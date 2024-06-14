Сутки на Херсонщине: рашисты обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены дома, 1 человек погиб

За минувшие сутки, 13 июня, российские войска осуществили удары по 20 населенным пунктам Херсонской области. В результате российской агрессии 1 человек погиб.

Об этом в Телеграме сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Первомайское, Кизомыс, Александровка, Токаревка, Новотягинка, Берислав, Николаевка, Вировка, Осокоровка, Красный Яр, Ольговка, Бургунка, Дудчаны, Змиевка, Качкаровка и Херсон.

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Российские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов, повреждены 9 частных домов. Зафиксированы попадания в учреждение культуры и частный автомобиль.

Также ночью силы противовоздушной обороны на Херсонщине уничтожили один вражеский дрон-камикадзе типа Shahed-131/136.