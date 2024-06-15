Президент Колумбії Петро в останній момент скасував участь у Саміті миру

Президент Колумбії Густаво Петро раптово скасував поїздку до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.

Про це він заявив в ефірі колумбійського Blu Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Своє рішення Петро пояснив тим, що не вважає цей саміт таким, який зміг би призвести до миру між Україною та Росією.

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"Я вирішив призупинити свій візит і запрошення на зустріч у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче нових війн. Вона хоче якнайшвидшого встановлення миру і знайти шляхи розв’язання війни між Україною та Росією", – сказав президент країни.

Республіка Колумбія визнала незалежність України 27 травня 1992 року. Дипломатичні відносини між двома країнами встановлені 18 серпня 1992 року.

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