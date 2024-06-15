РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11682 посетителя онлайн
Новости
6 134 49

Президент Колумбии Петро в последний момент отменил участие в Саммите мира

Густаво Петро

Президент Колумбии Густаво Петро внезапно отменил поездку в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира.

Об этом он заявил в эфире колумбийского Blu Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Свое решение Петро объяснил тем, что не считает этот саммит таким, который смог бы привести к миру между Украиной и Россией.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб доброволец "Карпатской Сичи" из Колумбии с позывным Бед Бой. ФОТО

"Я решил приостановить свой визит и приглашение на встречу в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет новых войн. Она хочет скорейшего установления мира и найти пути решения войны между Украиной и Россией", - сказал президент страны.

Республика Колумбия признала независимость Украины 27 мая 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 18 августа 1992 года.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. ФОТО

Автор: 

Колумбия (36) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Він не "дурачок" Просто Лавров зателефонував і сказав що напише негативну рецензію та заявить рекламацію на останню партію "порошку"
показать весь комментарий
15.06.2024 18:39
+14
показать весь комментарий
15.06.2024 18:30
+12
після такої заяви він просто педро в найгіршому сенсі .
показать весь комментарий
15.06.2024 18:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він не Петро-після цього він лапатний іванушка-дурачьок...
показать весь комментарий
15.06.2024 18:29 Ответить
після такої заяви він просто педро в найгіршому сенсі .
показать весь комментарий
15.06.2024 18:35 Ответить
Він не "дурачок" Просто Лавров зателефонував і сказав що напише негативну рецензію та заявить рекламацію на останню партію "порошку"
показать весь комментарий
15.06.2024 18:39 Ответить
Замість нього на баржу завантажили 5 мішків кокоса, це зараз більш важливо для миру чим його присутність.
показать весь комментарий
15.06.2024 19:59 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2024 18:30 Ответить
Шляхи ,,розв'язання вiйни" так вона вже розв'язана росiею...ало цензор що там у вас з освiтою?
показать весь комментарий
15.06.2024 18:31 Ответить
Їх можна зрозуміти ,найбільший споживач їх бананів це москва.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:31 Ответить
Щоб вони їм усі перегнили впродовж наступних десяти років
показать весь комментарий
15.06.2024 19:15 Ответить
Вчора даже багато завезли. Вштирило...
показать весь комментарий
15.06.2024 18:32 Ответить
Кремль кокс перестане iмпортувати?
показать весь комментарий
15.06.2024 18:34 Ответить
Після цього і зеля не буде їх клієнтом, він образився.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:45 Ответить
Болівар не одобрює - Болівара від подібних йому в Південній Америці вивертає .
показать весь комментарий
15.06.2024 18:35 Ответить
А це погано... Кокса не привезет... Зеледент будет очень грустным.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:35 Ответить
Нет, скорее всего пронюхали (во всех значениях), гады, что шут у них за спиной употребляет продукцию из Аргентины. Вот и обиделись. А Найвэлычниший при чем? Ему что начальник (и по совместительству завхоз) отсыплет в пакетик, то и пользует. Не царское это дело, выяснять, откуда порошок счастья, тут нужно вождей папуасов на "саммит" заманивать.
показать весь комментарий
15.06.2024 19:18 Ответить
Ну по формулировке ясно что пидо-понтифик и путенские поработали!
"Мы за мир во всем мире"! Так писали на всех советских цехах, 70-80 % из которых работали на военку!!
И сейчас эта вся гадость накопленная при ссср сыпется на Украину ввиде мин, снарядов, ФАБов/КАБов, градов и прочей Х-мерзости.
Самое млять "миролюбивое гоЙсударство"!!!
показать весь комментарий
15.06.2024 18:36 Ответить
"Нам нужен мир" - їм світ був потрібен а не мир.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:55 Ответить
Ясен пень. Не хочет потерять рынок ********* для своего знаменитого товара
показать весь комментарий
15.06.2024 18:37 Ответить
А як дишав - крив на чому світ стоіть венесуелу за те шо вона в форватері в рашки і здувся
показать весь комментарий
15.06.2024 18:39 Ответить
Мабуть зєля почав йому розповідати про "доріжку" з якісних матеріалів, що призведе до миру. Йому тільки цього не вистачало
показать весь комментарий
15.06.2024 18:39 Ответить
******* він, а не Петро
показать весь комментарий
15.06.2024 18:41 Ответить
Петру і його делегації просто не оплатили проїзд на саміт .
показать весь комментарий
15.06.2024 18:44 Ответить
Видать москали потребовали срочно отгрузить товар, не до саммиту бедняге, сказали, что лошадь приедет,лично принимать товар.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:44 Ответить
До речі,такий же крок зробив і великий "друг" України Азербайджан. .. А ми так гучно раділи його перемозі на вірменами....
показать весь комментарий
15.06.2024 18:45 Ответить
Сморід руснявих рублів від цього пана..
показать весь комментарий
15.06.2024 18:51 Ответить
Колумбія - єдина латиноамериканська країна, яка входить у коаліцію Рамштайн.
Є союзником США.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:55 Ответить
Тоді чому піддалася на русявом-китайські залякування…?
показать весь комментарий
15.06.2024 20:45 Ответить
Мінус в карму, як мінімум!
показать весь комментарий
15.06.2024 18:51 Ответить
Чого можна чекати від мафіозі, це закономірно і я чомусь не здивований.
показать весь комментарий
15.06.2024 18:53 Ответить
сам не приїде і останню партію "порошку" не відправить....
показать весь комментарий
15.06.2024 18:54 Ответить
Ще один обісраний путінський йолоп да і срати на нього
показать весь комментарий
15.06.2024 19:05 Ответить
Республіка Колумбія визнала незалежність України 27 травня 1992 року

