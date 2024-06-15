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Новини Війна
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Триває бій у двох локаціях у районі Вовчанська, на Времівському напрямку ворог зазнав втрат та перегруповується, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 15 червня 2024 року

Упродовж минулої доби, 14 червня, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційні удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три засоби протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.

Обстановка з початку доби

Вже сьогодні, 15 червня, на фронті відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

Читайте також: З початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, 49 з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

За уточненими даними, за вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

"Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження", - йдеться у зведенні.

Також читайте: Ворог намагається покращити тактичне положення поблизу Красногорівки і Костянтинівки на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Обстановка на Півдні

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків, як зазначається, обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте: З початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше ворог атакує на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6630) бойові дії (3880)


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Времівкою будуть лякати кацапських нащадків☠️☠️☠️
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15.06.2024 11:05 Відповісти
Вы бывали в Воронеже в той Времевке? Если да, то знайте что отражают атаку в районе Старомайорского. Ситуация контролируется. У Урожайного и Водяного четыре боестолкновения уже завершились. Источник: в районе Старомаерского - это со стороны Макаровки.
Контроль Старомаерского только огневой. Отступили от Старомаерского. Урожайное (бывший Октябрь под угрозой
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15.06.2024 11:44 Відповісти
А до чого той варонєж? 🤔 Мій небіж ту Времівку, В.Новосілку, Нескучне, Урожайне звільняв від орків. Мені не треба там бути особисто, щоб знати
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16.06.2024 08:37 Відповісти
Не обижайтесь. Сколько вам лет? В советском мультике кот спрашивал:
А бывали ли вы в Воронеже, на улице Лизюкова?
Якщо проїхати Времівку та Нескучне, заїхати у Корфа раніше був музей Неміровіча-Дансенко, то з пагорба була видна моя хата на хуторі Сторожове. Урожайне (совхоз Октябрь) був за річкою.
До війни там жила зла видра.
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16.06.2024 11:46 Відповісти
Розграбували той музей орки😭
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18.06.2024 10:25 Відповісти
І хати нема
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18.06.2024 12:01 Відповісти
😭😭😭
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23.06.2024 09:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.06.2024 11:08 Відповісти
Ворожий Z-канал про обстановку на Південному фронті:

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15.06.2024 12:13 Відповісти
 
 