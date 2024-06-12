ГУР подтвердило поражение сразу двух российских самолетов Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" 8 июня

Силы обороны и безопасности Украины впервые в истории поразили сразу два новейших истребителя Су-57, которые базировались на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России, что в 600 км от линии границы. Один из самолетов получил значительные повреждения, а второй - более легкие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о поражении самолетов подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

Юсов рассказал, что во время воздушной атаки Сил обороны, которую осуществили в ночь на 9 июня, удалось поразить два истребителя Су-57. Самолеты и личный состав россиян, которые дислоцировались на аэродроме "Ахтубинск", пострадали в результате атаки дронами.

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"У одного Су-57 - значительные повреждения, и у одного - более легкие. Вероятно, его будет возможно восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, факт, что впервые поражены самолеты Су-57, и впервые поражены два таких "сверхновых" российских истребителя", - заявил Юсов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

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Что известно о Су-57

Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Характеристики Су-57:

Экипаж: 1 человек

Максимальный взлетный вес: 35 500 кг

Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)

Максимальная скорость: 2,45 Маха

Боевая нагрузка: 16 000 кг

Точек подвески во внутренних отсеках: 10

Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.