Оккупанты атаковали дроном-камикадзе Мировскую громаду на Днепропетровщине, пострадала 17-летняя девушка

В результате атаки оккупантов на Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области ранена 17-летняя девушка.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ранил 17-летнюю девушку. Она пострадала во время атаки на Мировскую громаду Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, поврежден частный дом.