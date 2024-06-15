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Президент Колумбії Петро в останній момент скасував участь у Саміті миру

Густаво Петро

Президент Колумбії Густаво Петро раптово скасував поїздку до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.

Про це він заявив в ефірі колумбійського Blu Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Своє рішення Петро пояснив тим, що не вважає цей саміт таким, який зміг би призвести до миру між Україною та Росією.

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"Я вирішив призупинити свій візит і запрошення на зустріч у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче нових війн. Вона хоче якнайшвидшого встановлення миру і знайти шляхи розв’язання війни між Україною та Росією", – сказав президент країни.

Республіка Колумбія визнала незалежність України 27 травня 1992 року. Дипломатичні відносини між двома країнами встановлені 18 серпня 1992 року.

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Автор: 

Колумбія (38) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+15
Він не "дурачок" Просто Лавров зателефонував і сказав що напише негативну рецензію та заявить рекламацію на останню партію "порошку"
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15.06.2024 18:39
+14
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15.06.2024 18:30
+12
після такої заяви він просто педро в найгіршому сенсі .
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15.06.2024 18:35
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Він не Петро-після цього він лапатний іванушка-дурачьок...
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15.06.2024 18:29 Відповісти
після такої заяви він просто педро в найгіршому сенсі .
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15.06.2024 18:35 Відповісти
Він не "дурачок" Просто Лавров зателефонував і сказав що напише негативну рецензію та заявить рекламацію на останню партію "порошку"
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15.06.2024 18:39 Відповісти
Замість нього на баржу завантажили 5 мішків кокоса, це зараз більш важливо для миру чим його присутність.
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15.06.2024 19:59 Відповісти
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15.06.2024 18:30 Відповісти
Шляхи ,,розв'язання вiйни" так вона вже розв'язана росiею...ало цензор що там у вас з освiтою?
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15.06.2024 18:31 Відповісти
Їх можна зрозуміти ,найбільший споживач їх бананів це москва.
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15.06.2024 18:31 Відповісти
Щоб вони їм усі перегнили впродовж наступних десяти років
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15.06.2024 19:15 Відповісти
Вчора даже багато завезли. Вштирило...
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15.06.2024 18:32 Відповісти
Кремль кокс перестане iмпортувати?
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15.06.2024 18:34 Відповісти
Після цього і зеля не буде їх клієнтом, він образився.
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15.06.2024 18:45 Відповісти
Болівар не одобрює - Болівара від подібних йому в Південній Америці вивертає .
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15.06.2024 18:35 Відповісти
А це погано... Кокса не привезет... Зеледент будет очень грустным.
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15.06.2024 18:35 Відповісти
Нет, скорее всего пронюхали (во всех значениях), гады, что шут у них за спиной употребляет продукцию из Аргентины. Вот и обиделись. А Найвэлычниший при чем? Ему что начальник (и по совместительству завхоз) отсыплет в пакетик, то и пользует. Не царское это дело, выяснять, откуда порошок счастья, тут нужно вождей папуасов на "саммит" заманивать.
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15.06.2024 19:18 Відповісти
Ну по формулировке ясно что пидо-понтифик и путенские поработали!
"Мы за мир во всем мире"! Так писали на всех советских цехах, 70-80 % из которых работали на военку!!
И сейчас эта вся гадость накопленная при ссср сыпется на Украину ввиде мин, снарядов, ФАБов/КАБов, градов и прочей Х-мерзости.
Самое млять "миролюбивое гоЙсударство"!!!
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15.06.2024 18:36 Відповісти
"Нам нужен мир" - їм світ був потрібен а не мир.
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15.06.2024 18:55 Відповісти
Ясен пень. Не хочет потерять рынок ********* для своего знаменитого товара
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15.06.2024 18:37 Відповісти
А як дишав - крив на чому світ стоіть венесуелу за те шо вона в форватері в рашки і здувся
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15.06.2024 18:39 Відповісти
Мабуть зєля почав йому розповідати про "доріжку" з якісних матеріалів, що призведе до миру. Йому тільки цього не вистачало
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15.06.2024 18:39 Відповісти
******* він, а не Петро
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15.06.2024 18:41 Відповісти
Петру і його делегації просто не оплатили проїзд на саміт .
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15.06.2024 18:44 Відповісти
Видать москали потребовали срочно отгрузить товар, не до саммиту бедняге, сказали, что лошадь приедет,лично принимать товар.
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15.06.2024 18:44 Відповісти
До речі,такий же крок зробив і великий "друг" України Азербайджан. .. А ми так гучно раділи його перемозі на вірменами....
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15.06.2024 18:45 Відповісти
Сморід руснявих рублів від цього пана..
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15.06.2024 18:51 Відповісти
Колумбія - єдина латиноамериканська країна, яка входить у коаліцію Рамштайн.
Є союзником США.
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15.06.2024 18:55 Відповісти
Тоді чому піддалася на русявом-китайські залякування…?
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15.06.2024 20:45 Відповісти
Мінус в карму, як мінімум!
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15.06.2024 18:51 Відповісти
Чого можна чекати від мафіозі, це закономірно і я чомусь не здивований.
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15.06.2024 18:53 Відповісти
сам не приїде і останню партію "порошку" не відправить....
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15.06.2024 18:54 Відповісти
Ще один обісраний путінський йолоп да і срати на нього
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15.06.2024 19:05 Відповісти
Республіка Колумбія визнала незалежність України 27 травня 1992 року

