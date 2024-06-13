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Один человек погиб в результате обстрела оккупантами Токаровки на Херсонщине. ФОТО

Российские войска обстреляли Токаревку Дарьевской громады в Херсонской области, погиб мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под удар россиян попал 40-летний мужчина, который шел по улице.

"К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Обстріл Токарівки 13 червня

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Как рассказали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, российские военные, предварительно из минометов, обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района 13 июня около 14:15.

Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли село Велетенское Белозерской общины Херсонской области.

Автор: 

обстрел (27327) Херсонская область (4800)


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13.06.2024 17:00 Ответить
 
 