Ночью на Днепропетровщине уничтожено пять вражеских дронов-камикадзе
В Днепропетровской области в ночь на 14 июня были уничтожены пять российских дронов типа Shahed.
Об этом в Телеграме сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 5 "Шахедов" уничтожили подразделения ВК "Схід" ночью на Днепропетровщине: два - в Каменском районе, и по одному - в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах.
Лысак отметил, что оккупанты атаковали дронами Никополь. Целили вечером и уже несколько раз - утром. Пострадавших нет.
"Обстрелял агрессор и Марганецкую громаду. Последствия атак уточняются", - добавил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 14 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".
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