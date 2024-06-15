Від початку доби зафіксовано 74 ворожі атаки, понад третина штурмових дій росіян - на Покровському напрямку, - Генштаб

Росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському, на який припадає понад третина штурмових дій противника. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак – 74.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19 годину 15 червня 2024 року щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

Харківський напрямок

Окупанти продовжують атакувати в районі Вовчанська. На цей час ворог намагається реалізувати три спроби щодо покращення власних позицій, три попередні – відбито. В районі Липців застосовано авіацію, що діяла з території Бєлгородської області (РФ).

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На Куп’янському напрямку окупанти додали активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за сьогодні – дев’ять. Тривають бої в районі Роздолівки на Сіверському напрямку.

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку ворог застосував авіацію, здійснивши удари в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев’ять з них, а саме в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського. Авіація ворога застосовувалася в районах Птичого та Новоселівки, до цього, протягом дня, в районах Новогородівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районах Тихого та Вовчанська тривають бойові зіткнення, на Лиманському та Покровському напрямку бої, - Генштаб

На Курахівському напрямок вже десять разів за сьогодні ворога намагався прорвати наші рубежі, три спроби іще тривають в районах Георгіївки та Парасковіївки. За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.

Ситуація на півдні

На Времівському напрямку кількість ворожих атак протягом доби зросла до 10. Всі безуспішні.

У Генштабі повідомили, що на решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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