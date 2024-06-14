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Кабмін дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв

Експрес-тести на наркотики

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення за поданням Міністерства внутрішніх справ України ухвалене на засіданні Уряду 13 червня.

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Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

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Важливо, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України.

Автор: 

алкоголь (1244) МВС (3503) наркотики (1451) тестування (456) водії (428)


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Коли дозволять такі перевірки депутатів та піпіздентів?!
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14.06.2024 17:18 Відповісти
та ніколи, ви ж бачите скільки тягнули з цим дозволом..., якщо якась потвора типу твереза, але під кайфом, хрін що доведеш й перевірити не можна було, тому що нічим... а таких "недоторканих", які їздили за кермом тверезі, але під наркотою просто ну дуже багато...
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14.06.2024 17:33 Відповісти
А хiба Зеленський сам сiдає за кермо?
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14.06.2024 17:36 Відповісти
перевірку потрібно починати проводити з зе-пріпіздента, 4-х разового ухилянта від служби ві ЗСУ 2014-19 рр. !!!



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14.06.2024 20:30 Відповісти
Ех... Потрібно було ще в 19-му році "койкого" перевірити...
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14.06.2024 18:32 Відповісти
 
 