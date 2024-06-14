Повітряні сили про знищення нібито українського Су-25 на Дніпропетровщині: Не поширюйте російські ІПСО
Україна не повідомляє про ураження російськими окупантами авіації ЗСУ, коли ворог влучає у макети чи у справжні українські літаки, щоб не підігрувати йому.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз у публічному просторі з’являється дуже багато різних і відеоматеріалів, і коментарів про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи у справжній літак, бо це підігрування ворогу. Звичайно, що ми не можемо повідомляти (про це – ред.)", - зауважив він.
Для цього ЗСУ використовують тактику переміщення, маневрування і вводять росіян в оману, щоб вберегти свої літаки та людей, які працюють з ними.
Євлаш наголосив, що ворог зараз активно використовує різні види інформаційно-психологічного впливу на населення, але варто довіряти Повітряним силам, офіційній, перевіреній інформації.
Російський фейк про "знищення" українського Су-25
Нагадаємо, нещодавно росЗМІ опублікували відео знищення нібито українського Су-25 на аеродромі Довгинцеве в Дніпропетровській області.
Російські загарбники стверджують, що атакували борт баражуючим боєприпасом "Ланцет."
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Орки взагалі ниють що на фронті до 70% "враженої" української техніки це макети. Чому на прифронтовому аеродромі має бути по іншому?
Людям ПОТРІБНА інформація!
Саме страшне для людини, це НЕВІДОМІСТЬ та НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ.
І, як що ви не надаєте людям інформації - вони БУДУТЬ її шукати з ІНШИХ джерел.
О чому й йшла мова, о чому стаття, о чому я писав?
Люди й ШУКАЮТЬ в інтернеті!
А ці речники закликають НЕ шукати, бо там суцільне ІПСО.
Та ще й на Медузі?
Ну й "хто вам дохтор"?
А що для медузи путін готує особливі виступи? не помітив - все однотипно
владімір путін нагло бреше завжди і про всіх
І САМІ його цитуєте...
НАВІЩО?!!
Людська пам'ять як у рибок гуппі - не більше трьох секунд
Що ПЕРШЕ рашисти завозили на окуповані території, раніше їжи та води?
Пересувні ТЕЛЕВІЗОРИ!
А про "пропаганду з кожного утюга" не пам'ятаєте?
У тюрмах та таборах там ПРИМУСОВИЙ перегляд федеральних ТВ-каналів.
А чи повідомляти про ворожі влучання - дуже слизьке питання. Якщо повідомляти про все пошкоджене ППО, літаки, військові склади, втрачену техніку - нарід може запанікувати і захотіти перемовин з #уйлом. Якщо не повідомляти нічого і казати, що пожежу не можуть загасити протягом доби через падіння "уламків" - нарід буде неадекватно сприймати реальність і тоді чим це краще за кацапську пропаганду?
Там возник пожар, тяжело ранен один моряк. Теплоход шел с Малайзии в Италию с деревянными строительными материалами.