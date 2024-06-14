Кабмин разрешил использовать экспресс-тесты на наркотики для проверки водителей

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение по представлению Министерства внутренних дел Украины принято на заседании Правительства 13 июня.

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Данные изменения предусматривают возможность использования при проведении соответствующего осмотра в учреждении здравоохранения тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме лица.

При положительном результате теста обязательным является подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ лабораторным исследованием.

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Важно, что реализация данного акта не потребует дополнительных расходов из государственного и местного бюджетов Украины.