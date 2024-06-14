Вночі ворог атакував Запорізький район, за добу окупанти 346 разів ударили по області

Протягом доби ворог 346 разів ударив по 7 населених пунктах Запорізькій області. Вночі завдав ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вночі ракети поцілили у відкриту ділянку місцевості у Запорізькому районі. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 13 червня, росіяни завдали авіаудару по Гуляйполю. Крім того, 163 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку

6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку. 176 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

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