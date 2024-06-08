Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают российские истребители МиГ-31К

В субботу, 8 июня, впервые зафиксирована атака дронов на Северную Осетию (РФ), где расположен аэродром, с которого взлетают самолеты МиГ и Ту, которые обстреливают Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об атаке сообщает Минобороны РФ и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным Минобороны РФ, около 08.40 8 июня средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

В свою очередь Меняйло сообщил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром.

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Как добавил Меняйло, зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Однако создан оперативный штаб, а ради безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе.

Напомним, в Северной Осетии расположен военный аэродром Моздок. Это один из аэродромов, откуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Стоит добавить, что это первая атака на Северную Осетию. Расстояние до украинского Запорожья составляет не менее 900 километров по прямой.

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