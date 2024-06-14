Окупанти атакували дроном-камікадзе Мирівську громаду на Дніпропетровщині, постраждала 17-річна дівчина

Унаслідок атаки окупантів на Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області поранено 17-річну дівчину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поранив 17-річну дівчину. Вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду Нікопольського району. Агресор вдарив дроном-камікадзе. Потерпілу госпіталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі на Дніпропетровщині знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе

Як зазначається, пошкоджено приватний будинок.