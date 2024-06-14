Вночі на Дніпропетровщині знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе

У Дніпропетровській області у ніч проти 14 червня були знищені п'ять російських дронів типу Shahed.

Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 "Шахедів" знищили підрозділи ПвК "Схід" вночі на Дніпропетровщині. Два у Кам’янському районі й по одному - у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому.

Лисак зазначив, що окупанти атакували дронами Нікополь. Цілили ввечері та вже кілька разів – вранці. Постраждалих немає.

"Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються", - додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, у ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".