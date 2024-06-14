Воздушные силы об уничтожении якобы украинского Су-25 на Днепропетровщине: Не распространяйте российские ИПСО
Украина не сообщает о поражении российскими оккупантами авиации ВСУ, когда враг попадает в макеты или в настоящие украинские самолеты, чтобы не подыгрывать ему.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас в публичном пространстве появляется очень много различных и видеоматериалов, и комментариев о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что не можем сообщать, когда враг попадает, например, или в макет, или в настоящий самолет, потому что это подыгрывание врагу. Конечно, мы не можем сообщать (об этом - ред.)", - отметил он.
Для этого ВСУ используют тактику перемещения, маневрирования и вводят россиян в заблуждение, чтобы уберечь свои самолеты и людей, которые работают с ними.
Евлаш отметил, что враг сейчас активно использует различные виды информационно-психологического воздействия на население, но стоит доверять Воздушным силам, официальной, проверенной информации.
Российский фейк об "уничтожении" украинского Су-25
Напомним, недавно росСМИ опубликовали видео уничтожения якобы украинского Су-25 на аэродроме Довгинцево в Днепропетровской области.
Российские захватчики утверждают, что атаковали борт барражирующим боеприпасом "Ланцет."
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Орки взагалі ниють що на фронті до 70% "враженої" української техніки це макети. Чому на прифронтовому аеродромі має бути по іншому?
Людям ПОТРІБНА інформація!
Саме страшне для людини, це НЕВІДОМІСТЬ та НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ.
І, як що ви не надаєте людям інформації - вони БУДУТЬ її шукати з ІНШИХ джерел.
О чому й йшла мова, о чому стаття, о чому я писав?
Люди й ШУКАЮТЬ в інтернеті!
А ці речники закликають НЕ шукати, бо там суцільне ІПСО.
Та ще й на Медузі?
Ну й "хто вам дохтор"?
А що для медузи путін готує особливі виступи? не помітив - все однотипно
владімір путін нагло бреше завжди і про всіх
І САМІ його цитуєте...
НАВІЩО?!!
Людська пам'ять як у рибок гуппі - не більше трьох секунд
Що ПЕРШЕ рашисти завозили на окуповані території, раніше їжи та води?
Пересувні ТЕЛЕВІЗОРИ!
А про "пропаганду з кожного утюга" не пам'ятаєте?
У тюрмах та таборах там ПРИМУСОВИЙ перегляд федеральних ТВ-каналів.
А чи повідомляти про ворожі влучання - дуже слизьке питання. Якщо повідомляти про все пошкоджене ППО, літаки, військові склади, втрачену техніку - нарід може запанікувати і захотіти перемовин з #уйлом. Якщо не повідомляти нічого і казати, що пожежу не можуть загасити протягом доби через падіння "уламків" - нарід буде неадекватно сприймати реальність і тоді чим це краще за кацапську пропаганду?
Там возник пожар, тяжело ранен один моряк. Теплоход шел с Малайзии в Италию с деревянными строительными материалами.