Воздушные силы об уничтожении якобы украинского Су-25 на Днепропетровщине: Не распространяйте российские ИПСО

Украина не сообщает о поражении российскими оккупантами авиации ВСУ, когда враг попадает в макеты или в настоящие украинские самолеты, чтобы не подыгрывать ему.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в публичном пространстве появляется очень много различных и видеоматериалов, и комментариев о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что не можем сообщать, когда враг попадает, например, или в макет, или в настоящий самолет, потому что это подыгрывание врагу. Конечно, мы не можем сообщать (об этом - ред.)", - отметил он.

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Для этого ВСУ используют тактику перемещения, маневрирования и вводят россиян в заблуждение, чтобы уберечь свои самолеты и людей, которые работают с ними.

Евлаш отметил, что враг сейчас активно использует различные виды информационно-психологического воздействия на население, но стоит доверять Воздушным силам, официальной, проверенной информации.

Российский фейк об "уничтожении" украинского Су-25

Напомним, недавно росСМИ опубликовали видео уничтожения якобы украинского Су-25 на аэродроме Довгинцево в Днепропетровской области.

Российские захватчики утверждают, что атаковали борт барражирующим боеприпасом "Ланцет."

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