 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

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