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Посол США Бринк прибыла в Одессу: встретилась с главой Госпогранслужбы Дейнеком

Посол США в Україні Бріджит Брінк в Одесі 14 червня 2024 року

В Одессу в пятницу, 14 июня, прибыла посол США в Украине Бриджит Бринк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме посольство США в Украине.

"Замечательно вернуться в Одессу, жемчужину Черного моря - город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решительностью его жителей", - отметила Бринк.

Она сообщила, что, прежде всего, встретилась в Одессе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеком и начальником Регионального управления Морской охраны Администрации ГПСУ Олегом Костуром.

Почти 1850 кораблей прошли по Черноморскому коридору, переместив 52 млн тонн груза, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины", - подчеркнула Бринк.

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