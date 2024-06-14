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У Харкові пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Харкові

У Харкові пролунали вибухи, водночас тривогу оголошено не було.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

На Харківщині лунає повітряна тривога у кількох прикордонних громадах.

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Автор: 

вибух (4483) Харків (5632)


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