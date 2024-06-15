С начала суток зафиксировано 74 вражеские атаки, более трети штурмовых действий россиян - на Покровском направлении, - Генштаб
Россияне продолжают применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском, на которое приходится более трети штурмовых действий противника. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак - 74.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19:00 15 июня 2024 года относительно российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.
Харьковское направление
Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие отражены. В районе Липцев применена авиация, действовавшая с территории Белгородской области (РФ).
На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня - девять. Продолжаются бои в районе Раздоловки на Северском направлении.
Обстановка на востоке
На Краматорском направлении враг применил авиацию, осуществив удары в районах Андреевки, Клещиевки и Нью-Йорка.
На Покровском направлении 29 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются девять из них, а именно в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. Авиация врага применялась в районах Птичьего и Новоселовки, до этого, в течение дня, в районах Новогородовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеновки, Новоселовки Первой и Карловки.
На Кураховском направлении уже десять раз за сегодня враг пытался прорвать наши рубежи, три попытки еще продолжаются в районах Георгиевки и Парасковиевки. По предварительной информации, на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожено одну ББМ и один склад боеприпасов.
Ситуация на юге
На Времевском направлении количество вражеских атак в течение суток возросло до 10. Все безуспешные.
В Генштабе сообщили, что на остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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