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Північна Осетія (16) аеродром (287) дрони (4299)

Дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають російські винищувачі МіГ-31К

міг

У суботу, 8 червня, вперше зафіксовано атаку дронів на Північну Осетію (РФ), де розташований аеродром, з якого злітають літаки МіГ і Ту, які обстрілюють Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про атаку повідомляє Міноборони РФ і очільник Північної Осетії Сергій Мєняйло.

За даними Міноборони РФ, близько 08.40 8 червня засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Своєю чергою Мєняйло повідомив, що в Моздоку силами ППО були збиті три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з української сторони. Їхньою метою був військовий аеродром.

Дивіться також: Росіяни зводять захисні ангари на аеродромі за 300 км від кордону з Україною. ФОТО

Як додав Мєняйло, зафіксовано незначні руйнування та займання. Ніхто не постраждав. Однак створено оперативний штаб, а заради безпеки громадян ухвалили рішення скасувати всі масові заходи у Моздокському районі.

Нагадаємо, у Північній Осетії розташований військовий аеродром Моздок. Це один з аеродромів, звідки злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Варто додати, що це перша атака на Північну Осетію. Відстань до українського Запоріжжя становить не менше 900 кілометрів по прямій.

Також читайте: Удар дронами по аеродрому "Кущевська": Росії довелось вивести близько 40 літаків, - британська розвідка

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Топ коментарі
+18
Нужно еще е-бнуть по резиденции каДырова. Чтобы та бородатая обезьяна вместе со своим выводком обосралась среди ночи. А то оно думает чтоему можно безнаказанно украинцев убивать и оно неприкосновенное и его никто не достанет
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08.06.2024 12:36
+12
В цей раз політ БПЛА на Моздок був "пристрілочний", в основному для виявлення системи ППО ворога на маршруті до цілі. Для цього і запуск проведено у такий час , щоби проліт по ньому відбувся у світлу пору доби.
І хоч такий політ - захід не з дешевих, все ж отриманий інформація й досвід від такої подорожі вартують набагато більше.
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08.06.2024 12:53
+8
І що зміниться? Нічого
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08.06.2024 12:58
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Хоч Осетія і Північна але адекватні грузини аплодують.
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08.06.2024 12:35 Відповісти
Збивали літачками на землі, надіюсь
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08.06.2024 12:36 Відповісти
Нужно еще е-бнуть по резиденции каДырова. Чтобы та бородатая обезьяна вместе со своим выводком обосралась среди ночи. А то оно думает чтоему можно безнаказанно украинцев убивать и оно неприкосновенное и его никто не достанет
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08.06.2024 12:36 Відповісти
Як Ви могли таке навіть написати!? Хочете щоб Зеленський знову записував відео з вибаченнями Кадирову, як минулого разу?
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08.06.2024 12:43 Відповісти
Кадырова трогать ге нужно.Он уже давно саботирует войну.В подразделение "ахмат" набирают ванек из мухосрансков.И делают это чеченцы покрасате-за федеральные деньги.Чечены используют русачков как расходник,а сами же в боях стараются не участвовать.А вот если Украина начнет бить по Чечне,вот тогда это уже будет кровная месть.
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08.06.2024 12:48 Відповісти
І що зміниться? Нічого
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08.06.2024 12:58 Відповісти
Не по Чечні а по резиденції бородатого зрадника з його **********
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08.06.2024 13:18 Відповісти
А кого він "зрадив"? Україну? Його навіть "зрадником Чечні" назвать важко Просто домінуючий рід захопив владу на окремій території
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08.06.2024 18:51 Відповісти
Я вас прошу. Яка ще кровава помста? Якщо почнемо быти по Чечни, то чеченци сами подымут бунт и выйдут проти кадыровцив.
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08.06.2024 13:25 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/43%C2%B046 від ЛБЗ 800 км . Тепер будуть всі три борти закатувать по капонірам, якщо встигли їх побудувать.
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08.06.2024 12:47 Відповісти
В цей раз політ БПЛА на Моздок був "пристрілочний", в основному для виявлення системи ППО ворога на маршруті до цілі. Для цього і запуск проведено у такий час , щоби проліт по ньому відбувся у світлу пору доби.
І хоч такий політ - захід не з дешевих, все ж отриманий інформація й досвід від такої подорожі вартують набагато більше.
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08.06.2024 12:53 Відповісти
Ну по видео мы поняли, что из пво там только автоматчики. Но теперь они все самолеты засыпят покрышками,и будет сложнее. Надо бы сразу штук 20 бпла запускать.
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08.06.2024 13:26 Відповісти
за одним сдали наши цели и дали время врагу защититься
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08.06.2024 16:08 Відповісти
Не зовсім то і дали захиститись: на опублікованому в мережі https://t.me/Ukraine_365News/79416 відео показано, як один із БПЛА "Лютий" уражає військовий аеродром "Моздок" - підлетівши до цілі, дрон-літак спікирував на неї та пролунав сильний вибух.
Судячи з нервової реакції рашистського очільника мєняйла ушкодження є набагато суттєвішими, а ніж запевняє влада на пітьмі.





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08.06.2024 16:40 Відповісти
За совка в Моздоку був 3-й полк стратегічних бомбардувальніків Ту-95 МС 106 авіадивізії 46 Повітряної армії Дальньої авіації.

А 1-й і 2-й льотні полки 106 авіадивізії базувалися в Узині, під Білою Церквою.

Штаб 46 Повітряної армії Дальньої авіації був розміщений у Смоленську.
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08.06.2024 13:07 Відповісти
Перша атака дронів на аеродром у Моздоку є спецоперацією Головного управляння розвідки - ЗМІ ГУР у нас взагалі молодці. Вони правда прогавили формування в РФ двох (!) армій ЗС РФ і купи підрозділів, зате їх планер упав аж у Моздоці ... https://timeze2019.blogspot.com/
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10.06.2024 10:35 Відповісти
 
 