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ВМС (1364) корабель (1594) фейк (732)

РосЗМІ поширюють фейки про нібито знищення наших кораблів та катерів. Насправді ворог ударив по цивільних об’єктах, - ВМС

фейк про знищення кораблів

У російських засобах масової інформації розповсюджується дезінформація щодо нібито знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

Також зазначається, що кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.

Також читайте: У Криму більше немає російських ракетоносіїв, ворог тримає їх у Новоросійську, - ВМС

"Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам", - резюмують у ВМС.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що знищено морський тральщик РФ "Ковровец".

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Ми вже перегнали кацапню за деякими напрямками. Щодня методички з поправками, що потрібно слухати, а якщо почув, то як правильно це сприймати
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02.06.2024 16:28
+13
Кацапів слухати , це в першу чергу неповага до себе , а також неповага
до своєї краіни ,
так як вони завжди брехали , брешуть і будуть брехати ,
бо це розумово відсталі істоти 😡
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02.06.2024 16:36
+12
І чому ми повинні прислухатися до висерів всяких анонімних гнид як ти?
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02.06.2024 16:42
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Ми вже перегнали кацапню за деякими напрямками. Щодня методички з поправками, що потрібно слухати, а якщо почув, то як правильно це сприймати
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02.06.2024 16:28 Відповісти
100%
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02.06.2024 16:35 Відповісти
І чому ми повинні прислухатися до висерів всяких анонімних гнид як ти?
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02.06.2024 16:42 Відповісти
Яка невихована мартишка, сидить під американським IP, їсть сосиску з фастуду і пише погані слова незнайомим дорослим дядькам в інтернеті.
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02.06.2024 17:24 Відповісти
Ну "дорослі дядьки" також бувають продажні кацапські тролі. тому це не показник
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02.06.2024 19:20 Відповісти
бо ти довб..б
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02.06.2024 20:32 Відповісти
То в даному випадку як це сприймати? Промовчати і повірити кацапам? Нехай пи₴дять далі все підряд?
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02.06.2024 16:52 Відповісти
Кожен сам вирішує як це сприймати.
Особисто для мене такі повідомлення такий самий пи..ж як і від кацапів.
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02.06.2024 17:05 Відповісти
У кожного свій підхід. Я сприймаю як факт, якщо підтвердилося і нашими, і кацапами. Решта все - припущення
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02.06.2024 17:21 Відповісти
довб...бе, кацапи кажуть, що не нападали на Україну, а Україна каже, що кацапи напали, то що війна з кацапами це припущення?
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02.06.2024 20:34 Відповісти
Це підхід кацапського барана.
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03.06.2024 07:29 Відповісти
Кацапів слухати , це в першу чергу неповага до себе , а також неповага
до своєї краіни ,
так як вони завжди брехали , брешуть і будуть брехати ,
бо це розумово відсталі істоти 😡
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02.06.2024 16:36 Відповісти
Розумово відсталі не розуміють шо брешуть - не відбілюйте наших "братушек" ( а вони прекрасно знають шо брешуть ).
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02.06.2024 16:41 Відповісти
Я вам страшну таємницю відкрию, - Брешуть УСІ! А ОПа вже і кацапів переплюнула по рівню брехні!
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02.06.2024 16:45 Відповісти
Смішно чути таке від кацапобота
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02.06.2024 17:07 Відповісти
Хотьпаржом? Такі як ти вже посміялися в 2019р.
Ніяк не зупинишся?
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02.06.2024 17:10 Відповісти
Ваш комент також брехня - виж надіюсь не Дартанян ?
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02.06.2024 17:23 Відповісти
Нормально Подоляк платить за відбілювання нелегітимного боневтіка?
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02.06.2024 17:44 Відповісти
Давайте спочатку познайомимось по людськи ( і постараємось не брехати - ну це буде виключення шо підтверджує правило ). Так ось мій нікнейм описує мене - я малий зростом злий в тому числі шо в мене короткий той самий ( а тутка я трішечки ніби збрехав але не зовсім - злий я переважно не через той самий ), а шо ваш нікнейм означає?
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02.06.2024 17:58 Відповісти
Спочатку ти приходиш і звинувачуеєш мене у брехні, потім розповідаєш шо в тебе замалий...
Знаєш, я до таких знайомств не готовий🤣.
Мій нік може скопіювати в гуглтранслейт і дізнаєшся
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02.06.2024 19:49 Відповісти
"Брешуть УСІ! "- я вас буду звати "Рибка Гуппі " ( "GuppiFish" - так думаю буде краще ). До речі якшо ви такий правцун не підкажете - хоча стоп ви ніц не підкажете ви же "GuppiFish".
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02.06.2024 20:05 Відповісти
Дурня в тебе ліпити гарно виходить. Продовжуй.
Я дійсно тобі навряд чи щось підкажу. Психіатрия то не мій профіль.
І так, якщо тобі не брешуть то як будеш їсти шашлики - не вдавися, бережи себе.
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02.06.2024 21:05 Відповісти
Та ви шо - я навіть і не збирався вас маестро у дисциплінах шо ви перелічили вас перевершувати ( я навіть і не збирався це робити - з "GuppiFish" змагатися в чомусь то є "сізіфова праця").
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02.06.2024 21:27 Відповісти
Шашлики йди їж, каву в криму пий... виж усі преЗЕденти, а значить клоуни найвеличніші у галактиці.
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02.06.2024 21:30 Відповісти
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02.06.2024 16:53 Відповісти
У російських засобах масової інформації розповсюджується дезінформація щодо нібито знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України. Джерело:
А могли ж для більшої достовірності повідомити і про знищення наших атомних підводних човнів з атакамсами!
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02.06.2024 17:58 Відповісти
Всі 25 шт у Чорному морі знищіли?))
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02.06.2024 18:13 Відповісти
И, наверное, показывают фото ***********, недавно, их катеров в Крыму.
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02.06.2024 18:41 Відповісти
А вони в нас були?😊
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03.06.2024 08:57 Відповісти
 
 