ГУР подтвердило поражение сразу двух российских самолетов Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" 8 июня
Силы обороны и безопасности Украины впервые в истории поразили сразу два новейших истребителя Су-57, которые базировались на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России, что в 600 км от линии границы. Один из самолетов получил значительные повреждения, а второй - более легкие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о поражении самолетов подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 12 июня.
Юсов рассказал, что во время воздушной атаки Сил обороны, которую осуществили в ночь на 9 июня, удалось поразить два истребителя Су-57. Самолеты и личный состав россиян, которые дислоцировались на аэродроме "Ахтубинск", пострадали в результате атаки дронами.
"У одного Су-57 - значительные повреждения, и у одного - более легкие. Вероятно, его будет возможно восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, факт, что впервые поражены самолеты Су-57, и впервые поражены два таких "сверхновых" российских истребителя", - заявил Юсов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
Что известно о Су-57
Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
Характеристики Су-57:
- Экипаж: 1 человек
- Максимальный взлетный вес: 35 500 кг
- Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)
- Максимальная скорость: 2,45 Маха
- Боевая нагрузка: 16 000 кг
- Точек подвески во внутренних отсеках: 10
- Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.
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А ще в них лічені одиниці та ось-ось закінчаться "Кинджали", "Калібри", ******* танки, "КА-52", та клони путіна.
Задовбали вже своїм заспокійливим!