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Повітряні сили про знищення нібито українського Су-25 на Дніпропетровщині: Не поширюйте російські ІПСО

Повітряні сили про втрату нібито українських літаків

Україна не повідомляє про ураження російськими окупантами авіації ЗСУ, коли ворог влучає у макети чи у справжні українські літаки, щоб не підігрувати йому. 

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у публічному просторі з’являється дуже багато різних і відеоматеріалів, і коментарів про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи у справжній літак, бо це підігрування ворогу. Звичайно, що ми не можемо повідомляти (про це – ред.)", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР підтвердило ураження одразу двох російських літаків Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ" 8 червня

Для цього ЗСУ використовують тактику переміщення, маневрування і вводять росіян в оману, щоб вберегти свої літаки та людей, які працюють з ними.

Євлаш наголосив, що ворог зараз активно використовує різні види інформаційно-психологічного впливу на населення, але варто довіряти Повітряним силам, офіційній, перевіреній інформації.

Російський фейк про "знищення" українського Су-25

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ опублікували відео знищення нібито українського Су-25 на аеродромі Довгинцеве в Дніпропетровській області.

Російські загарбники стверджують, що атакували борт баражуючим боєприпасом "Ланцет."

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ поширюють фейки про нібито знищення наших кораблів та катерів. Насправді ворог ударив по цивільних об’єктах, - ВМС

Автор: 

літак (2914) фейк (744) Повітряні сили (2673) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+6
ну і слава богу...
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14.06.2024 11:03
+4
а що саме вам не подобається? що це був саме макет, а не СУ-25? чи те що наші літаки маневруют й постійно змінюють місце дислокації? я скажу більше - вони часто маскуються під кацапські літаки на їхніх аеродромах..., але я вам нічого не казала...
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14.06.2024 11:05
+3
дорогенький, у вас є цілий інтернет, шукайте...
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14.06.2024 11:07
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а що саме вам не подобається? що це був саме макет, а не СУ-25? чи те що наші літаки маневруют й постійно змінюють місце дислокації? я скажу більше - вони часто маскуються під кацапські літаки на їхніх аеродромах..., але я вам нічого не казала...
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14.06.2024 11:05 Відповісти
Який ФБ? той "літак"стояв на землі звідки там пілоту взятися?
Орки взагалі ниють що на фронті до 70% "враженої" української техніки це макети. Чому на прифронтовому аеродромі має бути по іншому?
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14.06.2024 11:12 Відповісти
ну і слава богу...
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14.06.2024 11:03 Відповісти
Тупі досі не зрозуміли?
Людям ПОТРІБНА інформація!
Саме страшне для людини, це НЕВІДОМІСТЬ та НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ.
І, як що ви не надаєте людям інформації - вони БУДУТЬ її шукати з ІНШИХ джерел.
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14.06.2024 11:04 Відповісти
дорогенький, у вас є цілий інтернет, шукайте...
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14.06.2024 11:07 Відповісти
"Дорогенький", ви теж тупий?
О чому й йшла мова, о чому стаття, о чому я писав?
Люди й ШУКАЮТЬ в інтернеті!
А ці речники закликають НЕ шукати, бо там суцільне ІПСО.
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14.06.2024 11:28 Відповісти
теж тупий, це мило..., ага точно такий як ви...
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14.06.2024 11:49 Відповісти
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14.06.2024 12:41 Відповісти
Ви досі слухаєте Уйла?
Та ще й на Медузі?
Ну й "хто вам дохтор"?
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14.06.2024 12:53 Відповісти
Врага нужно знать в лицо, что бы когда прийдет час не промахнуться в другого
А що для медузи путін готує особливі виступи? не помітив - все однотипно
владімір путін нагло бреше завжди і про всіх
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14.06.2024 13:11 Відповісти
Ну ось САМІ пишете, що "Путін завжди бреше".
І САМІ його цитуєте...
НАВІЩО?!!
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14.06.2024 13:13 Відповісти
Щоб люди не забували що путін - БРЕХУН
Людська пам'ять як у рибок гуппі - не більше трьох секунд
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14.06.2024 13:16 Відповісти
жаль нет машины времени сильно любознательных в 41-42 год отправить и слушали только левитана,без тырнетов.... и так считайте онлайн война,90% инфы известно обычной биомассе чего в военное время не должно быть
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14.06.2024 11:13 Відповісти
Ага,з кацапських,да кацапчик?
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14.06.2024 11:24 Відповісти
Ну например в рашке нет информации, и люди довольны. Они называют это- стабильностью.
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14.06.2024 11:24 Відповісти
Да ну?
Що ПЕРШЕ рашисти завозили на окуповані території, раніше їжи та води?
Пересувні ТЕЛЕВІЗОРИ!
А про "пропаганду з кожного утюга" не пам'ятаєте?
У тюрмах та таборах там ПРИМУСОВИЙ перегляд федеральних ТВ-каналів.
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14.06.2024 11:34 Відповісти
Під час всіх воєн була є і буде секретна інформація. Чи може вам викладати всю інформацію про планування інформації? А щоб була віра в майбутнє - або долучайтесь в ЗСУ або донатьте в ЗСУ.
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14.06.2024 13:01 Відповісти
Рашисти "чомусь" секретну інформацію шукають НЕ на форумі Цензора, а у ПОДАТКОВИХ ЗВІТАХ та УРЯДОВІЇ СТАТИСТИЦІ прямо з кабінетів українських чиновників!
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14.06.2024 13:09 Відповісти
Всі "прізнанія ереф" це телеграм говнобомбєра. І "признають" втрати вони або при аварії, або коли вилазить відео - офіційно ніколи.
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14.06.2024 11:16 Відповісти
"Нібито українського" означає, що знищили не український.

А чи повідомляти про ворожі влучання - дуже слизьке питання. Якщо повідомляти про все пошкоджене ППО, літаки, військові склади, втрачену техніку - нарід може запанікувати і захотіти перемовин з #уйлом. Якщо не повідомляти нічого і казати, що пожежу не можуть загасити протягом доби через падіння "уламків" - нарід буде неадекватно сприймати реальність і тоді чим це краще за кацапську пропаганду?
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14.06.2024 11:11 Відповісти
Якщо не повідомляють одні, то повідомляють інші.
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14.06.2024 11:17 Відповісти
Йеменские хуситы ударили двумя ракетами по украинскому судну Verbena в Аденском заливе, - Центральное https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3806589/houthis-strike-mv-verbena-in-gulf-of-aden-uss-philippine-sea-medically-evacuate/ Командование ВС США

Там возник пожар, тяжело ранен один моряк. Теплоход шел с Малайзии в Италию с деревянными строительными материалами.
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14.06.2024 11:41 Відповісти
 
 