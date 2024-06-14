Ночью на Днепропетровщине уничтожено пять вражеских дронов-камикадзе

В Днепропетровской области в ночь на 14 июня были уничтожены пять российских дронов типа Shahed.

Об этом в Телеграме сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 5 "Шахедов" уничтожили подразделения ВК "Схід" ночью на Днепропетровщине: два - в Каменском районе, и по одному - в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах.

Лысак отметил, что оккупанты атаковали дронами Никополь. Целили вечером и уже несколько раз - утром. Пострадавших нет.

"Обстрелял агрессор и Марганецкую громаду. Последствия атак уточняются", - добавил глава ОВА.

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Напомним, в ночь на 14 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".