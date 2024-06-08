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Новости Война
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Северная Осетия (27) аэродром (281) дроны (3562)

Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают российские истребители МиГ-31К

міг

В субботу, 8 июня, впервые зафиксирована атака дронов на Северную Осетию (РФ), где расположен аэродром, с которого взлетают самолеты МиГ и Ту, которые обстреливают Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об атаке сообщает Минобороны РФ и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным Минобороны РФ, около 08.40 8 июня средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

В свою очередь Меняйло сообщил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром.

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Как добавил Меняйло, зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Однако создан оперативный штаб, а ради безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе.

Напомним, в Северной Осетии расположен военный аэродром Моздок. Это один из аэродромов, откуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Стоит добавить, что это первая атака на Северную Осетию. Расстояние до украинского Запорожья составляет не менее 900 километров по прямой.

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Топ комментарии
+18
Нужно еще е-бнуть по резиденции каДырова. Чтобы та бородатая обезьяна вместе со своим выводком обосралась среди ночи. А то оно думает чтоему можно безнаказанно украинцев убивать и оно неприкосновенное и его никто не достанет
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08.06.2024 12:36
+12
В цей раз політ БПЛА на Моздок був "пристрілочний", в основному для виявлення системи ППО ворога на маршруті до цілі. Для цього і запуск проведено у такий час , щоби проліт по ньому відбувся у світлу пору доби.
І хоч такий політ - захід не з дешевих, все ж отриманий інформація й досвід від такої подорожі вартують набагато більше.
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08.06.2024 12:53
+8
І що зміниться? Нічого
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08.06.2024 12:58
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Хоч Осетія і Північна але адекватні грузини аплодують.
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08.06.2024 12:35 Ответить
Збивали літачками на землі, надіюсь
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08.06.2024 12:36 Ответить
Нужно еще е-бнуть по резиденции каДырова. Чтобы та бородатая обезьяна вместе со своим выводком обосралась среди ночи. А то оно думает чтоему можно безнаказанно украинцев убивать и оно неприкосновенное и его никто не достанет
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08.06.2024 12:36 Ответить
Як Ви могли таке навіть написати!? Хочете щоб Зеленський знову записував відео з вибаченнями Кадирову, як минулого разу?
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08.06.2024 12:43 Ответить
Кадырова трогать ге нужно.Он уже давно саботирует войну.В подразделение "ахмат" набирают ванек из мухосрансков.И делают это чеченцы покрасате-за федеральные деньги.Чечены используют русачков как расходник,а сами же в боях стараются не участвовать.А вот если Украина начнет бить по Чечне,вот тогда это уже будет кровная месть.
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08.06.2024 12:48 Ответить
І що зміниться? Нічого
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08.06.2024 12:58 Ответить
Не по Чечні а по резиденції бородатого зрадника з його **********
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08.06.2024 13:18 Ответить
А кого він "зрадив"? Україну? Його навіть "зрадником Чечні" назвать важко Просто домінуючий рід захопив владу на окремій території
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08.06.2024 18:51 Ответить
Я вас прошу. Яка ще кровава помста? Якщо почнемо быти по Чечни, то чеченци сами подымут бунт и выйдут проти кадыровцив.
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08.06.2024 13:25 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/43%C2%B046 від ЛБЗ 800 км . Тепер будуть всі три борти закатувать по капонірам, якщо встигли їх побудувать.
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08.06.2024 12:47 Ответить
В цей раз політ БПЛА на Моздок був "пристрілочний", в основному для виявлення системи ППО ворога на маршруті до цілі. Для цього і запуск проведено у такий час , щоби проліт по ньому відбувся у світлу пору доби.
І хоч такий політ - захід не з дешевих, все ж отриманий інформація й досвід від такої подорожі вартують набагато більше.
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08.06.2024 12:53 Ответить
Ну по видео мы поняли, что из пво там только автоматчики. Но теперь они все самолеты засыпят покрышками,и будет сложнее. Надо бы сразу штук 20 бпла запускать.
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08.06.2024 13:26 Ответить
за одним сдали наши цели и дали время врагу защититься
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08.06.2024 16:08 Ответить
Не зовсім то і дали захиститись: на опублікованому в мережі https://t.me/Ukraine_365News/79416 відео показано, як один із БПЛА "Лютий" уражає військовий аеродром "Моздок" - підлетівши до цілі, дрон-літак спікирував на неї та пролунав сильний вибух.
Судячи з нервової реакції рашистського очільника мєняйла ушкодження є набагато суттєвішими, а ніж запевняє влада на пітьмі.





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08.06.2024 16:40 Ответить
За совка в Моздоку був 3-й полк стратегічних бомбардувальніків Ту-95 МС 106 авіадивізії 46 Повітряної армії Дальньої авіації.

А 1-й і 2-й льотні полки 106 авіадивізії базувалися в Узині, під Білою Церквою.

Штаб 46 Повітряної армії Дальньої авіації був розміщений у Смоленську.
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08.06.2024 13:07 Ответить
Перша атака дронів на аеродром у Моздоку є спецоперацією Головного управляння розвідки - ЗМІ ГУР у нас взагалі молодці. Вони правда прогавили формування в РФ двох (!) армій ЗС РФ і купи підрозділів, зате їх планер упав аж у Моздоці ... https://timeze2019.blogspot.com/
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10.06.2024 10:35 Ответить
 
 