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Новини Війна
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Тривають бої в районі Красногорівки та Вовчанська, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 15 червня

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 60 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, в основному окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку.

"Агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до п’яти за сьогодні. Бої тривають в районі Вовчанська. Також в цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області (рф)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У районах Тихого та Вовчанська тривають бойові зіткнення, на Лиманському та Покровському напрямку бої, - Генштаб

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.

Також зазначається, що триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними.

На Придніпровському напрямку закінчилась невдачею спроба агресора атакувати в районі н.п. Кринки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: Триває бій у двох локаціях у районі Вовчанська, на Времівському напрямку ворог зазнав втрат та перегруповується, - Генштаб

"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6630) бойові дії (3880)


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Зе-влада Єрмака-Зеленського не надає належного озброєння азовцям !
Попри це бійці з "Азова" вибили ворога з його позицій в Серебрянському лісництві !

https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/15/7460947/ Пряма мова Паламара: "Окупанти відступили у Серебрянському лісництві - так пишуть деякі ЗМІ.
Можна і по-людськи написати - втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть.
І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини протягом місяців вибиває орків?
Ми не говоримо про те, що саме відбувалося до моменту заходу наших хлопців на цей напрямок.
Хто зупинив наступ на Терни? Цікаво як будуть, писати коли "азовці", дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння?".
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15.06.2024 16:58 Відповісти
вже можна писати так: триває гнучка оборона, було застосовано стратегію еластичної стрічки .
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15.06.2024 17:12 Відповісти
 
 