сподіваюсь в кордонах 1991 року? чи не так, ******* ?
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15.06.2024 19:18 Відповісти
Іормально той Петро правий - Саміт точно не веде до миру. До миру веде виключно перемога України і ніяк не інакше. Оскільки самостійно Україна, яка навіть є за територією найбільшою країною Європи і у п'ятірці за населенням все одно самостійно не здатна впоратися з гіганською імперією зла, їй потрібна як мінімум - підтримка, а ще краще - допомога інших демократичних країн. Чим більше буде допомоги- тим швидше Украхна виграє і настане мир. Але без української перемоги миру не буде, а перемоги не буде без військових дій. І саміт тут справді нічого не вирішує.
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15.06.2024 19:18 Відповісти
тоді він не Петро, а кацапський пЁтр.
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15.06.2024 19:20 Відповісти
Напевне в ціні коксу не зійшлися
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15.06.2024 19:21 Відповісти
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15.06.2024 19:35 Відповісти
Сцикло ібане. Я завжди думав що Колумбія це оплот вільного світу і демократії в Лат Америці. А тепер у вас статус ******** обісцянців. Гидко.
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15.06.2024 19:46 Відповісти
А Україна зараз є оплотом демократії? І конституція наша хіба працює? ти білорус на свою країну дивися...
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15.06.2024 20:31 Відповісти
Бо-о-о-жечки!!!
Що ж ми робитимемо без Колумбії?!!
Один із лідерів світової спільноти, технологічний гігант, бла, бла...
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15.06.2024 20:13 Відповісти
Якщо мова про кокс - то таки да, гігант...
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15.06.2024 20:32 Відповісти
Колумбійської дурі в Україні вистачає.
А без колумбійських винищувачів і ракет ми точно обійдемось.
Хай сидить дома і нюхає путінське бабло.
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15.06.2024 20:33 Відповісти
****,як і апостол Петро зрадив Ісуса в останню мить.
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15.06.2024 21:21 Відповісти
Президент Колумбії проросійський лівак, такий самий, як бразильський Десільва... Обидва, до речі, наїхали на Ізраїль
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15.06.2024 23:15 Відповісти
Какой саммит мира? Тут кокс расфасовывать нужно - заказ от кавалера Ордена жеребца поступил!
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16.06.2024 13:15 Відповісти
 
 