Президент Колумбии Петро в последний момент отменил участие в Саммите мира
Президент Колумбии Густаво Петро внезапно отменил поездку в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира.
Об этом он заявил в эфире колумбийского Blu Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Свое решение Петро объяснил тем, что не считает этот саммит таким, который смог бы привести к миру между Украиной и Россией.
"Я решил приостановить свой визит и приглашение на встречу в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет новых войн. Она хочет скорейшего установления мира и найти пути решения войны между Украиной и Россией", - сказал президент страны.
Республика Колумбия признала независимость Украины 27 мая 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 18 августа 1992 года.
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"Мы за мир во всем мире"! Так писали на всех советских цехах, 70-80 % из которых работали на военку!!
И сейчас эта вся гадость накопленная при ссср сыпется на Украину ввиде мин, снарядов, ФАБов/КАБов, градов и прочей Х-мерзости.
Самое млять "миролюбивое гоЙсударство"!!!
Є союзником США.
сподіваюсь в кордонах 1991 року? чи не так, ******* ?
Що ж ми робитимемо без Колумбії?!!
Один із лідерів світової спільноти, технологічний гігант, бла, бла...
А без колумбійських винищувачів і ракет ми точно обійдемось.
Хай сидить дома і нюхає путінське бабло.