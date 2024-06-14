РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9598 посетителей онлайн
Новости Война
465 0

Ночью на Днепропетровщине уничтожено пять вражеских дронов-камикадзе

Знищення шахедів на Дніпропетровщині

В Днепропетровской области в ночь на 14 июня были уничтожены пять российских дронов типа Shahed.

Об этом в Телеграме сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 5 "Шахедов" уничтожили подразделения ВК "Схід" ночью на Днепропетровщине: два - в Каменском районе, и по одному - в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах.

Лысак отметил, что оккупанты атаковали дронами Никополь. Целили вечером и уже несколько раз - утром. Пострадавших нет.

"Обстрелял агрессор и Марганецкую громаду. Последствия атак уточняются", - добавил глава ОВА.

Также читайте: Ночью враг атаковал Запорожский район, за сутки оккупанты 346 раз ударили по области

Напомним, в ночь на 14 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

Автор: 

беспилотник (3637) Днепропетровская область (3989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 