Президент Колумбии Петро в последний момент отменил участие в Саммите мира

Президент Колумбии Густаво Петро внезапно отменил поездку в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира.

Об этом он заявил в эфире колумбийского Blu Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Свое решение Петро объяснил тем, что не считает этот саммит таким, который смог бы привести к миру между Украиной и Россией.

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"Я решил приостановить свой визит и приглашение на встречу в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет новых войн. Она хочет скорейшего установления мира и найти пути решения войны между Украиной и Россией", - сказал президент страны.

Республика Колумбия признала независимость Украины 27 мая 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 18 августа 1992 года.

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