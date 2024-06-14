Доба на Херсонщині: рашисти обстріляли 20 населених пунктів, пошкоджено будинки, 1 людина загинула

Упродовж минулої доби, 13 червня, російські війська здійснили удари по 20 населених пунктах Херсонської області. Унаслідок російської агресії 1 людина загинула.

Про це у Телеграмі повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка і Херсон.

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Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 9 приватних будинків. Зафіксовані влучання в заклад культури й приватний автомобіль.

Також вночі сили протиповітряної оборони на Херсонщині знищили один ворожий дрон-камікадзе типу Shahed-131/136.