Посол США Бринк прибыла в Одессу: встретилась с главой Госпогранслужбы Дейнеком
В Одессу в пятницу, 14 июня, прибыла посол США в Украине Бриджит Бринк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме посольство США в Украине.
"Замечательно вернуться в Одессу, жемчужину Черного моря - город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решительностью его жителей", - отметила Бринк.
Она сообщила, что, прежде всего, встретилась в Одессе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеком и начальником Регионального управления Морской охраны Администрации ГПСУ Олегом Костуром.
Почти 1850 кораблей прошли по Черноморскому коридору, переместив 52 млн тонн груза, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины", - подчеркнула Бринк.
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