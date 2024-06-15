Триває бій у двох локаціях у районі Вовчанська, на Времівському напрямку ворог зазнав втрат та перегруповується, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 14 червня, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційні удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три засоби протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.

Обстановка з початку доби

Вже сьогодні, 15 червня, на фронті відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

За уточненими даними, за вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

"Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження", - йдеться у зведенні.

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На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Обстановка на Півдні

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків, як зазначається, обстановка суттєвих змін не зазнала.

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