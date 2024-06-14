Кабмин разрешил использовать экспресс-тесты на наркотики для проверки водителей
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра.
Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение по представлению Министерства внутренних дел Украины принято на заседании Правительства 13 июня.
Данные изменения предусматривают возможность использования при проведении соответствующего осмотра в учреждении здравоохранения тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме лица.
При положительном результате теста обязательным является подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ лабораторным исследованием.
Важно, что реализация данного акта не потребует дополнительных расходов из государственного и местного бюджетов Украины.
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