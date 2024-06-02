РосЗМІ поширюють фейки про нібито знищення наших кораблів та катерів. Насправді ворог ударив по цивільних об’єктах, - ВМС
У російських засобах масової інформації розповсюджується дезінформація щодо нібито знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.
Також зазначається, що кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.
"Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам", - резюмують у ВМС.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що знищено морський тральщик РФ "Ковровец".
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Особисто для мене такі повідомлення такий самий пи..ж як і від кацапів.
до своєї краіни ,
так як вони завжди брехали , брешуть і будуть брехати ,
бо це розумово відсталі істоти 😡
Ніяк не зупинишся?
Знаєш, я до таких знайомств не готовий🤣.
Мій нік може скопіювати в гуглтранслейт і дізнаєшся
Я дійсно тобі навряд чи щось підкажу. Психіатрия то не мій профіль.
І так, якщо тобі не брешуть то як будеш їсти шашлики - не вдавися, бережи себе.
А могли ж для більшої достовірності повідомити і про знищення наших атомних підводних човнів з атакамсами!