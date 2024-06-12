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Новости
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ГУР подтвердило поражение сразу двух российских самолетов Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" 8 июня

су-57

Силы обороны и безопасности Украины впервые в истории поразили сразу два новейших истребителя Су-57, которые базировались на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России, что в 600 км от линии границы. Один из самолетов получил значительные повреждения, а второй - более легкие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о поражении самолетов подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

Юсов рассказал, что во время воздушной атаки Сил обороны, которую осуществили в ночь на 9 июня, удалось поразить два истребителя Су-57. Самолеты и личный состав россиян, которые дислоцировались на аэродроме "Ахтубинск", пострадали в результате атаки дронами.

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"У одного Су-57 - значительные повреждения, и у одного - более легкие. Вероятно, его будет возможно восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, факт, что впервые поражены самолеты Су-57, и впервые поражены два таких "сверхновых" российских истребителя", - заявил Юсов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

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Что известно о Су-57

Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Характеристики Су-57:

  • Экипаж: 1 человек
  • Максимальный взлетный вес: 35 500 кг
  • Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)
  • Максимальная скорость: 2,45 Маха
  • Боевая нагрузка: 16 000 кг
  • Точек подвески во внутренних отсеках: 10
  • Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.

Автор: 

россия (95615) самолет (3593) уничтожение (6974) аэродром (293) ГУР (434)


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Топ комментарии
+24
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12.06.2024 20:27
+20
Примружте очі.

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12.06.2024 20:18
+12
Щира дяка агенте Несправність Технічна)
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12.06.2024 20:39
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Примружте очі.

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12.06.2024 20:18 Ответить
Їх усього аж один був у лишньохромосомних! Тож ви дєлаєте, хфошизди???
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12.06.2024 20:23 Ответить
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12.06.2024 20:27 Ответить
Щира дяка агенте Несправність Технічна)
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12.06.2024 20:39 Ответить
Підгора?
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12.06.2024 21:36 Ответить
Орки уже несколько дней бесятся то они на Полтавщине все С-300 уничтожили,то Ланцетом в Миг-29 попали.Фантазия так и прет хоть старые ракеты все выстреляли а Ланцет дальше 50-70 км не летает
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12.06.2024 20:51 Ответить
Вже показали з відео, як це сталося. Стерненко і Коваленко написали на цю тему.Корегували з беспілотників прямо над нашими позиціями.Смішного мало.
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12.06.2024 21:11 Ответить
Ну вообще то по Полтавской области наносили удары искандерами, а беспилотник все это фиксировал... А на счет ланцетов, то это вы видимо про аэродром в Днепропетровской области, туда вполне может долететь.
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12.06.2024 22:11 Ответить
Надіюсь що дійсно роздовбали їх, но чомусь який небудь Мі-8 роздовбують, то зі всіх сторін покажуть і спутникові знімки і що завгодно, а як дійсно важливі цілі, то все на словах, без будь яких підтвержень
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12.06.2024 21:08 Ответить
В інеті повно світлин із супутника.
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12.06.2024 21:39 Ответить
Дякую, дійсно найшов фотко с пятнами прильотів рядом, одного точно пошкодили.
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12.06.2024 22:44 Ответить
"На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків. Джерело: "

А ще в них лічені одиниці та ось-ось закінчаться "Кинджали", "Калібри", ******* танки, "КА-52", та клони путіна.
Задовбали вже своїм заспокійливим!
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12.06.2024 21:24 Ответить
Нічого! Кацапня гукне самобутньому скульптору, і той за допомогою гівна, палок та синьої ізолєнти все-все полагодить!
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12.06.2024 21:42 Ответить
 
 