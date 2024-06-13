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Новости Война
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Рашисты обстреляли Велетенское на Херсонщине: Возникли пожары, ранен мужчина

Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині

Российские оккупанты обстреляли село Велетенское Белозерской громады Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Всего было зафиксировано более 10 прилетов. Из-за обстрелов возникли пожары.

Известно об одном раненом местном жителе. Ему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

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Автор: 

обстрел (27327) Херсонская область (4800)


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