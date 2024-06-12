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Новини
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ГУР підтвердило ураження одразу двох російських літаків Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ" 8 червня

су-57

Сили оборони та безпеки України вперше в історії вразили одразу два новітні винищувачі Су-57, які базувалися на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, що за 600 км від лінії кордону. Один з літаків дістав значні пошкодження, а другий - легші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про ураження літаків підтвердив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону в середу, 12 червня.

Юсов розповів, що під час повітряної атаки Сил оборони, яку здійснили у ніч проти 9 червня, вдалося уразити два винищувачі Су-57. Літаки та особовий склад росіян, які дислокувалися на аеродромі "Ахтубінськ", постраждали внаслідок атаки дронами.

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"В одного Су-57 – значні пошкодження, і в одного – легші. Імовірно, його буде можливо відновити в швидші терміни. Тим не менше, факт, що вперше уражені літаки Су-57, і вперше уражено два такі "наднові" російські винищувачі", – заявив Юсов.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

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Що відомо про Су-57

Су-57 (за кодифікацією НАТО Felon, Злочинець) - це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління, тобто найсучасніший тип реактивних винищувачів. Здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Характеристики Су-57:

  • Екіпаж: 1 людина
  • Максимальна злітна вага: 35 500 кг
  • Тягоозброєність за максимальною злітною вагою: 0,85 (двигуни АЛ-41Ф1С)
  • Максимальна швидкість: 2,45 Маха
  • Бойове навантаження: 16 000 кг
  • Точок підвіски у внутрішніх відсіках: 10
  • Додаткові точки підвіски на крилах: 6/8

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків.

Автор: 

росія (65328) літак (2908) знищення (7307) аеродром (300) ГУР (509)


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Топ коментарі
+24
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12.06.2024 20:27
+20
Примружте очі.

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12.06.2024 20:18
+12
Щира дяка агенте Несправність Технічна)
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12.06.2024 20:39
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12.06.2024 20:18 Відповісти
Їх усього аж один був у лишньохромосомних! Тож ви дєлаєте, хфошизди???
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12.06.2024 20:23 Відповісти
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12.06.2024 20:27 Відповісти
Щира дяка агенте Несправність Технічна)
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12.06.2024 20:39 Відповісти
Підгора?
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12.06.2024 21:36 Відповісти
Орки уже несколько дней бесятся то они на Полтавщине все С-300 уничтожили,то Ланцетом в Миг-29 попали.Фантазия так и прет хоть старые ракеты все выстреляли а Ланцет дальше 50-70 км не летает
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12.06.2024 20:51 Відповісти
Вже показали з відео, як це сталося. Стерненко і Коваленко написали на цю тему.Корегували з беспілотників прямо над нашими позиціями.Смішного мало.
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12.06.2024 21:11 Відповісти
Ну вообще то по Полтавской области наносили удары искандерами, а беспилотник все это фиксировал... А на счет ланцетов, то это вы видимо про аэродром в Днепропетровской области, туда вполне может долететь.
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12.06.2024 22:11 Відповісти
Надіюсь що дійсно роздовбали їх, но чомусь який небудь Мі-8 роздовбують, то зі всіх сторін покажуть і спутникові знімки і що завгодно, а як дійсно важливі цілі, то все на словах, без будь яких підтвержень
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12.06.2024 21:08 Відповісти
В інеті повно світлин із супутника.
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12.06.2024 21:39 Відповісти
Дякую, дійсно найшов фотко с пятнами прильотів рядом, одного точно пошкодили.
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12.06.2024 22:44 Відповісти
"На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків. Джерело: "

А ще в них лічені одиниці та ось-ось закінчаться "Кинджали", "Калібри", ******* танки, "КА-52", та клони путіна.
Задовбали вже своїм заспокійливим!
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12.06.2024 21:24 Відповісти
Нічого! Кацапня гукне самобутньому скульптору, і той за допомогою гівна, палок та синьої ізолєнти все-все полагодить!
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12.06.2024 21:42 Відповісти
 
 