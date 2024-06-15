Тривають бої в районі Красногорівки та Вовчанська, - Генштаб

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 60 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, в основному окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку.

"Агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до п’яти за сьогодні. Бої тривають в районі Вовчанська. Також в цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області (рф)", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.

Також зазначається, що триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними.

На Придніпровському напрямку закінчилась невдачею спроба агресора атакувати в районі н.п. Кринки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - наголошують у Генштабі.