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Рашисти обстріляли Велетенське на Херсонщині: Виникли пожежі, поранено чоловіка

Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині

Російські окупанти обстріляли село Велетенське Білозерської громади Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було зафіксовано понад 10 прильотів. Через обстріли виникли пожежі.

Наразі відомо про одного поранено місцевого жителя. Йому на місці надали необхідну медичну допомогу.

Також читайте: Минулої доби російська армія обстріляла 19 населених пунктів Херсонщини

Автор: 

обстріл (28633) Херсонська область (5781)


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