41 человек в прицепе: На границе с Молдовой задержан грузовик. ВИДЕО+ФОТО
В Одесской области пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека. Они пытались доехать до границы с Молдовой.
Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на более мелкие, или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", - сказал он.
Демченко отметил, что сейчас мужчин, которые пытались пересечь государственную границу, проверяют. В отношении водителя начато производство за организацию незаконного пересечения границы.
Позже прессслужба ГПСУ обнародовала фото и видео.
"Водитель зерновоза перевозил вовсе не зерно, а группу нарушителей до границы. "Туристами" оказались представители 12 разных регионов страны", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мотивація має бути фінансова, пільгова, щоб боєць був впевнений, що подбають про нього і його близьких. А не просто примус.
Ніхто в здоровому ґлузді не буде захищати країну, в якій можливо "зразково пострілять" власних громадян лише за боягузтво.
Наголосували і в кущі? А вигрібають хай інші? Хєрушки...
сором і ганьба.. наголосували і втікли, йуди тупорилі-сцикливі, як і їхнє Навеличнівшиве, в.о. прездобол..