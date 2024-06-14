Оккупанты атаковали дроном-камикадзе Мировскую громаду на Днепропетровщине, пострадала 17-летняя девушка
В результате атаки оккупантов на Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области ранена 17-летняя девушка.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг ранил 17-летнюю девушку. Она пострадала во время атаки на Мировскую громаду Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Как отмечается, поврежден частный дом.
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