сподіваюсь в кордонах 1991 року? чи не так, ******* ?
показать весь комментарий
15.06.2024 19:18 Ответить
Іормально той Петро правий - Саміт точно не веде до миру. До миру веде виключно перемога України і ніяк не інакше. Оскільки самостійно Україна, яка навіть є за територією найбільшою країною Європи і у п'ятірці за населенням все одно самостійно не здатна впоратися з гіганською імперією зла, їй потрібна як мінімум - підтримка, а ще краще - допомога інших демократичних країн. Чим більше буде допомоги- тим швидше Украхна виграє і настане мир. Але без української перемоги миру не буде, а перемоги не буде без військових дій. І саміт тут справді нічого не вирішує.
показать весь комментарий
15.06.2024 19:18 Ответить
тоді він не Петро, а кацапський пЁтр.
показать весь комментарий
15.06.2024 19:20 Ответить
Напевне в ціні коксу не зійшлися
показать весь комментарий
15.06.2024 19:21 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2024 19:35 Ответить
Сцикло ібане. Я завжди думав що Колумбія це оплот вільного світу і демократії в Лат Америці. А тепер у вас статус ******** обісцянців. Гидко.
показать весь комментарий
15.06.2024 19:46 Ответить
А Україна зараз є оплотом демократії? І конституція наша хіба працює? ти білорус на свою країну дивися...
показать весь комментарий
15.06.2024 20:31 Ответить
Бо-о-о-жечки!!!
Що ж ми робитимемо без Колумбії?!!
Один із лідерів світової спільноти, технологічний гігант, бла, бла...
показать весь комментарий
15.06.2024 20:13 Ответить
Якщо мова про кокс - то таки да, гігант...
показать весь комментарий
15.06.2024 20:32 Ответить
Колумбійської дурі в Україні вистачає.
А без колумбійських винищувачів і ракет ми точно обійдемось.
Хай сидить дома і нюхає путінське бабло.
показать весь комментарий
15.06.2024 20:33 Ответить
****,як і апостол Петро зрадив Ісуса в останню мить.
показать весь комментарий
15.06.2024 21:21 Ответить
Президент Колумбії проросійський лівак, такий самий, як бразильський Десільва... Обидва, до речі, наїхали на Ізраїль
показать весь комментарий
15.06.2024 23:15 Ответить
Какой саммит мира? Тут кокс расфасовывать нужно - заказ от кавалера Ордена жеребца поступил!
показать весь комментарий
16.06.2024 13:15 Ответить
 
 