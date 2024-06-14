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41 человек в прицепе: На границе с Молдовой задержан грузовик. ВИДЕО+ФОТО

Вантажівку із 41 чоловіком виявили на кордоні

В Одесской области пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека. Они пытались доехать до границы с Молдовой.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на более мелкие, или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", - сказал он.

Демченко отметил, что сейчас мужчин, которые пытались пересечь государственную границу, проверяют. В отношении водителя начато производство за организацию незаконного пересечения границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 480 групп, которые помогали незаконно пересечь границу, разоблачены с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ

Позже прессслужба ГПСУ обнародовала фото и видео.

"Водитель зерновоза перевозил вовсе не зерно, а группу нарушителей до границы. "Туристами" оказались представители 12 разных регионов страны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Более 480 групп, которые помогали незаконно пересечь границу, разоблачены с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ

Затримано вантажівку із 41 чоловіком у причепі

Затримано вантажівку із 41 чоловіком у причепі

Автор: 

Госпогранслужба (6463) граница (5273) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+32
Два роки телемарафону зробили свою справу.
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14.06.2024 10:20
+22
Від квитка на літак за 30 євро до 10000 за місто в фурі різниця лише одна галочка в бюлетені в 2019!
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14.06.2024 10:55
+17
Так, то какцапи зняли сюжет, коли лікарі б'ються з "вояками" з ТЦК, дійсно, а може й проплатили і відео постановочн. Головою думати не пробували? Щось аналізувати?
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14.06.2024 10:24
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На що перетворили УКРАЇНУ. Українці ЗАВЖДИ були хорошими воїнами.А що зараз???
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14.06.2024 10:18 Ответить
Два роки телемарафону зробили свою справу.
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14.06.2024 10:20 Ответить
багато Тік Току дивились , де кацапи назнімали всякої дичини.
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14.06.2024 10:22 Ответить
Так, то какцапи зняли сюжет, коли лікарі б'ються з "вояками" з ТЦК, дійсно, а може й проплатили і відео постановочн. Головою думати не пробували? Щось аналізувати?
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14.06.2024 10:24 Ответить
дурко, в тебе мізки зовсім поплавилися чи їх ніколи не було?
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14.06.2024 10:45 Ответить
Дурка ти, чмо ЗЄлене, можеш побачити лише в дзеркалі - а поки в спам, бо сраці слова не давали )))
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14.06.2024 10:50 Ответить
Схоже і у тих, хто підтримав його комент, теж проблема з ідентифікацією сарказму.
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14.06.2024 10:51 Ответить
єрмачки з безуглими та іншими арахаміями з Зеленими дуже "старалися".....
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14.06.2024 10:22 Ответить
Василь а ти сам воюєш? Чи просто з дивана нахвалюєш вояків?
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14.06.2024 10:27 Ответить
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) із 47-ї ОМБр "Магура" встановили бойовий рекорд - за вісім місяців боїв сотня бійців ліквідувала понад 2500 ворожих піхотинців та знищила чи вивела із ладу майже 300 одиниць техніки окупантів. Джерело:
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14.06.2024 10:32 Ответить
Воювати взагалі нікому не хочеться. Тільки одні зціпивши зуби роблять, а такі як ти шукають виправдання чому ти не лайно. Ко-ко-корупція, універсальна "причина"...
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14.06.2024 10:54 Ответить
Не під бомбами і люди стали іншими.Війна вже триває довго.
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14.06.2024 11:30 Ответить
Генофонд нации
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14.06.2024 10:18 Ответить
Ага. Кращі гинуть а оці Кindrat-и виживуть і розплодяться...
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14.06.2024 10:49 Ответить
Вони не українці і ніколи ними не були. В них в графі "національність" написано "какая разніца"
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14.06.2024 11:46 Ответить
Продовження буде?
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14.06.2024 10:20 Ответить
Ні в кого не виникає питання, чому не було таких масових втеч у 2014? Під час початку війни на Сході, загарбання Криму? Може тому, що людей не ловили на вулицях, як якусь худобу і ВЛК за 20 хвилин не проходили? "Слава найвеличнішому"!!!
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14.06.2024 10:22 Ответить
тоді, в 2014-му, ще НЕ було оманських договорнячків...
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14.06.2024 10:25 Ответить
Я на це і натякаю. Коли *****-прибиральниця з жОПи , маючи батька ФСБшника править країною, і про це вже відкрито пише Таймс, то про що ще казати?.. Такої сволоти при владі ще не було - ці ЗЄ-сучки вже перевершили навіть ЗЕКА!!!
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14.06.2024 10:34 Ответить
