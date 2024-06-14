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Новости
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Воздушные силы об уничтожении якобы украинского Су-25 на Днепропетровщине: Не распространяйте российские ИПСО

Повітряні сили про втрату нібито українських літаків

Украина не сообщает о поражении российскими оккупантами авиации ВСУ, когда враг попадает в макеты или в настоящие украинские самолеты, чтобы не подыгрывать ему.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в публичном пространстве появляется очень много различных и видеоматериалов, и комментариев о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что не можем сообщать, когда враг попадает, например, или в макет, или в настоящий самолет, потому что это подыгрывание врагу. Конечно, мы не можем сообщать (об этом - ред.)", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР подтвердило поражение сразу двух российских самолетов Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" 8 июня

Для этого ВСУ используют тактику перемещения, маневрирования и вводят россиян в заблуждение, чтобы уберечь свои самолеты и людей, которые работают с ними.

Евлаш отметил, что враг сейчас активно использует различные виды информационно-психологического воздействия на население, но стоит доверять Воздушным силам, официальной, проверенной информации.

Российский фейк об "уничтожении" украинского Су-25

Напомним, недавно росСМИ опубликовали видео уничтожения якобы украинского Су-25 на аэродроме Довгинцево в Днепропетровской области.

Российские захватчики утверждают, что атаковали борт барражирующим боеприпасом "Ланцет."

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ распространяют фейки о якобы уничтожении наших кораблей и катеров. На самом деле враг ударил по гражданским объектам, - ВМС

Автор: 

самолет (3598) фейк (679) Воздушные силы (2327) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+6
ну і слава богу...
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14.06.2024 11:03
+4
а що саме вам не подобається? що це був саме макет, а не СУ-25? чи те що наші літаки маневруют й постійно змінюють місце дислокації? я скажу більше - вони часто маскуються під кацапські літаки на їхніх аеродромах..., але я вам нічого не казала...
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14.06.2024 11:05
+3
дорогенький, у вас є цілий інтернет, шукайте...
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14.06.2024 11:07
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а що саме вам не подобається? що це був саме макет, а не СУ-25? чи те що наші літаки маневруют й постійно змінюють місце дислокації? я скажу більше - вони часто маскуються під кацапські літаки на їхніх аеродромах..., але я вам нічого не казала...
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14.06.2024 11:05 Ответить
Який ФБ? той "літак"стояв на землі звідки там пілоту взятися?
Орки взагалі ниють що на фронті до 70% "враженої" української техніки це макети. Чому на прифронтовому аеродромі має бути по іншому?
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14.06.2024 11:12 Ответить
ну і слава богу...
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14.06.2024 11:03 Ответить
Тупі досі не зрозуміли?
Людям ПОТРІБНА інформація!
Саме страшне для людини, це НЕВІДОМІСТЬ та НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ.
І, як що ви не надаєте людям інформації - вони БУДУТЬ її шукати з ІНШИХ джерел.
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14.06.2024 11:04 Ответить
дорогенький, у вас є цілий інтернет, шукайте...
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14.06.2024 11:07 Ответить
"Дорогенький", ви теж тупий?
О чому й йшла мова, о чому стаття, о чому я писав?
Люди й ШУКАЮТЬ в інтернеті!
А ці речники закликають НЕ шукати, бо там суцільне ІПСО.
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14.06.2024 11:28 Ответить
теж тупий, це мило..., ага точно такий як ви...
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14.06.2024 11:49 Ответить
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14.06.2024 12:41 Ответить
Ви досі слухаєте Уйла?
Та ще й на Медузі?
Ну й "хто вам дохтор"?
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14.06.2024 12:53 Ответить
Врага нужно знать в лицо, что бы когда прийдет час не промахнуться в другого
А що для медузи путін готує особливі виступи? не помітив - все однотипно
владімір путін нагло бреше завжди і про всіх
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14.06.2024 13:11 Ответить
Ну ось САМІ пишете, що "Путін завжди бреше".
І САМІ його цитуєте...
НАВІЩО?!!
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14.06.2024 13:13 Ответить
Щоб люди не забували що путін - БРЕХУН
Людська пам'ять як у рибок гуппі - не більше трьох секунд
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14.06.2024 13:16 Ответить
жаль нет машины времени сильно любознательных в 41-42 год отправить и слушали только левитана,без тырнетов.... и так считайте онлайн война,90% инфы известно обычной биомассе чего в военное время не должно быть
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14.06.2024 11:13 Ответить
Ага,з кацапських,да кацапчик?
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14.06.2024 11:24 Ответить
Ну например в рашке нет информации, и люди довольны. Они называют это- стабильностью.
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14.06.2024 11:24 Ответить
Да ну?
Що ПЕРШЕ рашисти завозили на окуповані території, раніше їжи та води?
Пересувні ТЕЛЕВІЗОРИ!
А про "пропаганду з кожного утюга" не пам'ятаєте?
У тюрмах та таборах там ПРИМУСОВИЙ перегляд федеральних ТВ-каналів.
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14.06.2024 11:34 Ответить
Під час всіх воєн була є і буде секретна інформація. Чи може вам викладати всю інформацію про планування інформації? А щоб була віра в майбутнє - або долучайтесь в ЗСУ або донатьте в ЗСУ.
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14.06.2024 13:01 Ответить
Рашисти "чомусь" секретну інформацію шукають НЕ на форумі Цензора, а у ПОДАТКОВИХ ЗВІТАХ та УРЯДОВІЇ СТАТИСТИЦІ прямо з кабінетів українських чиновників!
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14.06.2024 13:09 Ответить
Всі "прізнанія ереф" це телеграм говнобомбєра. І "признають" втрати вони або при аварії, або коли вилазить відео - офіційно ніколи.
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14.06.2024 11:16 Ответить
"Нібито українського" означає, що знищили не український.

А чи повідомляти про ворожі влучання - дуже слизьке питання. Якщо повідомляти про все пошкоджене ППО, літаки, військові склади, втрачену техніку - нарід може запанікувати і захотіти перемовин з #уйлом. Якщо не повідомляти нічого і казати, що пожежу не можуть загасити протягом доби через падіння "уламків" - нарід буде неадекватно сприймати реальність і тоді чим це краще за кацапську пропаганду?
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14.06.2024 11:11 Ответить
Якщо не повідомляють одні, то повідомляють інші.
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14.06.2024 11:17 Ответить
Йеменские хуситы ударили двумя ракетами по украинскому судну Verbena в Аденском заливе, - Центральное https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3806589/houthis-strike-mv-verbena-in-gulf-of-aden-uss-philippine-sea-medically-evacuate/ Командование ВС США

Там возник пожар, тяжело ранен один моряк. Теплоход шел с Малайзии в Италию с деревянными строительными материалами.
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14.06.2024 11:41 Ответить
 
 