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Новости Война
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В Харькове слышны взрывы

Вибухи пролунали у Харкові

В Харькове прогремели взрывы, при этом тревога объявлена не была.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

На Харьковщине объявлена воздушная тревога в нескольких приграничных громадах.

Также смотрите: Саперы обезвредили российскую планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в частном секторе Харькова. ФОТО

Автор: 

взрыв (6769) Харьков (7515)


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