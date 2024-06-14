В Харькове слышны взрывы

В Харькове прогремели взрывы, при этом тревога объявлена не была.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

На Харьковщине объявлена воздушная тревога в нескольких приграничных громадах.

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