Кабмін дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення за поданням Міністерства внутрішніх справ України ухвалене на засіданні Уряду 13 червня.
Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.
При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.
Важливо, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України.
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