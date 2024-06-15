Президент Колумбії Петро в останній момент скасував участь у Саміті миру
Президент Колумбії Густаво Петро раптово скасував поїздку до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.
Про це він заявив в ефірі колумбійського Blu Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Своє рішення Петро пояснив тим, що не вважає цей саміт таким, який зміг би призвести до миру між Україною та Росією.
"Я вирішив призупинити свій візит і запрошення на зустріч у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче нових війн. Вона хоче якнайшвидшого встановлення миру і знайти шляхи розв’язання війни між Україною та Росією", – сказав президент країни.
Республіка Колумбія визнала незалежність України 27 травня 1992 року. Дипломатичні відносини між двома країнами встановлені 18 серпня 1992 року.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
показати весь коментар15.06.2024 18:39
+14 Алекс Скела
показати весь коментар15.06.2024 18:30
+12 Андрей Моисеенко #582126
показати весь коментар15.06.2024 18:35
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"Мы за мир во всем мире"! Так писали на всех советских цехах, 70-80 % из которых работали на военку!!
И сейчас эта вся гадость накопленная при ссср сыпется на Украину ввиде мин, снарядов, ФАБов/КАБов, градов и прочей Х-мерзости.
Самое млять "миролюбивое гоЙсударство"!!!
Є союзником США.
сподіваюсь в кордонах 1991 року? чи не так, ******* ?
Що ж ми робитимемо без Колумбії?!!
Один із лідерів світової спільноти, технологічний гігант, бла, бла...
А без колумбійських винищувачів і ракет ми точно обійдемось.
Хай сидить дома і нюхає путінське бабло.