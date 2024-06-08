Дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають російські винищувачі МіГ-31К

У суботу, 8 червня, вперше зафіксовано атаку дронів на Північну Осетію (РФ), де розташований аеродром, з якого злітають літаки МіГ і Ту, які обстрілюють Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про атаку повідомляє Міноборони РФ і очільник Північної Осетії Сергій Мєняйло.

За даними Міноборони РФ, близько 08.40 8 червня засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Своєю чергою Мєняйло повідомив, що в Моздоку силами ППО були збиті три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з української сторони. Їхньою метою був військовий аеродром.

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Як додав Мєняйло, зафіксовано незначні руйнування та займання. Ніхто не постраждав. Однак створено оперативний штаб, а заради безпеки громадян ухвалили рішення скасувати всі масові заходи у Моздокському районі.

Нагадаємо, у Північній Осетії розташований військовий аеродром Моздок. Це один з аеродромів, звідки злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Варто додати, що це перша атака на Північну Осетію. Відстань до українського Запоріжжя становить не менше 900 кілометрів по прямій.

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