Рашисти обстріляли Велетенське на Херсонщині: Виникли пожежі, поранено чоловіка

Російські окупанти обстріляли село Велетенське Білозерської громади Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було зафіксовано понад 10 прильотів. Через обстріли виникли пожежі.

Наразі відомо про одного поранено місцевого жителя. Йому на місці надали необхідну медичну допомогу.

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