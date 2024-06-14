41 человек в прицепе: На границе с Молдовой задержан грузовик. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека. Они пытались доехать до границы с Молдовой.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на более мелкие, или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", - сказал он.

Демченко отметил, что сейчас мужчин, которые пытались пересечь государственную границу, проверяют. В отношении водителя начато производство за организацию незаконного пересечения границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 480 групп, которые помогали незаконно пересечь границу, разоблачены с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ

Позже прессслужба ГПСУ обнародовала фото и видео.

"Водитель зерновоза перевозил вовсе не зерно, а группу нарушителей до границы. "Туристами" оказались представители 12 разных регионов страны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Более 480 групп, которые помогали незаконно пересечь границу, разоблачены с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