Рашисты обстреляли Велетенское на Херсонщине: Возникли пожары, ранен мужчина
Российские оккупанты обстреляли село Велетенское Белозерской громады Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Всего было зафиксировано более 10 прилетов. Из-за обстрелов возникли пожары.
Известно об одном раненом местном жителе. Ему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.
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