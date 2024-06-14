РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9417 посетителей онлайн
Новости
1 974 6

Кабмин разрешил использовать экспресс-тесты на наркотики для проверки водителей

Експрес-тести на наркотики

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение по представлению Министерства внутренних дел Украины принято на заседании Правительства 13 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изъяли наркотиков на 150 миллионов: Нацполиция обнаружила масштабную наркосеть

Данные изменения предусматривают возможность использования при проведении соответствующего осмотра в учреждении здравоохранения тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме лица.

При положительном результате теста обязательным является подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ лабораторным исследованием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине растет количество ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии: С начала 2024 года зафиксировано почти 50 тысяч случаев, - Патрульная полиция

Важно, что реализация данного акта не потребует дополнительных расходов из государственного и местного бюджетов Украины.

Автор: 

алкоголь (1666) МВД (9320) наркотики (2146) тестирование (496) водители (502)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли дозволять такі перевірки депутатів та піпіздентів?!
показать весь комментарий
14.06.2024 17:18 Ответить
та ніколи, ви ж бачите скільки тягнули з цим дозволом..., якщо якась потвора типу твереза, але під кайфом, хрін що доведеш й перевірити не можна було, тому що нічим... а таких "недоторканих", які їздили за кермом тверезі, але під наркотою просто ну дуже багато...
показать весь комментарий
14.06.2024 17:33 Ответить
А хiба Зеленський сам сiдає за кермо?
показать весь комментарий
14.06.2024 17:36 Ответить
перевірку потрібно починати проводити з зе-пріпіздента, 4-х разового ухилянта від служби ві ЗСУ 2014-19 рр. !!!



показать весь комментарий
14.06.2024 20:30 Ответить
Ех... Потрібно було ще в 19-му році "койкого" перевірити...
показать весь комментарий
14.06.2024 18:32 Ответить
 
 