Ну чому ви так. Впевнений 73% їх досі підтримують, багато з них з за кордону.
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14.06.2024 11:58 Ответить
А ьи не за цю сволоту воюй, а за Неньку Україну. Чи теж не так?
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14.06.2024 12:25 Ответить
Ванька, брись до буди )) Кацапорилим тварюкам навіть не відповідаю ))
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14.06.2024 13:30 Ответить
В чому моя прокацапська позиція? В тому шо вас бздунів-ухилянтів совістю?
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14.06.2024 14:42 Ответить
могли б просто в "запорожці" перевозиться. менш підозріло ))
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14.06.2024 10:23 Ответить
А далі що? З них будуть мотивовані бійці?
Мотивація має бути фінансова, пільгова, щоб боєць був впевнений, що подбають про нього і його близьких. А не просто примус.
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14.06.2024 10:24 Ответить
Якщо цих пі-дорів зразково пострілять тоді у інших буде мотивація так не робить. Так це працює з часів Тутанхамона...
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14.06.2024 10:46 Ответить
Ну да, давайте повернемось до військово-польових судів з необмеженими повноваженнями. Чи ні, давайте краще повернено "асобиє тройкі". Скрєпнєнько, чи не так? Ви хоч інколи демайте, які клавіші натискаєте.
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14.06.2024 11:03 Ответить
Тобто, стати як кацапи або ще гірше?
Ніхто в здоровому ґлузді не буде захищати країну, в якій можливо "зразково пострілять" власних громадян лише за боягузтво.
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14.06.2024 11:22 Ответить
Як свині. Та й ті іноді тікають, коли їх так пеоевозять.
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14.06.2024 10:24 Ответить
тобто по-твоєму, ті люди, що зараз на фронті, воююти за зелену гніду? у тебе все гаразд з головою?
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14.06.2024 10:33 Ответить
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) із 47-ї ОМБр "Магура" встановили бойовий рекорд - за вісім місяців боїв сотня бійців ліквідувала понад 2500 ворожих піхотинців та знищила чи вивела із ладу майже 300 одиниць техніки окупантів. Джерело:
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14.06.2024 10:43 Ответить
Зразу всіх на фронт. Піхота, нуль.
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14.06.2024 10:41 Ответить
е, нє, рєбята.
Наголосували і в кущі? А вигрібають хай інші? Хєрушки...
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14.06.2024 10:41 Ответить
Від квитка на літак за 30 євро до 10000 за місто в фурі різниця лише одна галочка в бюлетені в 2019!
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14.06.2024 10:55 Ответить
Да... імбіцили у нас ярко нах...євєртілі. Тепер по 8-10 косарів башляють за дитячу надувну качечку і шанс зануритись у річку. Доречі, цікавий фак в цьому питанні, десь за 10 тис. у.о. знімають з обліку в тцк. Після чого можна спокійно йти на офіційний пункт пропуску. Але ні, 73% не обирають легких щляхів.
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14.06.2024 11:11 Ответить
Щоб обирати потрібно мати мізки, а ви у багатьох з 73% їх бачили.
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14.06.2024 12:00 Ответить
При этом шансы благополучно долететь за 30 евро были примерно в 1000 раз выше, чем благополучно доехать за 10К евро.
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15.06.2024 02:00 Ответить
бо "усі вони - президенти" і мітять у президенти (звісно, коли "порохоботи" і їхній Порох зроблять усю чорну роботу), як протоптав позорну стежку чотирижди ухилянт-рецидивіст Фігпіду Підєрмацький..
сором і ганьба.. наголосували і втікли, йуди тупорилі-сцикливі, як і їхнє Навеличнівшиве, в.о. прездобол..
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14.06.2024 11:00 Ответить
41 ухилянт множимо на мінімум 2000 баксів = не поганий гонорар .
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14.06.2024 11:01 Ответить
Они решительные. Инициативные. Здоровые. У них крепкие нервы. Взвод готовых разведчиков-диверсантов.
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14.06.2024 11:15 Ответить
Там теж війна такого маштабу?
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14.06.2024 11:34 Ответить
по осям перегруз
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14.06.2024 11:43 Ответить
Підтримують всі дії зеленского, але тікають за кордон - козаки.
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14.06.2024 11:50 Ответить
Цілий взвод, посилений...
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14.06.2024 12:27 Ответить
Буде поповнення
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14.06.2024 12:27 Ответить
что то не срослось у водилы,,видать сдали, ибо так нагло не пёр в открытую
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14.06.2024 13:21 Ответить
""Туристами" виявилися представники 12-ти різних регіонів країни", - йдеться в повідомленні. Джерело: " Схід і Захід разом проти провладних дегенератів і їх "служок" з гестапо-ТЦК!
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14.06.2024 13:54 Ответить
Рухатись до кордону в Україні заборонено законом?
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14.06.2024 14:26 Ответить
їм сказали, що відвезуть в Монако
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15.06.2024 15:24 Ответить
 
 