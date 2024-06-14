Посол США Брінк прибула до Одеси: зустрілася з головою Держприкордонслужби Дейнеком

До Одеси у п'ятницю, 14 червня, прибула посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі посольство США в Україні.

"Чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря - міста, в якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців", - зазначила Брінк.

Вона повідомила, що насамперед зустрілася в Одесі з головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеком та начальником Регіонального управління Морської охорони Адміністрації ДПСУ Олегом Костуром.

Майже 1850 кораблів пройшли Чорноморським коридором, перемістивши 52 млн тонн вантажу, щоб нагодувати світ і підтримати економіку України", - наголосила Брінк.

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