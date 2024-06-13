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Одна людина загинула внаслідок обстрілу окупантами Токарівки на Херсонщині. ФОТО

Російські війська обстріляли Токарівку Дарʼївської громади в Херсонській області, загинув чоловік.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під удар росіян потрапив 40-річний чоловік, який йшов вулицею.

"На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Токарівки 13 червня

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Як розповіли в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, російські військові, попередньо із мінометів, обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району 13 червня близько 14:15.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли село Велетенське Білозерської громади Херсонщині.

Автор: 

обстріл (28633) Херсонська область (5781)


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13.06.2024 17:00 Відповісти
 
 