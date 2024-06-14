Повітряні сили про знищення нібито українського Су-25 на Дніпропетровщині: Не поширюйте російські ІПСО

Україна не повідомляє про ураження російськими окупантами авіації ЗСУ, коли ворог влучає у макети чи у справжні українські літаки, щоб не підігрувати йому.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у публічному просторі з’являється дуже багато різних і відеоматеріалів, і коментарів про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи у справжній літак, бо це підігрування ворогу. Звичайно, що ми не можемо повідомляти (про це – ред.)", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР підтвердило ураження одразу двох російських літаків Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ" 8 червня

Для цього ЗСУ використовують тактику переміщення, маневрування і вводять росіян в оману, щоб вберегти свої літаки та людей, які працюють з ними.

Євлаш наголосив, що ворог зараз активно використовує різні види інформаційно-психологічного впливу на населення, але варто довіряти Повітряним силам, офіційній, перевіреній інформації.

Російський фейк про "знищення" українського Су-25

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ опублікували відео знищення нібито українського Су-25 на аеродромі Довгинцеве в Дніпропетровській області.

Російські загарбники стверджують, що атакували борт баражуючим боєприпасом "Ланцет."

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ поширюють фейки про нібито знищення наших кораблів та катерів. Насправді ворог ударив по цивільних об’єктах, - ВМС