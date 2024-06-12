ГУР підтвердило ураження одразу двох російських літаків Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ" 8 червня
Сили оборони та безпеки України вперше в історії вразили одразу два новітні винищувачі Су-57, які базувалися на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, що за 600 км від лінії кордону. Один з літаків дістав значні пошкодження, а другий - легші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про ураження літаків підтвердив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону в середу, 12 червня.
Юсов розповів, що під час повітряної атаки Сил оборони, яку здійснили у ніч проти 9 червня, вдалося уразити два винищувачі Су-57. Літаки та особовий склад росіян, які дислокувалися на аеродромі "Ахтубінськ", постраждали внаслідок атаки дронами.
"В одного Су-57 – значні пошкодження, і в одного – легші. Імовірно, його буде можливо відновити в швидші терміни. Тим не менше, факт, що вперше уражені літаки Су-57, і вперше уражено два такі "наднові" російські винищувачі", – заявив Юсов.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
Що відомо про Су-57
Су-57 (за кодифікацією НАТО Felon, Злочинець) - це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління, тобто найсучасніший тип реактивних винищувачів. Здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
Характеристики Су-57:
- Екіпаж: 1 людина
- Максимальна злітна вага: 35 500 кг
- Тягоозброєність за максимальною злітною вагою: 0,85 (двигуни АЛ-41Ф1С)
- Максимальна швидкість: 2,45 Маха
- Бойове навантаження: 16 000 кг
- Точок підвіски у внутрішніх відсіках: 10
- Додаткові точки підвіски на крилах: 6/8
На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків.
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А ще в них лічені одиниці та ось-ось закінчаться "Кинджали", "Калібри", ******* танки, "КА-52", та клони путіна.
Задовбали вже своїм заспокійливим!