Вночі на Дніпропетровщині знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе
У Дніпропетровській області у ніч проти 14 червня були знищені п'ять російських дронів типу Shahed.
Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 5 "Шахедів" знищили підрозділи ПвК "Схід" вночі на Дніпропетровщині. Два у Кам’янському районі й по одному - у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому.
Лисак зазначив, що окупанти атакували дронами Нікополь. Цілили ввечері та вже кілька разів – вранці. Постраждалих немає.
"Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".
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